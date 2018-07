Hysaj: Me Ancelottin dhe Ronaldon do të jetë një luftë e bukur

Mbrojtësi i krahut të djathtë Elseid Hysaj thotë se Napoli beson tek titulli dhe pret një luftë të bukur kundër Juventusit dhe portugezit Cristiano Ronaldo.

Të kaltrit grumbulluan 91 pikë sezonin e kaluar, por sërish nuk ishin të mjaftueshme për të marrë titullin me “Zonja e Vjetër”, që e fitoi garën në fund në ndeshjet e fundit.

Trajneri Carlo Ancelotti ka marrë përsipër rolin e trajnerit për fushatën e ardhshme, ndërsa shqiptari pret një tjetër garë të ngushtë me kampionët e Italisë. “Ronaldo në Juventus, Ancelotti në Napoli, do të jetë një luftë e bukur“, tha Hysaj për “Sky”.

“Edhe Interi është në garë, si dhe skuadrat e tjera që po përgatiten mirë, do të jetë një sezon i gjatë që të gjithë do të shikojnë. Scudetto? Ne besojmë për të gjitha kompeticionet në të cilat luajmë Serie A, Coppa Italia, Champions League, më pas do të shohim se si përfundon”, shtoi mbrojtësi shkodran, i cili më pas u ndal te trajneri i ri i napolitanëve: “Ancelotti ka idetë e tij dhe ne jemi duke punuar për t’u përmirësuar. Ai luan me katër mbrojtës të plotë dhe ne jemi duke punuar për të ofruar atë që kërkon trajneri”.

Hysaj ishte lidhur me një largim nga Napoli, me disa skuadra që shfaqën interes për të, megjithatë mbrojtësi i kombëtares shqiptare ka vendosur të qëndrojë në “San Paolo”, me shpresën për të fituar titullin e Serie A.

