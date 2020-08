I riu me koronavirus u vetëvra, reagon spitali “Shefqet Ndroqi”

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” ka reaguar sëfundmi në lidhje me ngjarjen e rëndë të mëngjesit të sotëm, ku një i ri që po kurohej nga koronavirusi u hodh nga kati i tretë duke humbur jetën.

Në reagim thuhet se stafi i Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi” shpreh dhimbjen për humbjen e jetës së 29-vjeçarit me inicialet Xh. K. i cili i dha fund jetës mëngjesin e sotëm dhe i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së tij.

Sipas spitalit, i riu i konfirmuar me COVID-19, po trajtohej prej 4 ditësh në spitalin “Shefqet Ndroqi”, me terapinë e plotë të mjekimit dhe gjendja e tij ishte e stabilizuar.

“Lidhur me arsyet që e çuan të riun drejt këtij akti ekstrem, është duke u kryer hetimi nga ana e organeve kompetente.

Stafi i spitalit universitar ‘Shefqet Ndroqi’ siguron qytetarët se do të vazhdojë të ofrojë me përkushtim dhe profesionalizëm, shërbim shëndetësor për pacientët që trajtohen në spitalin tonë”, deklaron stafi i spitalit.

Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 04:30 i riu, është hedhur nga kati i 3 i godinës ku për pasojë gjeti vdekjen.

