I mbështjellë me jetën që ikën

Nga Ilir Yzeiri

(Shënime për disa proza poetike që Nasho Jorgaqi botoi kohët e fundit)

Filozofi i njohur danez Soren Kirkegaard, në kuadër të filozofisë së tij ekzistencialiste, duke folur për etapat e jetës, thotë se njeriu kalon nëpër katër të tilla. E para është faza filistine, pra indiferent nga çdo gjë dhe kupton vetëm që është i ndryshëm nga pemët, kafshët apo gjithçka tjetër sepse ai ka një « unë », një vetëdije. Faza e dytë është ajo estetike. Në këtë fazë njeriu është i dhënë i tëri pas kënaqësisë së lojërave të fëmijërisë por edhe të pasioneve të rinisë. Faza e tretë është ajo etike. Sipas tij dhe këtu njeriu ndien peshën e kulturës së shoqërisë ku jeton dhe i nënshtrohet asaj. E fut si të thuash vetëdijen e tij në burgun social të rregullit dhe ligjit dhe ai është në gjendje të njohë të mirën dhe të keqen. Faza e fundit është ajo religjioze që, në kushtet tona, mund ta kuptonim si faza refleksive, të cilën ai e ndan në dy kategori: në besimtarët që shkojnë në kishë dhe luten dhe në ata që nuk besojnë, por shohin tani në fund se edhe Krishti u kryqëzua dhe iku nga kjo botë. Nasho Jorgaqi e ka dhënë shumë bukur këtë filozofi në këtë vështrim poetik:

Kur kapërxeva së pari portën e jetës, s’dija gjë tjetër veçse të vrapoja përpara i gëzuar. Jetoja fëmininë time. Kur zura të rrëzohesha dhe më gënjente mendja se një ditë mund të kthehesha te pragu nga isha nisur. Jetoja rininë time. Kur më në fund kuptova se porta tanimë ishte mbyllur përgjithmonë. Nisi burrëria ime.

E përmenda këtë arsyetim të këtij filozofi që unë e çmoj shumë sepse, duke lexuar prozat poetike të Nasho Jorgaqit, kjo më erdhi menjëherë në mendje. Jo se profesori im, ashtu sikundër dhe unë, ish-studenti i tij, jemi në fazën religjioze të jetës, jo, nuk është kjo arsyeja. Duke lexuar këto krijime, unë pashë se me çfarë ironie, me çfarë pasioni dhe me çfarë elegance Nasho Jorgaqi e kalon në vështrim botën. Kur i lexon ato, ke ndjesinë që mes autorit dhe botës është vendosur një komunikim me rreze të padukshme dhe, ashtu i mbështjellë me jetë siç është, ai, rri e vështron poshtë dhe të parët që sheh nga lart janë poetët, pa të cilët bota do të ishte më e cekët, falë tyre mësuam që trishtimin dhe magjinë t’i shohim bashkë. Nëse gjithë jetën tënde je përplasur me zhurmën apo një arrogancën e tingullit dhe të fjalës, vjen një kohë dhe zbulon poezinë e heshtjes, magjinë e saj që siç thotë Jorgaqi, gjendet në qetësinë e natyrës.

Vetëm me përvojën e jetës që ka në zemër e në mendje njeriu që ka jetuar intensivisht dhe që ka parë s shumë në këtë botë, vetëm ai e kupton se « zilia », «lakmia », apo gjithë anët e errëta të njeriut që e ushqejnë në fazën e tij estetike apo etike, janë të kota. Në këtë botë të gjithë kthehen në fole në fund, edhe ne, thotë Jorgaqi, do të kthehemi një ditë në tokë, në folenë tonë.

Nuk ka fatalizëm në këto proza poetike, megjithëse aty ndjehet trishtimi i lehtë i njeriut që është i mbështjellë me shumë jetë. Autori është përpjekur të na tregojë ne, të gjithëve, jo fatalitetin e jetës, e cila, siç thotë një filozof tjetër, Cioran: të lindësh do të thotë të jesh i dënuar me vdekje, jo nuk është ky qëllimi i këtyre prozave poetike të profesor Jorgaqit. Përtej kësaj, ai ndien nevojën të kujtojë fëmijërinë me bletët në shtëpinë e gjyshit apo atë fazë të jetës ku njeriu nuk e di se ka një fund. Ndërsa dhimbjen për atë që ikën dhe për kohën që rrjedh dhe nuk ka mëshirë ai e ndien te bukuria. Ka shumë proza të shkurtra që ndërtohen mbi këtë fatalitet. Pse bukuria nuk mund të ngrijë e të mbetet ashtu, por:

Oh, sa e pashpirt u tregua koha me ty, o bukuri e rinisë sime! Si ta rrënoi ashtu fytyrën! Si ta meku dritën diellore të syve? Si t’i fishku gonxhet e buzëve? Si ta shtrembëroi vijën e jetës mbi ballë? Ç’është ajo ngricë që thau hiret e tua? Ti bukuri njëherë aq e lulëzuar, tani kopsht i rrënuar e i braktisur! (Rrënimi i kohës)

Pritja është një poezi e bukur kur në jetë ke një qëllim. Të presësh ashtu siç pret ai që do të shohë lulen e agavitës që çel njëherë në njëzetë e pesë vjet, kjo, po, që është pritje, thotë autori duke folur për këtë lule të magjishme të Kalifornisë. Sytë e pasqyrës janë të ftohtë e të akullt thotë Jorgaqi sepse ato janë zhgënjyer me pamjen tonë, ndaj kanë vendosur të mos reagojnë më por të ngrijnë.

Jo se në këtë fazë të jetës njeriu nuk është në gjendje të ndiejë apo të mos ketë emocione. Përkundrazi ai është i mbushur plot me to por nuk di ç’të bëjë sepse mungon njeriu qe mund t’i shijojë ato dhe profesori shkruan këtë poezi të bukur:

Ç’ta bëj?

Ç’ta bëj gëzimin që ndjej, kur nuk e ndaj dot me ty?

ç’ta bëj bukurinë që sodis, kur nuk ta tregoj dot ty?

Ç’ta bëj ëndrrën që shoh, kur nuk të takon ty?

Ç’ta bëj dëshirën që më vlon, kur ajo nuk të ndez ty?

Ç’ta bëj këngën që dëgjoj, kur ajo nuk të prek ty?

Ç’ta bëj mallin që më zë, kur nuk ta çoj dot ty?

Ç’ta bëj zemrën që më rreh, kur nuk arrin dot tek ty?

Të gjithë do të donim ta kishim ndalur kohën, të gjithë do të kishim dashur që ai çast magjik që na ka dhënë emocionet e paprovuara më parë të mos mbaronte kurrë, por nuk është kështu. Nganjëherë, pikërisht pse ai çast ikën, ne pasurohemi me një kujtim më të bukur. Ky kapërcim nga shpirti në trup është një mister që na ndjek të gjithëve.

Si thua, a nuk do të kish qenë më mirë, të kish mbetur aty ku nisi? Të kish mbetur te zemra, pa kapërcyer kufijtë e saj. Te vështrimet magjepsëse, te fjalët zëdridhur, te largësia dhe fshehtësia. Të kish mbetur te ëndrra se po të fitonim njeri tjetrin, do të fitonim botën? Si thua? —pyet autori.

Janë të kuptueshme emocionet që provon një shpirt i mbushur me aq bukuri e aq jetë, por edhe me aq zhgënjime nganjëherë. Është e çuditshme, thotë Jorgaqi, se impulset vijnë dhe të ngacmojnë edhe tani, por ti e ke të vështirë të dish se çfarë të bësh me to.

Nga të gjitha imazhet që ka në këto proza poetike, mua më mbeti në mendje ai i autorit në avion. Nuk ka imazh më të bukur për alteregon e autorit, pra për personazhin e këtyre prozave poetike sesa ai i rrëfimtarit mbi avion. Në këtë imazh që Jorgaqi ndërton për alteregon e tij mbështillet jo vetëm profili i tij si artist e si njeri, por që andej buron edhe teksti që na bën të kuptojmë se në këtë botë jemi të gjithë udhëtarë dhe kalimtarë, gjithashtu. Poshtë reve dhe mjegullës është toka. Sipër në re është vetmia, thotë autori sepse tani miqtë dhe gjithçka po rrallohet. Në fund fare ikën avioni, por personazhi mbetet, megjithëse, siç thotë profesori:

Po shuhen pak nga pak endjet. Më pak po ndjej e më shumë po kuptoj. Dëshirat po largohen. Syri nuk po e mban më dritën e diellit. Gjaku po fillon të ftohet. Stinët po i ngjajnë njëra tjetrës. Më dendur më vijnë zëra të njohur e më rrallë zëra të rinj. Një nga një miqtë po ikin. Askush s ‘më ndihmon të mbrohem nga vetmia! Si mund të jetë ndryshe fundi?

Në fakt është ndryshe për alteregon e Jorgaqit pikërisht atëhere kur ai zbulon nga avioni majën e malit të vetmisë së përjetshme dhe të bukur:

Avioni fluturon krenar sipër maleve. Nga një kënd i tij, unë sodis vargun e lartësive. Sytë më mbeten te maja e majave. Është një shkrep i thinjur, që varet në hapësirë. Aty pushon vetmia e përjetshme, të cilën veç njeriut askush nuk arrin ta pushtojë.