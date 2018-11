I lodhur apo i dehur nga pushteti? A është Edi Rama kryeministri që pritëm

Nga Bedri Islami

Rrallëherë një lider i opozitës është pritur me kaq besim në drejtimin e shtetit, sa ndodhi me Edi Ramën.

Ndryshimet e marsit të vitit 1992, më shumë se sa me ndërrimin në qeverisjen e vendit të Alisë së qetë me Berishën e rrëmbyeshëm, kishim të bënin me largimin e një sistemi që, jo vetëm e kishte konsumuar prej kohësh veten, por kishte konsumuar edhe durimin e njerëzve, të cilët, edhe sikur gjithçka të përmbysej, nuk do të rrinin pa e rrëzuar sistemin që i kishte ngushtuar jetën.

Me Edi Ramën dhe “Rilindjen” e tij ndodhi ndryshe. Zullumi i madh dhe i pabesuar i qeverisë Berisha, sidomos në mandatin e dytë, i cili nuk kishte zënë mend nga e shkuara e pak viteve më parë, por edhe statura politike e një lideri të ri, krejt ndryshe nga të gjithë paraardhësit e tij, me një pamje krejt tjetër në politikë, në kontaktet me njerëzit, me një të shkuar ku dritëhihet zotëroheshin nga drita, ishte bërë shkalla e parë e besimit që njerëzit do i jepnin bujarisht. Më bujarisht nga sa edhe ai vetë do të kishte menduar.

Rama erdhi në pushtet me karizmën e tij të shumëfishtë dhe me një gjuhë politike që ishte afër njerëzve të zakonshëm , shumë më afër se ndaj elitave, por që edhe elitat gjenin aty bulzat e një fjalori krejt tjetër, çka ishte veti e tij. Njeriu që e përdor mrekullisht fjalën shqipe do të ishte i besuar gjërësisht dhe jo vetëm nga tablloja e paskrupullt që nxirrte qeveria Berisha dhe ekipi i tij zëkeq.

Nën qeverisjen Berisha kishin ndodhur disa ngjarje tronditëse, shumë të dhimbshme, të cilat prisnin një spjegim jo vetëm në fjalorin e luftës në pushtet, por edhe në ndëshkimin e tij, por që kishin dëshmuar se kupa e qeverisë Berisha po derdhej dhe, nëse kjo rrjedhë do të vazhdonte, viti 1997 do të dukej si më i miri ndër të këqijtë.

Koha e largimit të Berishës kishte ardhur prej kohësh. Pritej lideri, i cili duhej të ishte ndryshe në shumë gjëra, në mos në gjithçka. Duhej një frymë besimi, që kishte munguar që nga viti 1993, kur njerëzit filluan të kuptojnë se, për të patur një jetë ndryshe, nuk ishte i mjaftueshëm vetëm rrëzimi i pushtetit, ndërrimi i sistemit, por duhej shumë më tepër. Dhe, se këtë “ shumë më tepër”, nuk mund t’ia jepnin politikanët me pardesy të bardhë, të cilët e nxinë shumë shpejt vizionin e lirisë për të gjithë dhe përceptimin e saj si një mundësi e kalimit në një jetë modeste fillimisht, pastaj gjithnjë e më shumë të afirmuar nga pasuria. Por, njerëzit kishin pritur, që kjo të ishte një pasuri e ndershme.Çka nuk ndodhi e vazhdon të mos ndodhë.

E majta do të fitonte në zgjedhjet e vitit 2013, edhe sikur lider i tyre të mos ishte Edi Rama. Por do të fitonte jo nga besimi, por nga zhgënjimi. Do të fitonte sepse njerëzit ishin lodhur me qeverinë Berisha, skandalet e saj, historinë aspak enigmë, por vrastare të Gërdecit, blerjen e gjakut dhe mburrjen se e kemi blerë, e më pas, si për të fundosur gjithçka në një qeveri, kishin ardhur vrasjet e 21 janarit.

Mund të kishte fituar e majta ,por jo besimi. Njerëzit besimin e lidhën me emërin e Edi Ramës. U krijua psikoza se vetëm ai, Edi Rama, njeriu i punëve të mëdha në Bashkinë e Tiranës, që përdorte si figurë qeverisëse, edhe fjalën , edhe sopatën, mund ta bënte shtetin.Dhe Rama përdori pikërisht këtë sllogan: të bëjmë shtetin.

E majta, e cila ishte ndjerë e tradhtuar në zgjedhjet e vitit 2009, kur Meta shkoi në të djathtë, ia fali Ramës dhe ia pranoi koalicionin e ri. Ai që duhej të ikte, iku. Të tjerat, menduan me naivitet, do të zgjidhen rrugës.

Tani rruga është bërë në një trase 5 vjeçare dhe para vetes janë , të paktën deri tani, edhe tri vite e më shumë rrugë.Nëse në katër vitet e para njerëzit gjetën dy fajtorë: hendekun e madh, më saktë, greminën financiare, që kishte lënë jo rastësisht qeveria Berisha, duke pritur përmbytjen si në shtetin grek, çka e publikonin haptas, dhe fajtori i dytë, pjesa tjetër e qeverisjes, LSI.

Në katër vite, megjithëse më shumë u godit ajo pjesë e popullsisë që duhej të ishte më afër së majtës, njerëzit e ruajtën durimin Ndoshta edhe nga një shpresë që nuk ishte më aq e fuqishme, por e mjaftueshme që, si kurrë më heret e ndoshta për të fundit herë, i besuan pushtetin një force të vetme politike, e cila, me zell, ngulm dhe forcë kërkonte qeverisje të vetme. Rama mori përsipër riskun e shansit të dyfishtë: ose do të bënte i vetëm çka kishte premtuar dhe ai do të ishte njeriu i duhur; ose nuk do të mund të bënte dhe do të ishte njeriu tjetër i shpresës së humbur.

Tani qeveria është futur në muajt e parë të vitit të dytë të qeverisjes së dytë. Borxhet e qeverisë Berisha, në masë të madhe, janë shlyer. Alibia e qeverisjes në koalicion ka rënë. Në qeveri janë vetëm njerëzit e zgjedhur nga ai vetë, me dorën e tij dhe, nga garda e vjetër, të cilin Edi Rama e la mënjanë që në fillim, është vetëm një “gardist”, Pandeli Majko, që herë pas here synon të rebelohet dhe e lënë në rebelimin e tij, pasi dikasteri që drejton, pavarësisht nga fjalët e mëdha, nuk është as financiar, nuk ka as tenderë, as koncensione, e as PPP.

Tani pyetja: A është Edi Rama kryeministri që pritëm, është më se normale, më se e arsyeshme, vetëm se ndoshta, nga gjërat që kanë rrjedhur, është në një kohë të vonuar.

A përmbush ai aspiraratat e mbi një milion votuesve, të cilët, edhe pse më heret kanë qenë në anë të kundërta të politikës, patën shpresëtek ai?

E përmbush ai besimin e njerëzve, apo besimi ka nisur të kriset dhe mund të çahet në një kohë jo të vonë?

Edi Rama e ka konceptuar politikën si një lojë shahu, megjithëse ajo gjithçka mund të jetë, vetëm një lojë shahu nuk është. Por, meqenëse ai mbahet tek ky koncept, a është ai në një gjendje , kur koha, qeverisja, mendjelehtësia në trajtimin e problemeve , i kanë dhënë “mat” dhe, nëse ecën kështu, mund të ketë jo shumë larg, një “ shah – mat”.

Edi Rama, më thonë miqtë e mi, është më i mirë se sa Berisha. Megjithëse qeverisja nuk e njeh një përmasë të tillë të vlerësimit, edhe unë e pranoj, bile e di fare mirë, se ai nuk mund të jetë njësi krahasimi mes tij dhe qeverisjes Berisha. Krahasimet çalojnë, thotë një fjalë e urtë gjermane, dhe në këtë rast, shumë krahasime nuk qëndrojnë e nuk mund të qëndrojnë. Të përbashkta kanë me tepri, ndasimet janë edhe përtej teprisë. Berisha, ndoshta vetdijshëm, e rrënoi shtetin, strukturat e tij, nxorri në sipërfaqe botëkuptimin metingash në drejtimin e qeverisjes, largoi mendjet dhe shkretoi institucionet e dijes; pra, bëri gjithçka që nuk do të guxonte askush të bënte.

Në të kundërtën e tij, Rama, fillimisht, dha idenë e ripërtëritjes së ngritjes së ngrehinës shtetërore, autoritetit, vetëdijes dhe përceptimit se, shteti, para se të jetë i qeverisë, është i njerëzve.

Edi Rama, më thonë, nuk mund të krahasohet me rivalët e tij për postin kryeministror, Petrit Vasilin dhe Lulzim Bashën.

E vërtetë, edhe kjo. Krahasimi me Vasilin është njësi mes dy poleve dhe nuk mund të ketë asnjë shkallë që mund të ngjisë njërin dhe asnjë tjetër që mund të ulë Ramën, në krahasimin me njëri tjetrin.Përpjekjet e Vasilit për të bërë Ramën “ shkollëpakë”, një njeri të paditur etj, janë si ato cicmicet që nuk ia vë veshin askush. Nëse ndonjëherë Meta, si shefi i kohës së LSI-së, ka gabuar në përzgjedhjen e njerëzve për t’i reklamuar si lider, është pikërisht ky.

Ndërsa Basha , jo vetëm nga gjumi bashkiak, por nga gjithçka e tij, që nga vjedhjet masive, roli enigmë në strukturat e drejtësisë në UNMIK, lidhja me Fazlliqin, nipin e shefit të sigurimit serb dhe bashkëpunëtorit më të afërt të Millosheviqit, afera e Rrugës së Kombit, ajo e detit, dhe , mbi të gjitha, vrasjet e 21 janarit, jo vetëm nuk e bënin dhe nuk e bëjnë Bashën rival të Ramës, por do të ishte qesharake nëse do të synohej seriozisht ardhja e tij në pushtet. Atë e bojkotuan edhe njerëzit e tij, por ai e forcoi pushtetin brenda vetes, duke ruajtur enigmë heshtjen e Berishës së madh dhe mbështetjen e Berishës së vogëlth.

Tani të gjitha këto kanë shkuar. Tani është koha e pyetjes themelore: A ishte ai njeriu i duhur, për të shkuar më tej, a është ai edhe për më tej, njeriu i duhur, i cili ngjalli shpresë dhe, ku ta dish, mund të sjellë zhgënjim…

Këto janë vitet e Edi Ramës, të askujt tjetër. Nëse deri më tani njerëzit kanë pritur dhe shpresuar, tashmë është një pikë ku besimi mund të kthehet në zhgënjim dhe shpresa në revoltë.

Askujt nuk i intereson nëse shefi i tashëm i qeverisë është i lodhur me pushtetin apo është i vetëkënaqur me pasurinë që mund të ketë vënë. Nëse është i lodhur me pushtetin, bën mirë të hiqet mënjanë, nëse ai është bërë tashmë një njeri i pasur, gjithçka mund të trokasë në derën e tij.

Koha është e tij, po aq sa edhe e njerëzve. Është çasti që, nga ato bisedimet “ gju më gju me popullin”, që më shumë se gjithçka tjetër janë imitike të një kohe tjetër, të hapë një kapitull të ri, pikërisht për atë që është besuar dhe për të cilin është votuar.

Është besuar se, përmes staturës politike dhe shtetërore të Edi Ramës, ndëshkimi ndaj së keqes, makutërisë, vjedhjes, korrupsionit, vrasjeve…do të jetë domeni i qeverisë.

Ishin bërë aq shumë krime dhe ishin grabitur aq shumë prona, vjedhjet dhe oligarkia financiare ishin bërë një me njëra tjetrën; askush nuk e kishte harruar ende as Gërdecin, ku ishte kryekëput familja kryeministrore dhe as 21 janarin, ku ishte familja politike berishiane.

Edi Rama kishte premtuar ndëshkimin, por deri më tani ka mbetur vetëm jehona e fjalëve të të tij dhe hija e premtimeve. Oligarkia politike financiare është po aty: faleshin të djathtë para qershorit 2013, tani falen majtas. Paguanin haraç me dorën e djathtë, tani paguajnë me të majtën. Herë më shumë e herë më pak.

Detashmenti Berisha qëndroi aty ku ishte dhe u rrit më tej, në ato përmasa rritje që kishte pasur më herët.Nuk kishin zënë mend dhe as nuk mund ta bëjnë këtë, pasi sinjalet e dhëna nga qeveria Rama ata i kishin kuptuar më mirë se të tjerët. Të parët, oligarkët e sapo larguar nga pushteti, ata e kishin kuptuar se mund të vegjetonin për pak muaj të parë të ndërrimit qeveritar, por më pas do të mund të ktheheshin në “dorën” e parë. Berisha dhe klani banditesk pranë tij as që morën mundimin të kishin drojë nga qeveria e re.

Nëse do të kishte vendosur ligjin, fillimisht ndaj dhunesve të mëdhenj të tij, shteti do të ishte kthyer në sinorët e tij dhe nuk do të ishte tentuar, dy herë rradhasi, të përmbysej parlamenti, të sulmoheshin dhe dëmtoheshin forcat e policisë, të ngrinte kokë anarshia dhe të synohej përmbysej shteti.

Rama nuk e bëri këtë, jo se kishte para vetes një sistem drejtësie të rrudhur nga korrupsioni dhe lidhjet politike, por edhe sepse ai u përqëndrua fillimnisht tek marrja e kalasë së ndërtimit të shtetit nga poshtë, nga ata që e kishin jetën në zgrip dhe përëpiqeshin të mbijetonin.

21 janari është një datë e harruar, Gërdeci është mbyllur, grushti i shtetit 1997 nuk njihet më, vjedhja e Rrugës së Kombit është bërë shenjë kompromisi ndaj “ të fortëve” në politikë, marrëveshja tradhtore e Detit është lënë mënjanë…dhe askush nuk kujtohet më.

Në më shumë se 5 vite qeverisjeasnjë oligark financiar apo politik, asnjë nga ata që vetë Rama i quajti banorë të krimit dhe se do të përgjigjeshin para drejtësisë, nuk u dënua e as nuk shkoi para gjyqit.Drejtësia u bë farsë, dhe vetëm shpresa se një ditë mund të ketë një ringritje të saj, mban ende brenda vetes atë ndjenjë që lehtësisht mund të kthehet në zhgënjim.

Qeveria Rama e nisi rrugëtimin e saj në një goditje të dukshme, në ata njerëz që debitet e tyre me shtetin përfshinin pagesat në energjinë elektrike, dëmtimet e rrjetit apo lidhjet e paligjshme. Natyrisht që duhej goditur, por kjo, as nuk ishte e mjafrtueshme dhe as nuk mund të ishte shpresë. I gjithë dëmi që i kishin bërë shtetit këto qytetarë, të cilët ishin më shumë viktimë të qeverisë të saposhkuar që i kishte joshur me anësime të tilla, ishte disa herë më e vogël se sa vjedhjet që ishin bërë në qeverisje, pikërisht nga baronët e krimit qeveritar.

Edi Rama premtoi bujarisht se, pas ardhjes së tij në pushtet, ekonomia do të ishte prioriteti më i fuqishëm, një si lokomotivë tërheqëse për të ardhmen.

Fakt është se në katër vitet e para, rritja e pagave ishte në një minimum të habitshëm. Çka vazhdoi edhe këtë vit të mandatit të dytë.

Qeveria e dhënë pas një deliri se, vetëm në kohën e tyre do të mund të ndodhnin mrekullira ekonomike, harroi se në këtë kohë ajo që i intereson qytetarëve të saj është rritja e të ardhurave të tyre. Nëse, mund të mendohej se, sektorin privat nuk do të mund ta kontrollonte, sektori më i madh punëdhënës i tashëm, ai shtet[ror, po ashtu vegjetoi në rritjen e pagave, u rrudh mundësia e tyre blerëse dhe u gjet vetëm një mundësi mbijetese, e cila, para qershorit 2013 dukej se ishte shuar, emigrimi.

I dhënë pas teprisë krejt i vetëm , është harruar se nuk mjafton vetëm besimi se kjo tepsi është e ytja, por se begatia e saj duhet shpërndarë në të gjithë, në ato që të kanë besuar dhe në ato që nuk të kanë besuar. Pushteti i vetëm nuk u dha për të rrotulluar tepsinë në tryezën qeveritare, por për të bërë të kuptueshme një njësi tjetër besimi, atë që qeveria , edhe kur sundon e vetme, nuk harron se kontrollohet nga njerëzit.

Në fakt ndodh ende ndryshe, ndoshta si reminishencë e së shkuarës, por në të njëjtën trase. Arka e shtetit ka defiçite të mëdha pikërisht nga evazioni i ndjeshëm fiskal, i cili i kushton shtetit rreth 1 miliard e 200 milionë euro në vit, ose shumë më tepër se programi famëmadh ,por pak i bereqetshëm, i investimeve 1 miliard dollarësh. Evazioni më i madh është pikërisht nga elita oligarke afër njerëzve të qeverisë, të cilët as nuk druhen se mund të rëndojë diçka mbi to.

Sikur ky evazion të ishte ukur, të paktën në 50 për qind, shteti do të kishte në dispozicion në pesë vitet e qeverisjes më shumë se 3 milard euro shtesë, çka do të ishte më se e mjaftueshme për të ngritur një rrjet tjetër të rrugëve apo për të ngritur gjendjen sociale të shtresave të varfëra.

Fakti që ministri i financave, pa asnjë brerje, deklaron se duhet vendosur sistemi i taksimit të pagave nga 10 mijë lekë në muaj, duke e pranuar këtë fakt të turpshëm, se ekzistojnë edhe paga të tilla dhe prej tyre kërkon të marrë hirrën e mbetur, ndërsa “ të fortët “ e ekonomisë janë bërë ortakë me segmente të shtetit, dëshmon se sa larg janë akoma ndaj premtimeve të bëra. Edhe fjala e tashme për të ngritur pagat në vitin e ardhshëm, më shumë se sa një angazhim serioz, është një thirrje e tërthortë elektorale.

Është lehtë e pranueshme se , në krahasim me qeverinë Berisha, përformanca financiare është përmirsuar, por kujt i duhet krahasimet. Ata nuk vlejnë për asnjë lloj statistike, kur një shtresë e popullsisë, më e vobekta, normalisht më e lidhur me një qeveri të majtë, shkon edhe më tej drejt vobektësisë.

Institucione të rëndësishme ndërkombëtare, sidomos nato monetare, por edhe të sigurisë, prej shumë kohe kanë dhënë alarmin e ngritur trazimin se versioni i tashëm qeveritar përmes PPP , në këtë shtrirje kaq masive, është si një minë që mund të shpërthejë në çdo moment. Shifra marramendëse për të ngritur rrugë apo për koncensione të habitshme, ngritur si një mendësi qeveritare, sikur përmes kësaj PPP-je, do të jetë ringritja e shumë gjërave, është në fakt borxhi i një të ardhme të afërt.

Ndoshta atëherë Rama nuk do të jetë në pushtet, çka mund të ndodhë nëse nuk i kthehet asaj që ka premtuar, por njerëzve pak i intereson kjo. Një borxh i sotëm, sido që të quhet, është një faturë e hapur për të ardhmen.

A është lodhur Edi rama nga qeverisja?

Mund të ndodhë. Të qeverisësh një vend të lodhur, pa ligje dhe me struktura antiligj, me rrënime të pashoqe dhe grumbull metingashësh politikë që duan të hedhin në erë gjithçka, me presion nga të gjitha anët dhe me një veting politik që do të afrohet shumë shpejt; me koncensione që nuk dihet se si përfundojnë dhe cicmice qeveritare të tjera, me një bjerrje të besimit dhe kur ekonomia po bëhet frymëmarrëse, është gjë e lodhshme, tejet e lodhshme.

Ndodh shpesh me qeveritarë që lodhen nga pushteti dhe atëherë shpejtojnë të bëjnë marrëzirat e tyre. Njëra prej tyre, më maroqja, ishte loja me fitimtarë e të humbur, kur askush, as koha, as historia dhe as pushteti, nuk ia kërkuan.,

Të tjerë vuajnë nga deliri i madhështisë dhe nga pyetja që i rëndon, se ku është vendi i tyre në historinë e ardhshme. Berisha e kishte gjithnjë këtë merak, por ai shkone edhe më tej: pas meje, djalli e marrtë këtë vend. Rama është ende në fillesën e këtij deliri, megjithëse e di se përmes fjalëve nuk kalohet në histori.

Të shumtë lodhen nga familja që i qëndron mbi kokë, me vllezër, motra e sidomos kuneter, përmes të cilëve hapen aq shumë kanale korrupsioni dhe përvetësimi.Një qeveritar serioz , në rradhë të parë, largon të afërmit e tij nga mekanizmat e shtetit. Nëse i fut në to, atëherë ndodh si në Gërdec, por, ndërsa Gërdeci ishte akti i dukshëm dhe vrastar, mund të ketë të rjerë “ gërdecër” politikë dhe ekonomikë, të cilët mund të jenë si një cunam mbi të ardhmen.

Në fakt, ka edhe një dehje nga pushteti. Të ketë zënë edhe ramën avulli i dehjes?

Nuk e di.

Di vetëm se socialistët do të vazhdojnë ti besojnë liderit të tyre, i cili, në fakt, për nga bindjet, mund të ishte lider në cilëndo parti politike, por , fakti që është lidhur me të majtën dhe se kjo i ka besuar, si kurrë më parë një lideri tjetër, duhet ta bëjë atë të ndjejë më shumë përgjegjësi dhe të marrë mbi vete hallet e atyre që e votuan, të cilët, edhe nëse rama ikën një ditë, nuk do e ulin kokën.

Sepse nuk e kanë ulur kurrë, edhe kur kanë qenë keq, në pragun ku donin ta hidhnin, në theqafje.

Edi Rama shpesh herë është shfaqur si një lider vizionar.

Të ketë mbetur vetëm në shfaqjen e tij?

Koha që ka përpara është më e pakët se ajo që i shkoi, por është vendosëse për jetën e tij politike e jo vetëm për të.

Në tri vitet e ardhshme ai do i përgjigjet edhe pyetjes, nëse është Edi rama lideri që kemi pritur.

Në mos qoftë vonë edhe për përgjigjen.