I dashur KORRUPSION! Çfarë të bëjmë dhe si të sillemi ne vdekatarët, “budallenjtë” dhe hamenjtë e njerëzimit që, me kokëfortësi, nuk të qasemi e as të pranojmë?

“Korrupsioni është një kancer që vjedh të varfërit, gërryen qeverisjen dhe

karakterin moral të shoqërisë si dhe rrënon besimin” – Robert Zoellik*

“I dashur” Korrupsion!

Ti je po aq jetëgjatë sa njerëzimi, por ti as nuk plakesh dhe as vdes kurrë. Ke vendosur të vdesësh njëherësh me ne, domethënë me “armikun” tënd të papajtueshëm. Emri yt shafqet aty-këtu, mallkohet, ironizohet dhe “dënohet” me vdekje, e megjithatë ti vazhdon krenar dhe i patrembur udhëtimin tënd të lashtë, së bashku me ne dhe kundër nesh.

Kundër teje flasin të gjithë, përbetohen gjithashtu të gjithë se janë të gatshëm të të luftojnë dhe, madje, edhe të flijohen në betejat kundër teje. Mirëpo, ti ke shumë shokë dhe miq të cilët të ushqejnë, mbajnë gjallë dhe forcojnë, sepse ti iu nevojitesh atyre dhe pa ata ti nuk jeton dot. Shokët dhe miqtë e tu ndodhen midis nesh, por nuk janë si cilido prej nesh.

Zakonisht ata bëjnë pjesë në “elitën” e shoqërisë njerëzore, janë të shkolluar dhe finokë. Nuk e tregojnë shoqërinë me ty dhe as marrëdhëniet e tjera që krijoni në mirëkuptim midis jush. Ata e dinë se ne të tjerët, shumica, shumica e pafuqishme, të urrejmë prandaj preferojnë të rreshtohen me ne me fjalë dhe të flirtojnë me ty me vepra.

Përballë nesh ata betohen se janë armiqtë e tu dhe se do të bëjnë çmos të të gjejnë dhe luftojnë pa mëshirë, por pas shpinëve tona, ata takohen me ty, të përqafojnë dhe falënderojnë për miqësinë dhe përfitimet e begata që bujarisht iu garanton.

Miqtë dhe mbrojtësit më të mëdhenj tuaj janë zakonisht burra “fisnikë” me kollare ose papion, por, edhe gra serioze dhe “dinjitoze”, janë njerëz që kanë kërkuar besimin tonë dhe e kanë fituar atë, jo rrallë për shkak të angazhimit dhe premtimeve të tyre për beteja legjendare kundër teje. Ne iu kemi besuar atyre, domethënë fjalëve të tyre, por iu kushtojmë pak vëmendje veprave dhe sjelljeve të tyre.

Ata janë aq të mençur sa t’i qëndisin aq bukur fjalët për t’i bërë bindëse dhe t’i fshehin aq mjeshtërisht veprat dhe miqësinë me ty në mënyrë të tillë që, edhe kur ne i kapim në flagrancë në krevatin tënd, ata na thonë se ky ka qenë një iluzion dhe jo realitet.

Ti je modest dhe nuk preferon të shfaqesh apo të mburresh për aftësinë dhe veprat e tua, ti qëndron në hije. E pse të flasësh, kur veprat e tua shkëlqejnë në dritën e diellit, të hënës, të yjeve dhe të netëve pa hënë e yje? Hotele dhe vendpushime gjigante, restorante luksoze dhe kazino moderne, perandori biznesi të pamasa dhe vepra publike mahnitëse, banka kolosale dhe, madje, shtete “model” për nga zhvillimi, luksi dhe estetika janë veprat e tua ose, më saktë, rezultat i bashkëpunimit tonë me ty.

Ato shfaqen dhe propagandohen si shembuj përparimi, aftësie, vizioni dhe demokracie, por, në të vërtetë, janë veprat e armikut tonë të përjetshëm.

Nëse ndonjë prej nesh ka guximin e marrë të ngrihet kundër tyre dhe t’i denoncojë ato si vepra të pamoralshme dhe të paligjshme, atëherë vihet në provë gatishmëria e përhershme e bashkëpunëtorëve të tu, e ndihmësve të tyre në media dhe e një pjese të “elitës” intelektuale dhe akademike mbarëbotërore. Me aftësitë e tyre, gatishmërinë dhe prestigjin që iu siguron pozita e tyre shtetërore, intelektuale dhe mediatike, ata janë në gjendje të telendisin cilindo që guxon të hedhë hije dyshimi mbi arritjet madhështore të konkurrencës, tregut të lirë dhe shoqërisë demokratike.

“I dashur” Korrupsion!

Ti ke qenë dhe mbetesh shembull i zgjuarsisë dhe shkathtësisë sepse ti, ndër shekuj, i ke joshur të gjithë në shoqërinë tënde, por shokë dhe miq ke mbajtur pak. Ke mbajtur dhe forcuar miqësinë dhe bashkëpunimin tënd me më të zgjuarit dhe më të pasurit dhe ke hedhur tutje përpjekjet e disa të dobtëve dhe të varfërve për aleancë me ty.

Sa më e lartë shkalla e zhvillimit të shoqërive dhe kombeve, aq më i ngushtë dhe më i fuqishëm rrethi i njerëzve që gëzojnë miqësinë dhe bashkëpunimin me ty. Çfarë të nevojitet një ushtri e madhe me ushtarë lakmitarë, por pa mend e pushtet, kur aleanca jote me gjeneralë e kolonelë të politikës, biznesit dhe medias të mjafton të mbijetosh duke kalëruar mbi shpinat tona të kërrusura dhe të vuajtura?

Banka që fshehin burimet e parave dhe mjetet e thithjes së tyre; miliarderë që s’paguajnë taksa; trafikantë që nuk njohin ligj, fe dhe atdhe; biznesmenë matrapazë që shesin shtrenjt e blejnë lirë por edhe paguajnë pak ose aspak; politikanë që luajnë bixhoz me paratë tona në buxhetin e shtetit duke i hedhur nëpër tryezat e tenderave dhe koncesioneve apo duke i shpenzuar në luftëra grabitëse të maskuara si përpjekje për rivendosje të drejtësisë apo rendit botëror; prokurorë e gjyqtarë që e vënë të drejtën në peshoren e fitimit, ndërsa në sfond të karriges, ku mbështesin shpinën, vetëtin në korrnizë të praruar parimi: “Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit”; manjatë të mediave që hiqen si profetë të së vërtetës dhe prijës të luftërave për drejtësi dhe transparencë, janë vetëm disa nga miqtë e tu më të vyer dhe të përhershëm.

Ne jemi përditë dëshmitarë të faktit që në vendin tonë dhe kudo në botë ndodhin zënka, denoncime, akuza dhe zhvillohen beteja midis individëve, grupimeve të quajtura parti dhe, madje midis shteteve, me pretekstin e luftës kundër teje dhe dëshirën e damkosjes së kundërshtarit si mik dhe aleat i yti.

Me këto parulla e pretekste janë rrëzuar edhe qeveri, të cilat janë zëvendësuar pastaj nga ish-armiqtë e tu që, jo rrallë, kanë dhënë prova se janë bërë miqtë dhe bashkëpunëtorët e tu, madje edhe më besnikë e të përkushtuar ndaj teje sesa paraardhësit e tyre.

Kundër teje janë ndërmarrë nisma dhe shpallur fushata nga qeveri vendore, kombëtare dhe organizata ndërkombëtare, ashtu siç janë shpallur kryqëzata nga perandori të famshme, por ti ke qëndruar i fortë dhe i papërkulur, madje duke depërtuar edhe më thellë në zemrën e shtabeve luftarake të ushtrive apo aleancave antikorrupsion.

Zgjuarsia, guximi dhe fuqia jote janë të pashembullta. Ndonëse pas vdekjes, ti e munde edhe ligjëvënësin dhe armikun tënd të madh Likurgun e lashtë. Mjetet dhe metodat që ti përdor janë të pavdekshme, sepse lënda e parë me të cilën ato janë ndërtuar e ka bazën në vetë qelizat që ngjizën në ato fillime qenien njerëzore. Adami dhe Eva, Kaini dhe Abeli janë dëshmia fillestare e kësaj lënde e cila, diku më pak e diku më shumë, gjendet tek secili prej nesh, duke na joshur e shtyrë kështu drejt mëkatit dhe aleancës me ty.

Shumë prej nesh të shajmë e mallkojmë për aq kohë sa s’kemi mundësi t’i prekim frutat, nuk e gëzojmë mikpritjen tënde dhe mbetemi të shtrënguar të vuajmë pasojat e aleancës që të tjerët kanë lidhur me ty. Por, kushtet ndryshojnë dhe ti tregohesh bujar duke na e hapur sadopak derën, ne të përkulemi me respekt, lëpijmë pështymën e hedhur deri atëherë dhe të betohemi për besnikëri.

Politikanë dhe forca politike që denoncojnë fort dhe përditë kundërshtarët e tyre pse flirtojnë me ty, nuk digjen nga meraku për pasojat që, siç tha pak vite më parë Papa Françesku “Të varfërit e paguajnë korrupsionin”, por nga pamundësia e tyre e përkohshme për të qenë pjesë dhe përfitues të këtij flirtimi.

Çfarë të bëjmë atëherë, në kushtet kur ideologët e rendit botëror, social dhe politik na thonë se “korrupsioni minon të drejtat e njeriut” dhe, ndërsa e kanë shpallur armik global, në prapaskenë dhe në kurrizin tonë e thërrasin “I dashur korrupsion!” ?!

Çfarë duhet të bëjmë dhe si duhet të sillemi ne vdekatarët, “budallenjtë” dhe hamenjtë e njerëzimit që, me kokëfortësi, nuk i qasemi dhe as e pranojmë korrupsionin dhe miqtë e tij? T’i luftojmë ata? Me çfarë? Armët i kanë ata, peshoren e të drejtës e mbajnë ata, mjetet “morale” të propagandës i kanë ata. Si t’ia bëjmë atëherë? A na mjafton thënia e lashtë “Njih veten!”, apo duhet të njohim mirë edhe të tjerët, aq thellë dhe aq saktë sa të dimë cilët janë miqtë e fshehtë të korrupsionit dhe cilët janë armiqtë e tij? Dhe, çfarë duhet të bëjmë pasi t’i kemi identifikuar ata saktë?

Nuk do të jetë e lehtë, por është e sigurt se i kemi të gjitha mundësitë të bëjmë identifikimin e duhur, etiketimin e drejtë dhe moslejimin të na marrin për budallenj. Asnjë armë e jotja dhe e miqve të tu nuk mund ta mposhtë vendosmërinë tonë për të mos u pajtuar me ty dhe aleatët e tu.

Armët e tua mund të na trembin përkohësisht, të na bëjnë të vuajmë për një kohë të gjatë dhe të mos ndihemi të barabartë për gjithë jetën, por ato nuk mund ta thyejnë mospajtimin tonë me ty dhe as të na rreshtojnë në formacionet e aleatëve të tu. Por, vetëm me një kusht: Që të jemi njerëz, qoftë edhe në pakicë.

Me “keqardhje” më duhet t’i them bashkëudhëtarit korrupsion se nuk e gëzon etiketën e mirësjelljes time deri në lartësinë e thirrjes “i dashur”, madje gëzon neverinë time, ai dhe miqtë e tij në shoqërinë njerëzore, megjithëse ky fakt as i bezdis dhe as i rrezikon, por i bën të qeshin me qesëndi.

Kështu ka qenë, kështu është, por kështu nuk duhet të jetë.

*Robert Zoellick- Jurist amerikan dhe ish President i bankës Botërore.