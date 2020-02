“I përdor si t’i dojë qejfi”, Rama tregon ç’ndodh me pronat e ‘të fortëve’ kur sekuestrohen, përmend lirimin e Endrit Dokles: Ka të drejtë të rehabilitohet

Kryeministri Edi Rama ka treguar se çfarë ndodh me pronat e sekuestruara, që i përkasin ‘të fortëve’. I ftuar në emisonin “Opinion” Rama tha se gjithçka përdoret nga shteti, si t’i dojë qejfi. Ai shpjegoi më tej edhe si do të bëhet verfikimi i pasurive të gjyqtarëve, duke filluar nga ata që japing vendime skandaloze (referuar lirimit të Endrit Dokles). Rama tha se çdo nejri që është dënuar dhe ka vuajtur dënimin ka të drejtë të rehabilitohet por do japë llogari për çdo gjë që ka, qoftë edhe për një shishe uji.

Rama: Nëse një gjykatës ose një prokuror vepron në mënyrë haptazi të dyshimtë menjëherë vihet në lëvizje KLGJ, dhe brenda tre ditëve, një gjykatës si ajo e para ca javëve që dha një vendim skandaloz, pezullohet.

Fevziu: Që hoqi burgmin e përjetshëm…

Rama: Dhe mënjehrë….se çfarë ndodh këtu? Kanë dalë nga zinxhirët janë bërë njësh me bandat. Se këta janë bërë njësh, sepse këta kanë bërë çdo gjë dhe jo policia. I kam me prova. Dhe thonë. Unë të marr thesin dhe të bëjnë ç’të duan sepse Vetingun s’e kalojnë ata. Por nuk ka kështu. Menjëherë pas Vetingut fillon hetimit dhe dënohesh me burg sepse ke bashkëpunuar me rkimin. Kjo u bë dje sepse ndërhymë në ligj. Një gjykatës arrestohet.

Fevziu: Arrestohet? Po kush e gjykon që është skandaloz?

Rama: ILD-ja. Ka procedura dhe arrestohen 100 %. Ne kemi arritur që me këtë masë t’u japim mesazhe të gjithëve këtyre të KÇK-së. Se fillojnë këta dhe nuk merret vesh çfarë bëhet. Ligji special nuk merret më me asgjë përveçse: Je dënua sepse ke vrarë. Ke shfrytëzuar vazja. Ke bërë të gjitha të zezat ose je akzuuar për këto krime, nuk je dënuar spese gjykata kanë qenë këto që kanë qenë, s’ka problem. Çdo njëri ka të drejtën të rehabilitohet. Thjesht do provosh që kjo shishja e ujit që ti ke është burim i punës dhe jo i aktiviteti kriminal.

Ne kemi një ligj anti-mafie, më të egër se italiani. Por s’ka funksionuar…me kë të funskiononte? Me KÇK-në? këtu është bërë sikur….kjo është shpallja më ekstreme ndaj luftës së krimit të organziuar. Fakti që ti arrin t’i kapërcesh të gjitha shkallët, të nxjerr në konkuzioninqë kjo situatë alarmante, duhet kthyer në goditjen e fuqisë së tyrëe. Pasurisë. Kemi besim se kemi një Prokurori për ta bërë këtë. Të gjithë të dënuarit e ndjekin këtë process. SPAK verifikon dosjen dhe ja çon Gjykatës Speciale. Më pas bëhet sekeustrimi dhe pastaj pronat mund të përdoren nga shteti sit ë dojë vetë. Brenda gjashtë muajve personi që i është marrë pasuria duhet të provojë se kjo gjë nuk është e drejtë, sepse s’ka kohë të pafundme. Lista është me të dënuarit në Shqipëri dhe jashtë. Është fasha, krimet e organizuar.

Prej më shumë se një jave që OFL-ja ka nisur goditjen dhe sekuestrimin e emrave të njohur të botës së krimit. Deri ëm tani OFL-ja ka dërgoi formularin tek Suel Cela, Plarent Dervishajt, biznesmenin durrsak, Dashamir Gjoka, dhe trafikantin i arrestuar në Gjermani për trafik droge, Emiljano Hysenaj dhe të afërmin e tij, Edlirin. Formulari iu dërgua edhe ish-kreut të bandës së Durrësit, Lulzim Berisha, i cili ktheu edhe përgjigjien e tij. Formulari i është dërguar edhe Ardian Çapjas në Elbasan, ndërkohë që pasuria i është sekuestruar Altin Hajrit në Shijak, dhe Grupit të Dukagjinit në Shkodër. Po ashtu OFL-ja i ka dërguar formularin për deklarimin e pasurisë dhe Arben Isufajt i njohur ndryshe si Ben Qimja. Po kështu ditën e shtunë u janë sekuestruar makinat e blindura, Durim Bamit, Dashamir Gjokës dhe Landi Muharremit. Në ‘sitën’ e OFL-së u kap “kumbari i Shkodrës” Bardhok Pllanaj dhe Alberto Kochsiek (Lamaj), i njohur ndryshe si kreu i bandës së bananeve. Dy ditë më parë, radha i erdhi edhe Emiljano Shullazit dhe Gjergj Cukali, i cili përflitet se është mik i afërt me të. Ndërsa sot OFL-ja ka nxjerrë dy emrat e radhës që duhet të japing llogari për pasurinë, Pajtim Serjani dhe Orges Jahelezi.

