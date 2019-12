I ndërtuan dhe i braktisën, legalizohen 296 pallate pa leje

Agjencia Shtetërore e Kadastrës njoftoi sot se brenda dy viteve në vendin tonë janë legalizuar 296 pallate të ndërtuara pa leje gjatë 30 viteve të fundit.

“Nga viti 2017, kur ky proces ju besua Kadastrës Shqiptare, janë legalizuar 296 pallate me lartësi 5 deri 12 kate dhe me 1.320.000 m2 ndërtim. Nga ky proces kanë përfituar rreth 2500 familje apartamente, dyqane, njësi shërbimi, garazhe, etj. Qyteti me më shumë objekte të legalizuara është Tirana me 124 pallate, e ndjekur nga Saranda me 63 dhe Vlora me 29 të tilla”, thuhet në njoftimin e ASHK.