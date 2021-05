“I shkova në zyrë”/ Halim Kosova zbulon bisedën me Bashën: I thashë jam me PD, po do kaloj pak nga krahu tjetër

Mjeku i njohur Halim Kosova, i ftuar këtë të shtunë në “News 24”, tregoi takimin e bisedën e fundit që ka zhvilluar me liderin e Partisë Demokratike Lulzim Basha.

Në këtë moment, mjeku Halim Kosova thotë se i ka transmetuar Bashës, se është mbështetës i PD dhe i tiji, por i ka kërkuar leje për të kaluar nga krahu tjetër që t’i japë një dorë sistemit shëndetësor.

“Biseda e fundit që kam pasur me Bashën është para listave. I shkova në zyrë dhe i them të bëj një pyetje, ku e kam vendin në PD. Këtu ngjit me mua, po çdo bëj aty i thash, po do ta them më datë 25 tha. I thash që kam ardhur të transmetoj diçka, që jam me ty jam me ty dhe kjo dihet, që jam me PD jam me PD e kjo prapë dihet, kam ardhur të kërkoj leje që të kaloj pak nga krahu tjetër t’i jap një dorë në sistemit shëndetësor”, u shpreh Kosova.

n.s. / dita