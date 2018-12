Hunjtë dhe deputetët

Nga Bedri Islami

Në protestën e organizuar nga banorët e asaj pjese rruge që njihet tashmë si çështja Astiri, dhe ku deputetët e opozitës kanë deleguar tani si organizator çunin e Balliut, ka një dukuri të re: protestuesit kanë marrë hunjtë në duar, brohorasin dhe deklarojnë se koha e bisedimeve mori fund dhe se vendin e fjalës e ka zënë huri.

Nga një protestë paqësore PD-ja synon ta kthejë në një të dhunshme, ku përplasjet mund të jenë fatale për jetën e dikujt.

Kjo nuk e trazon çunin e Balliut dhe as Lulin e Berishës, pasi, as njëri e as tjetri, nëse ia fillon një goditje e ndërsjelltë, nuk do të jenë aty. Luli i Berishës do të jetë në Holandë, ndërsa i vogli i Balliut do të jetë nën strehën e të atit.

Pamja e tashme me kujtoi fillimin e jetës plurale në Shqipëri, ndoshta disa javë më parë, kur Shkodra priste fillimin e demonstratave studentore.

E mbaj mend mirë atë kohë dhe e di fare qartë se nuk ka asnjë lidhje me lëvizjet e sotme.

Në njërën nga ditët e ankthit që kishte ngushtuar partinë në pushtet, nuk e di se nga kush, por u dha udhëzimi që komitetet e partisë të mos mbrohen thjeshtë me polici, por vetë komunistët të përballen me demonstruesit.

Nuk kam qenë asnjë ditë anëtar i Partisë së Punës, edhe po të doja nuk bëhesha dot, megjithëse shumë miq të mi, njerëz të zakonshëm apo intelektualë të dorës së parë, ishin të tillë. Dhe këto protestuan të parët, kur në korridoret e katit të parë të godinës ku ishte aso kohe selia e komunistëve, sot pjesë e Universitetit, befas, një mëngjes, dikush, nga një kamion i madh, shkarkoi hunj druri, të gjatë, të latuar, të cilët, si thuhej, do të përdoreshin nga komunistët e thjeshtë për të mbrojtur bindjet dhe selinë e tyre.

E kisha harruar këtë fakt dhe nuk do të mund të besoja se përsëri, edhe pas 28 viteve, tashmë nga një forcë politike që pëshpëriti se do të jetë evropiane, zgjidhja gjendet përsëri tek huri.

Nëse 28 vite më parë, një klasë politike ishte e tronditur nga ajo që po ndodhte dhe mendonte se zgjidhja do të ishte huri ndaj njerëzve të saj, sado e pa kuptueshme duket, kishte të bënte me mendësinë e partisë shtet, që kishte shpallur vendin si një truall i diktaturës së proletariatit, që përmes fjalës së tyre mund të shkoje në burg, të internoheshe, të ishe mënjanë.

Po tani, cili mentalitet e shtyn një deputet të parlamentit, që nuk shkon as në sallën e këtij institucioni, që budallshëm, me vrull dhe mburrje të shfaqë njerëz të armatosur me hunj për të iu kundërvënë shtetit të tij, apo edhe një qeverie, e cila, sipas tij, është fajtorja e ndërtimit të një rruge?

Në të vërtetë, një forcë politike, e cila, kur ishte në pushtet, ose të hedhë në erë ose të vret në mesin e bulevardit kryesor.

l.h/ dita