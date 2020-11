I përdhunoi motrën, 28-vjeçari godet me shufër hekuri autorin. Arrestohen të dy

Dy persona janë arrestuar në Kukës ditën e sotme.

Një 28-vjeçar ka goditur me shufër hekuri përdhunuesin e motrës së tij. Autori 15-vjeçar i përdhunimit është në gjendje të rëndë në spital. ndërsa vëllai është në polici.

Njoftimi i policisë:

Kukës/ Arrestohen 2 shtetas, për vepra të ndryshme penale. Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Kukës arrestuan shtetasin I. Ç., 15 vjeç, banues në fshatin Mgullë. Arrestimi i tij u bë pasi ka bërë kallëzim një shtetëse 15-vjeçare, se shtetasi I. Ç. ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të. Gjithashtu u bë arrestimi i shtetasit G. M., 28 vjeç, banues në Kukës. Shtetasi G. M., pasi ka mësuar nga e motra se shtetasi I. Ç. kishte kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të, e ka goditur me shufër hekuri duke e plagosur rëndë në kokë shtetasin I. Ç. Shtetasi I. Ç. ndodhet në spitalin rajonal të Kukësit, në gjendje të rëndë shëndetësore. Materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës, për veprat penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur” dhe “Plagosja e rëndë në gjendje të tronditjes së fortë psikike”.

o.j/dita