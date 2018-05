“I ktheve komisariatet në bordello”, Tahiri përplaset me analistët: S’më bëni dot gjyqin mua!

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri u përplas me analistin Andi Bushati këtë të enjte në emisionin “Të Paekspozuarit” në Top Channel. Duke iu referuar raporteve të palës italiane, Bushati akuzoi Tahirin se gjatë drejtimit të Ministrisë së Brendshme kanabizoi vendin. Tahiri mohoi akuzën.

“Shqipëria ka qenë e mbushur me kanabis! Ju keni gënjyer, ose keni mbyllur sytë. Nuk flasim vetëm për Lazaratin, kështu ka qenë Kruja, Berati, Malësia e Madhe, Tirana po ashtu. Jam i hapur për ballafaqim shifrash me ty dhe këdo. Në katër vite që kam qenë unë ministër janë më pak se një vit i Sali Berishës”, deklaroi Tahiri.

Bushati iu referua edhe mediave ndërkombëtare dhe disa shkrime në to në lidhje me kultivimin e hashashit.

“Mediat italiane, gjermane e franceze kanë shkruar që në Shqipëri po bëhet nami me kultivimin e hashashit”, tha Bushati.

Tahiri e mohoi këtë.

“Në mediat e huaja e dimë të gjithë sesi blihen artikujt se janë artikuj me pagesë”, tha ish ministri.

Bushati shpërtheu në akuza ndaj Tahirit, për trafikun e drogës, ku solli ne vëmendje se shefi i Antimafias Italiane, Franko Roberti, ka thënë që vitet e fundit është trefishuar kultivimi i kanabisit në Shqipëri.

Por ish Ministri Tahiri e mohoi një gjë të tillë, duke e cilësuar Bushatin si një njeri të paguar nga Lulzim Basha. Kjo rriti tensionet në studio, duke kaluar në akuza të forta.

Bushati: Sot të gjithë e pranojnë, që kishte kanabis, e kanë dhënë mediat ndërkombëtare, dhe qeveria e pranoi dhe falënderoi opozitën, edhe Rama edhe Xhafa e kanë pranuar. Ndërkohë që ju thoshit s’ka trafik e zhdukëm.

Tahiri: Unë pas Lazaratit kam thënë, nuk më tremb lufta në Lazarat por më tremb dita e nesërme, pasi do ketë një presion edhe për drogërat e forta, dhe fenomeni u shtri në zonat që kultivoheshin prej vitesh. Përsa i përket artikujve në mediat e huaja, e them sepse e di pjesa e madhe e tyre janë të paguara. Janë artikuj të blerë dhe ju e dini.

Bushati: U kthyen komisariatet e policisë që pallonin trafikanët. Të janë arratisur Drejtorët e Policisë që vendose vetë. E kthyet komisariatin në bordello trafikantësh.

Bushati: Unë e ndoqa fjalën e Tahirit dhe ajo që më bëri përshtypje ishte një çekuilibër në fjalën e tij. Sepse shumica e fjalës ishte një raport, askush nga këta 139 deputetë, nuk mund të hedhin baltë mbi mua sepse 30 vjet kanë prodhuar të njëjtat gjëra. Dredhimi është që, ju nuk jeni në pozitën që të thoni, ma kanë fajin ata të tjerët, apo po më bien në qafë Luli me Berishën apo Xhafaj. Ju keni një akuzë konkrete. Një njeri që do të sillet ndershmërisht edhe përballë organeve të drejtësisë dhe publikut, flet për atë që akuzohet, bashkëpunimi me trafikantët. Nëse ndiheni i pastër dhe i ndershëm, do të përgjigjeshit për këto pyetje. Kjo më bën të kem dyshimin e parë.

Tahiri: Të biem dakord mbi termat. Nëse mendoni se gjyqin tim ta bëj para jush refuzoj ta bëj këtë.

Bushati: Keni qene 4 vjet ministër.

Tahiri: Nuk do bëj gjyqin para jush. Po hetohem nga prokuroria, parlamenti dhe italianët. Drejtësi do të ketë në të gjitha rastet. Po më kërkon të bëj gjyqin para jush, jemi në shina të ndryshme.

Bushati: Nuk po kërkoj gjyq.

Tahiri: Mos i fut në një thes të gjithë deputetët sepse ka burra dhe gra të mirë, që mundohen me mish e me shpirt.

Bushati: Merremi me thelbin , e lëmë propagandën. Çdo tentativë për t’iu shmangur thelbit nuk është mirë as për ju.

Tahiri: Sa i përket disbalancës, ka një standard moral. Jam ish ministër, deputet. Dhashë dorëheqjen për t’u përballur me drejtësinë. Çfarë të bëj më shume? Po ka prova shkoj në burg.

Bushati: Nuk dua t’ju pyes a e morët varësen apo a i more lekët. Unë sot kam dyshimin, që ato që pretendon prokuroria janë të vërteta. Këtë nuk e mbroj duke pyetur Habilajt, por duke ndjekur aktivitetin tuaj politik 4 vjeçar, që është në mbrojtje të trafikantëve të narkotikëve.

Tahiri: Po bën një akuzë, që është penale. Çohu shko në prokurori dhe jep faktet.

Bushati: Kemi qenë në një studio kur keni thënë, nuk e kemi parë Berishën duke vrarë në 21 janar por mënyra politike e sjelljes na çon në këtë deduksion. Njëlloj dhe me ju. Kur gjithë Shqipëria fliste për kanabizimi ju thoshit është përrallë. Kur njerëzit merreshin me atë që fliste për lidhjen tuaj me Habilajt, ju kërkonit burgosjen e tij. Filluat të merreni me mediat, me frontin e të keqes. Bëtë një show atje me shifra. Kjo është të mbrosh trafikantët. Nuk e di a keni marrë para dhe ndarë hashash me Habilajt, por keni qenë mburoja politike e këtij trafiku.

Tahiri: Ju e keni shumë kollaj të rrini në atë anë të banakut dhe ti bëni të gjithë njëlloj, nuk e di a e bëni për interes apo e bëni se kështu e mendoni. Nuk jemi të gjithë njëlloj dhe të jap fakte. Më the, që kur zotërote ke folur për kanabisin nuk është kështu. Ke gënjyer ose ke mbyllur sytë për kanabisin. Nëse mendon se kanabisin e solla unë, Shqipëria ka qenë e mbushur me kanabis.

Bushati: Ta ka thënë anti mafia italiane, që është shtuar kur erdhët ju. Anti mafia ka thënë, nga Shqipëria ka filluar të na vijë më shumë drogë se kurrë.

Tahiri: Ju gënjeni ose mbyllni sytë, se hashashi ka qenë gjithë kohën aty. Jo vetëm Lazarati. Kruja, Berati, Malësia e Madhe, Burreli. Përse nuk shkoni në ministri të merrni statistika? Unë jam shumë i hapur për një ballafaqim shifrash me ty dhe këto. Merr shifrat dhe mblidhi bashkë, janë më pak se një vit i Sali Berishës. Për cilën arsye duhet t’ju dëgjon gënjeshtrat që thoni? Përse nuk shkon të marrësh shifrat zyrtare? Nëse nuk është kështu, hajde të enjten tjetër të ballafaqohemi

Bushati: Ballafaqohemi që sot, jo të enjten tjetër.

Ai është përplasur edhe me analistin Armand Shkullaku, i cili e ka pyetur nëse mban përgjegjësi qe kupola e policisë se shtetit u përfshi e gjitha ne trafik droge dhe se emri i tij del ne përgjimet e Habiljave.

“Po me jep mend mua ti, gënjen, minimumi lexo se çfarë kam thënë”, iu kthye Tahiri Shkullakut.