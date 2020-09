Grenell heq kostumin zyrtar, i jep Vuçiçit dhuratën e Trump: “Natë e mahnitshme në Beograd, serbët dhe amerikanët kënduan për Alabamën”

I dërguari special i presidentit amerikan për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenel, pas Prishtinës ka shkuar në Beograd.

Përmes një postimi në llogarinë e tij në Twitter, ai ka ndarë momente nga darka me delegacionin serb, ku shihet se ka hequr kostumin e zyrtarit dhe është veshur sport, me një bluzë të bardhë me vija.

Vuçiç shkëmbeu dhurata me Grenel dhe Drejtorin Ekzekutiv të DFC. Gjithashtu atij iu dha një dhuratë personale nga Presidenti Donald Trump.

Siç ka mësuar Tanjug, Presidenti Vuçiç u dha një kuti me verëra serbe dy zyrtarëve amerikanë, ndërsa ai mori dhuratën nga Grenell librin “Shtëpia e Bardhë përmes Historisë”.

“Faleminderit Richard Grenel për përkushtimin e tij dhe punën e mirë për të gjithë rajonin. Dhe faleminderit për dhuratën e mrekullueshme!”-është shprehur Vuçiç.

“Serbët dhe amrikanët duke kënduar për Alabamën dhe Virxhinian” – shkruhet ndërkohë në një postim të Grenell.

Serbs and Americans in Belgrade singing about Alabama and West Virginia is an amazing night. pic.twitter.com/PBsojnKUA8 — Richard Grenell (@RichardGrenell) September 23, 2020

Grenell dhe shefi ekzekutiv i DFC-së, Adam Boheler ndodhen në Beograd ndërkohë që mediat shkruajnë mbi një “plan Marshall” amerikan për të investuar rreth 10 miliardë dollarë në Serbi dhe Kosovë.

o.j/dita