Hyrje të reja në Bibliotekën Kombëtare

Pedagogu i njohur i anglishtes, profesori Gëzim Hadaj, mori një bursë Fullbrajt për vitin 1992-1993 dhe qëndroi në Universitetin Verilindor të Çikagos. Në Departamentin e gjuhësisë të Universitetit të Ilinoisit në Çikago ishte edhe pedagogu Gary Lord Bevington, i cili ka botuar më 1970 një libër për fonologjinë e shqipes me 161 faqe. Kuptohet vetvetiu se ai kishte edhe një bibliotekë albanologjike, madje ka shprehur dëshirën që ajo të sillet në Shqipëri dhe po e them këtë që në fillim, me shpresë se ndonjë institucion përkatës te ne do ta dëgjojë dhe do të bëjë përpjekjet për ta sjellë atë bibliotekë përpara se të jetë vonë.

Ishte e natyrshme, që ai do ta takonte me dëshirë një pedagog shqiptar. Duke i treguar Gëzimit për bibliotekën, Bevingtoni e vuri në dijeni, se në Çikago kishte edhe një bibliotekë të posaçme: Newberry Library. Ajo është themeluar më 1887 dhe është specializuar për shkencat humanitare, kurse sot ka mbi një milion e gjysmë libra dhe pesë milionë faqe dorëshkrimesh. Për shkak të vlerave që ruan, është e mbrojtur me kujdes dhe nuk është aq e thjeshtë të shfrytëzosh fondet e saj. Për fat të mirë, Bevingtoni kishte miqësi me drejtorin e Bibliotekës Njuberri dhe ia mundësoi Gëzimit që ta vizitonte. Doli se aty kishte edhe një fond botimesh albanologjike. Bevingtoni kishte kërkuar që të filmoheshin 25 libra, sepse në atë kohë bibliotekat punonin ende me mikrofilma. Me bujarinë e një lordi, Bevingtoni i dha pedagogut tonë dy bobina të mikrofilmave.

Kërkesa i ishte bërë departamentit të koleksioneve speciale të bibliotekës, sepse librat për shqipen ndodheshin në Koleksionin e Bonapartit. Është një kureshti e natyrshme në këtë rast të shtrohet pyetja: si kishte ndodhur, që në Çikago të kishte një fond albanologjik, madje si një koleksion i Bonapartit?

Lui Lysjen Bonaparti ose Luçano Bonaparti (1813-1891) ka qenë i biri i vëllait të dytë të Napoleonit. Për jetën dhe veprimtarinë e tij kam shkruar më 19 qershor te gazeta “Shqiptarja.com”, prandaj këtu do të ndalem vetëm te ajo që ka të bëjë me bibliotekën e tij. Që në rini u bë i njohur si gjuhëtar dhe duke qenë njeri i një familjeje perandorake i dërgonin libra, ndërsa vetë rëmonte kudo dhe paguante bujarisht. Pasi u vendos përfundimisht në Angli, ai bleu një shtëpi dhe nisi të mblidhte libra, në pjesën më të madhe për gjuhësinë, së cilës i ishte kushtuar, duke përfshirë në interesimin e vet edhe gjuhën shqipe. Hap pas hapi u grumbulluan afër 100 tituj që në një mënyrë ose në tjetrën lidhen me shqipen. Ai vetë ka financuar përkthimin e Mateut shqip në tre variante dhe i ka shtypur më 1868-1870. Mbante letërkëmbim me gjuhëtarë të tjerë të kohës, ndër të tjerë edhe me Gustav Majerin. Më 19 qershor 1877 Bonaparti i ka shkruar një letër nënkonteshës E. Strangford, duke ia kujtuar se i shoqi vinte në bibliotekën e tij dhe me kënaqësi “merrte për të shqyrtuar disa vëllime shumë të rralla, qofshin vllahe, qofshin shqipe ose bullgare.”

Fondet e përgjithshme të bibliotekës së Bonapartit arritën afër 18 mijë tituj. Pas vdekjes u shfaq një problem: çfarë do të bëhej me bibliotekën e tij të pasur? Po të shiteshin librat një nga një dhe në duar të ndryshme, nuk ishte puna vetëm se do të shkelej dëshira e të ndjerit, por do të zhdukej vlera e koleksionit për studimet gjuhësore. Kjo u shndërrua në një shqetësim publik në frymën e veçantë angleze për këso rastesh. Hapi i parë ishte të inventarizohej pasuria e mbetur. Këtë e mori përsipër Viktor Kollinzi (Victor Collins), mbiemri i të cilit na tregon pikërisht të parët e asaj familjeje, që edhe sot vijon të ketë shtëpinë e rëndësishme për botimin e fjalorëve Collins. Ai me përkushtim përpiloi më 1894 një ‘Sprovë për Katalogun e bibliotekës së të ndjerit Princ Bonaparti’. Aty pjesa për shqipen nis me numrin 13.567 për një abetare të shqipes të botuar nga A. Kullurioti në Athinë më 1882 (meqë fjala Abetare nis me A) dhe shkon deri te numri 13.657 me librin e J. fon Ksilanderit të vitit 1853 (meqë emri i tij nis me X: Xylander).

Shuma e kërkuar për këtë koleksion ishte e madhe. Iu drejtuan bibliotekave më të mëdha europiane të kohës në Angli, Francë, Gjermani, mirëpo asnjëra nuk i kishte mundësitë financiare. Me ardhjen e shekullit të ri edhe në këtë fushë u shfaq fuqia financiare amerikane: biblioteka e Çikagos e përballonte këtë blerje dhe librat përfunduan në fondet e saj, duke u ruajtur si koleksion më vete. Me këtë rast gazeta e njohur “New York Times” shkroi me ironi: “Këtej e tutje Europa do të detyrohet të vijë në Çikago për të studiuar gjuhët e veta dhe historinë e vet filologjike.”

Pas kthimit në atdhe, profesor Gëzimi me një dashamirësi pothuaj të humbur në ditët tona më tregoi për dy bobinat e mikrofilmave që kishte sjellë dhe m’i dorëzoi për të gjetur mundësinë që të shfrytëzoheshin. U enda nëpër disa institucione, por tashmë aparatet për leximin e mikrofilmave ishin braktisur. Vetëm në Arkivin Qendror të Shtetit munda të paktën të lexoja titujt e veprave te dy bobinat, por ishte diçka jashtë arsyes, që të punoje pranë një aparati për të hulumtuar mijëra faqe. Kaluan disa vite dhe pothuaj e kisha humbur shpresën se mund të arrija diçka me përpjekjet e bëra madje edhe në shtetet fqinje. Kur një ditë nëndrejtorja e Bibliotekës Kombëtare, Etleva Domi, e bija e gjuhëtarit të njohur Mahir Domi, më dha një lajm aq të papritur, sa edhe të gëzueshëm: në Bibliotekën Kombëtare kishte ardhur një aparat, i cili edhe i lexonte mikrofilmat, edhe i digjitalizonte për t’i printuar. U desh përsëri mjaft kohë për të mbërritur te zgjidhja e dëshiruar, sepse kërkohej jo pak mund nga punonjëset e bibliotekës, veçse këtë radhë pritja ishte plot shpresë. Përfundimet janë këto.

Dy bobinat e sjella përmbajnë gjithsej fotokopjet e 25 librave, domethënë një të katërtën e numrit që gjenden në Çikago. Në koleksionin e Bonapartit libri më i vjetër për shqipen është Fjalori latinisht-shqip i F. Bardhit (1635). Ndër këta që kemi tashti në duar libri më i vjetër është Doktrina e krishterë e P. Budit, e vitit 1664. Biblioteka Kombëtare pa dyshim fondin e librave shqip e ka më të pasurin në botë, e megjithatë deri më sot nuk zotëronte kopje të atyre, për të cilët besoj se lexuesi ka interes.

I pari vjen Rruga e Parrizit. Në botimin shumë të dobishëm “Libri shqip 1555-1912 në fondet e Bibliotekës Kombëtare” (2010) nga R. Vozga, ky titull shënohet ndër ata që nuk gjenden në koleksionet e Bibliotekës, veç ribotimit të mëvonshëme. Është shtypur në Romë dhe ka 144 faqe. E ka hartuar Vincenzo Basile, prift italian, që kishte qëndruar në Shkodër si misionar. Ishte larguar më 1843, por siç shprehet në Parathënien, “nuk kam harrue njimen as ju, as nevoit tuia”. Sapo ishte kthyer në Romë ndihmoi për t’u shtypur Dottrina e kershten e përkthyer prej Zef Gualiatës, një tjetër misionar i dërguar në Shqipëri më 1841. Biblioteka Kombëtare ka vetëm ribotimin e tretë të Doktrinës më 1873, prandaj në “Libri shqip” del për vitin 1845 vetëm Evëtari i N. Veqilharxhit, kurse shihet se janë edhe dy të tjerë: Guagliata dhe Basile. Këta kanë bashkëpunuar edhe për një gramatikë të krahasuar të shqipes me italishten, që nuk dihet përse nuk u botua. Këtë gramatikë e përmend Dh. Shuteriqi sipas një letre të vitit 1842.

Rruga e parrizit është me alfabetin e përshtatur latin të autorëve tanë të vjetër. Autori shkruan se e përgatiti për t’u treguar besimtarëve si të luten në mëngjes e në mbrëmje, çfarë të nxënë nga mesha dhe si të rrëfehen e të kungohen, për të ecur kështu në “rrugën e parajsës”. Ribotimi është bërë më 1873 dhe këtë e zotëron Biblioteka Kombëtare. Kurse libri Urat per me u than nan dit para festes t’Sheitit Sh’Francesk, botuar në Romë më 1867 nuk ndodhet në BK. Është përkthyer shqip nga françeskani Tom Markoci (Tommaso Marcozzi da Rapino). Po ky përkthyes nga latinishtja do të botonte më 1881 librin Kempis, të cilin e kanë BK dhe fondi i Bonapartit, si dhe më 1882 Muj i majit, që gjithashtu e ka BK dhe meriton të krahasohet me botimin e vitit 1864 prej G. Bruschi-t, i cili ishte jezuit.

Urata ka 82 faqe dhe është po me atë alfabet të përshtatur, ngaqë janë shtypje të Propaganda Fide-s në Romë. Siç e thotë titulli, janë nëntë krerë për nëntë dit, që duhen lexuar duke ndjekur jetën e Shën Françeskut dhe përfundojnë me uratën përkatëse për ta lexuar atë ditë feste për nder të tij. Më tej vijon pjesa për 12 ndalesat e Krishtit me kryq nën titullin “Rruga e shejtes kryq” (titulli nis me një gabim shtypi). Gjuha pasqyron një shkallë të madhe depërtimi të turqizmave edhe në ligjëratën e krishterë në mesin e shek. XIX në gropën e Shkodrës.

Princi Bonaparti kishte vendosur të bënte përkthime nga sa më shumë gjuhë dhe dialekte të botës prej të njëjtit tekst për t’i pasur si mbështetje gjuhësia krahasuese. Prandaj ai porositi edhe tri përkthime të ungjillit të Mateut në tri variante. Dy të parët u bënë nën redaktimin e Dh. Kamardës, të cilin princi e ftoi të qëndronte disa muaj në shtëpinë e tij në Londër, ndërsa të tretin e bëri F. Rossi (1814-1888), misionar italian për 13 vjet në Shqipëri dhe hartues i dy fjalorëve: italisht-shqip dhe shqip-italisht. Dy përkthimet e para dolën më 1868 e 1869, i treti më 1870. Ky i fundit nuk gjendej në fondet e BK, por natyrisht e kishte Bonaparti, sepse ai e kishte financuar dhe shtypur. Libri mban titullin Unjilli Sheit t’Jezu Krishtit sikundërse Matteu. Italisht shtohet se është përkthyer nga Vulgata në dialektin gegë të Shkodrës dhe e ka redaktuar Gaspër Krasniqi, abati i Mirditës. Përveç 8 faqeve të hyrjes, ka 116 faqe. Në fund shënohet se është shtypur vetëm në 250 kopje.

Hyrja italisht titullohet Vërejtje mbi shqiptimin e dialektit shkodran dhe mbi drejtshkrimin e përdorur në këtë variant. Bonaparti shpjegon se ka përfshirë shkronja të reja, siç kishte bërë edhe për variantin në arbërishten e Kalabrisë më 1869. Edhe ai e ka vënë re, se e folmja e Shkodrës ka shumë turqizma, por ndërkaq kishte tre shekuj që kishte një alfabet. Kryesisht puna ishte për të arritur një drejtshkrim koherent. Për këtë trajton 16 pika, duke iu referuar ngjashmërive të shqiptimit me italishten dhe frëngjishten. Madje për këtë është këshilluar edhe me vendës shkodranë. Pa dyshim e vlen që të bëhet një krahasim gjuhësor mes të tre varianteve, prandaj për këtë po përgatis një botim të tyre me alfabetin e sotëm.

Në film janë 31 faqe nga libri me titullin italisht i Elena Gjikës (Dora d’Istria) Shkrimtarët shqiptarë të Italisë Jugore, botuar më 1867 në Palermo. Është një përkthim i N. Kamardës i artikullit frëngjisht, të botuar në revistën “Independance Hellenique”. Është e papritur, që librit T’dukunit e Zois Lurd, 1887, edhe në BK, edhe në fondin e Bonapartit i mungon kopertina me titullin. Kurse një kopje në BK e Vakinat e t’Ligs hershme e t’Ligs re, që do të thotë ‘Ngjarje të Dhiatës së vjetër dhe të Dhiatës së re’, 1882, ka vulën se vjen pikërisht nga biblioteka e L. L. Bonapartit! Natyrisht, nuk do të mungonin përkthimet e K. Kristoforidhit dhe prej tyre Bonaparti kishte pesë libra. Ndër ta është edhe Katër kateqisma për çunat e vogjilë, shtypur më 1867, i cili tashti është një hyrje e re në BK, meqë ajo ka vetëm ribotimin më 1872, ndërsa me alfabetin e sotëm e kam dërguar për shtyp në vëllimin IX të ‘Shkrime dhe përkthime’ të K. Kristoforidhit. Gjithashtu BK e kishte ribotimin e Abetares gegërisht më 1872, por tashti do të ketë edhe ribotimin e Alfavitarit toskërisht, si dhe një botim të përkthimit të Nom’i dytë (Deuteronomi).

Drejtorja e BK, Persida Asllani, pati idenë e mbarë, që 22 prej librave nga biblioteka e Bonapartit të hidheshin në disqe kompakt dhe tashmë kushdo mund t’i shfrytëzojë këto dy CD, të cilat shihet kështu se përmbajnë edhe disa botime shqipe, që nuk kanë qenë më parë në Shqipëri.