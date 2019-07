I nxehti në Europën Perëndimore, Britania shënon rekord prej 39 gradësh

Vala e te nxehtit ne Evropën Perëndimore nuk ka goditur vetem Spanjën, Francën, Portugalinë dhe Italinë, por edhe Mbretërine e Bashkuar, Belgjika, Hollanda, Gjermania dhe Zvicra.Në Spanjë termometri pritet ti kaloje 40 gradë. E njëjta situate paraqitet në Francë ku 59 departamente janë vene në gatishmëri .

Ndersa ne itali për të enjten eshte ndezur drita e kuqe pasi vala e te nxehtit do te godase 13 qytette duke përfshirë Romën dhe Firencën. Britania e Madhe mund të tejkalojë rekordin e 38.5 gradëve. Teksa I nxehti do te perfshije per here te parë edhe belgjiken . Në Bruksel shërbimet kryesore do të ndalojnë ne oren 13.00 me ate lokale gjate kesaj te merkure e dote vijoje deri te enjten e te premten.

“Vala e te nxehtit eshte një efekt i ndryshimit të klimës – shpjegon Clare Nullis, zëdhënëse e Organizatës Botërore Meteorologjike – Siç e pamë në qershor, vala e te nxehtit qe ka mberritur nga afrika do te behet me intensive deri ne fund te muajit korrik beri me dije Nullis.

Sakaq ne Portugali, pasojat e te nxehtit janë të tmerrshme. Qendra e qytetit u perfshi nga zjarret që shkaktuan më shumë se 40 te plagosur. Nderkohe forcat Zjarrfikëse njoftojne se I kane vene nen kontroll ato , por alarmi mbetet i lartë.

