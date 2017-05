I nxehti afrikan sjell Verën, temperatura të pazakonta në ditët në vijim  

I nxehti afrikan troket në Europë, vera vjen zyrtarisht nesër, (e premte).

Një valë i nxehti do të mbërthejë Mesdheun, ndërsa më pak do të ndihet në zonat veriore të Europës, kurse më në qendër e në jug temperaturat do të kalojnë dhe 30 gradë Celsius.

Kështu dhe në Shqipëri, nga nesër zyrtarisht hyjmë në stinën e Verës, ndaj në fundjavë mund të parashikoni të kaloni kohën dhe pranë plazheve.

Më të ndjeshme temperaturat e larta do të jenë në zonën Perëndimore, Qendrore e Jugore të vendit, kurse në nivelet e 25 e 26 gradë Celsius temperaturat do të jenë në Juglindje, Verilindje të vendit. Ndërsa me 20 gradë Celsius vlerat maksimale do të shënohen në veri të vendit si Tropoja, Peshkopia.

Muaji Maj do të karakterizohet nga këto temperatura të ngrohta në disa zona dhe të nxehta, kurse nga java që do të vijë, reshje shiu sporadike do të suprizojnë dy ditë të javës, por rënia e gradëve Celsius nuk do të jetë drastike.

Ndaj nuk ju mbetet gjë tjetër, veçse të nxirrni fustanët, sandalet, rrobat e plazhit, bluzat me mëngë të shkurtra dhe të shijoni motin e ngrohtë që garanton se do të vijojë gjatë të jetë i tillë.