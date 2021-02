KOPERTINA: I vetmi referendum i nevojshëm, i vlefshëm por i pamundur për Shqipërinë, do ishte thirrja e shqiptarëve në votime për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje të vetme!

Nga Viktor Malaj

Botuar në DITA

25 prilli do të jetë një referendum edhe për ringritjen morale, institucionale dhe ligjore të vendit – Ilir Meta

Ka disa kohë që një skotë politikanësh, në krye të të cilës qëndron Presidenti i vendit, po na bëjnë thirrje ta shpallim dhe konsiderojmë 25 prillin 2021 si ditë referendumi popullor. Përveç faktit se data e zgjedhjeve të përgjithshme, nga pikëpamja kushtetuese, nuk ka asnjë lidhje me referendumet, propaganda në fjalë është sa mashtruese, aq edhe e paskrupullt.

Është mashtruese sepse, bazuar në Kushtetutën e RSH (neni 150) referendumet bëhen vetëm “për çështje të një rëndësie të veçantë… (ose) për aprovimin e një projektligji të një rëndësie të veçantë”. Është e paskrupullt sepse kjo thirrje bëhet, kryesisht, nga njerëzit që për tridhjetë vjet e kanë shkelur më shumë se askush tjetër Kushtetutën dhe e kanë humbur, si pak kush tjetër, të drejtën morale për t’iu referuar Kushtetutës, ligjeve dhe moralit.

Përveç këtyre, thirrja është sa djallëzore aq edhe vetëvrasëse. Thirrja është djallëzore pasi synon të krijojë iluzionin se në këtë datë shqiptarët e kanë në dorë të shpëtojnë një herë e mirë nga e keqja dhe t’i dorëzohen, përfundimisht, të mirës, të drejtës dhe të moralshmes që i pret pas dere dhe me të cilat nënkuptohen respektivisht Qeveria dhe Opozita. Mirëpo, thirrja përmban në vetvete edhe mundësinë e një vetëvrasjeje të atyre që po iu fryjnë borive të referendumit.

Mendoj se ka ardhur koha, në mos ka kaluar, që gjërat të thuhen troç në mënyrë që, sadopak, të diskreditohen dhe hiqen qafe sharlatanët dhe mëkatarët politikë të këtyre tri dekadave.Thirrja djallëzore për referendum synon sugjestionimin e votuesve dhe, realisht iu thotë atyre: Keni dy mundësi: të vazhdoni të mbani në pushtet “të keqen”, domethënë E. Ramën dhe shumicën aktuale, apo të sillni në pushtet “të mirën shpëtimtare”, domethënë kundërshtarët e tij ose berishizmin me gjithë skotën e vet shpirtërore, morale, politike dhe “demokratike”.

Thelbi i djallëzisë qëndron në faktin se lihet në heshtje ose “kundërshtohet” fakti se realisht nuk kemi të bëjmë me mundësinë e sjelljes në pushtet të dikujt që nuk e njohim dhe as e kemi provuar, por jemi përpara faktit të riciklimit të figurave kryesore politike të këtyre tridhjetë viteve, të provuar disa herë, të dështuar përherë, të inkriminuar shumë herë, të larguar nga pushteti me vota dhe me “dru” kur nuk kanë pranuar vullnetin popullor, duke e falsifikuar apo dhunuar atë.

E vërteta e madhe, siç e pohonte edhe një opinionist, është se zgjedhjet e 25 prillit nuk janë një betejë për të larguar djajtë dhe për t’i zëvendësuar ata me engjëjt. 25 prilli 2021 është një datë e zakonshme zgjedhjesh ku shqiptarët do të kenë të drejtën dhe mundësitë të votojnë për parti dhe individë të ndryshëm, tashmë të njohur e të sprovuar, me arritje dhe mëkate të padiskutueshme.

E thënë shkoqur dhe në gjuhën popullore shqiptarët ndodhen përpara mundësisë për të besuar edhe katër vjet qeverisjen aktuale apo për të risjellë në pushtet Sali Berishën dhe berishizmin si mendësi, moral, sjellje dhe praktikë. Fakti që Sali Berisha, tashmë gati 80 vjeç, aspiron të jetë vetëm deputet dhe jo drejtues de jure, nuk ndryshon asgjë në përbërjen fizike dhe konstitucionin moral të atyre që dëshirojnë të bëhen kryeministra e poshtë, gjithnjë përkrah tij, nën shembullin e tij dhe në përkrahje të tij.

Fakti që askush prej strukturave të larta të asaj partie nuk e ka dënuar Sali Berishën as për krimet dhe as për fajet e panumërta që ka kryer dhe fakti se mbi 80% e të anketuarve, që kanë pranuar se në 25 prill do të votojnë për PD-në, ishin dakord që Berisha të bëhet sërish deputet, do të thotë se morali berishist është ende lënda e parë me të cilën do të ndërtohet Grupi i ardhshëm Parlamentar i asaj partie dhe një qeveri e mundshme në rast rikthimi në pushtet.

Nuk kanë rëndësi kukullat që përdoren në skenë, megjithëse edhe ato janë thuajse të njëjtat e këtyre tridhjetë viteve, por e rëndësishme mbetet drama që ato pritet të luajnë nën frymëzimin shpirtëror të idhullit të tyre dhe regjizorit që i luan fijet nga prapaskena. Kësaj trupe “teatrale”, jo për të parën herë, i është bashkuar edhe LSI, jo vetëm me koalicionin e shpallur politikisht, por edhe me pohimin e shpallur publikisht nga drejtuesi real i asaj partie, z. Ilir Meta se “Me Sali Berishën më lidh një kimi e veçantë”, çfarë do të thotë se kanë një përputhje të madhe morale dhe të karakterit.

Nuk ka dyshim se në Shqipëri ka një kategori njerëzish që besojnë se z. Rama duhet të rrijë në pushtet edhe nja njëzet vjet ashtu siç ka një kategori tjetër shoqërore që beson se ai s’duhej të vinte asnjëherë në pushtet, por në “krye të vendit” duhej të qëndronte përjetësisht Sali Berisha dhe oborri i tij politik. Midis këtyre dy grupimeve qëndron një pjesë e madhe e shqiptarëve që nuk pajtohen me asnjërin gjykim.

Duke besuar se këtu bëj pjesë edhe unë, detyrohem të shpreh bindjen time të qëndrueshme se në 25 prill 2021 shqiptarët ndodhen përpara alternativës së dhimbshme kur qeverisja aktuale bën mirë të largohet, ndërsa ata që kërkojnë ta zëvendësojnë nuk duhet kurrë dhe kurrësesi të rikthehen në pushtet, sepse tek ata nuk ka ndryshuar asgjë qysh nga koha që i kemi larguar si të padenjë dhe të inkriminuar.

Unë besoj fort se i vetmi referendum i nevojshëm dhe i vlefshëm për Shqipërinë dhe shqiptarët do të duhej të bëhej duke i thirrur votuesit shqiptarë në qendrat e votimit për t’iu përgjigjur një pyetjeje të vetme: A jeni dakord që kjo klasë politike e këtyre tridhjetë viteve të largohet nga skena dhe nga jeta jonë politike, shoqërore dhe administrative ? Është e sigurt se shumica e shqiptarëve do t’i përgjigjeshin pozitivisht dhe, ndër të parët që do të dilnin në ” pension ” të detyruar do të ishin ” dashnorët ” dhe propaganduesit e sotëm të referendumit.

Ky lloj referendumi duket i pamundur pasi atë nuk mund ta organizojnë “viktimat” e tij dhe, nga ana tjetër, lind pyetja: Me cilët do t’i zëvendësojmë këta sundues “me barkun shekulluer, gjithmonë të pangishëm”. Shumëkush do të përgjigjej se ” kemi mjaft të rinj…”. Fatkeqësisht, me pak përjashtime, duket qartë që në horizontin e jetës tonë shoqërore dhe politike ka dalë një brez i ri pa ide dhe ideale, “merita” e vetme e të cilit shihet tek aftësia për të imituar me fjalë dhe vepra idhujt e tyre politikë të cilët do t’i rrëzonte referendumi i lartpërmendur. Referendumet e tjera janë përralla për fëmijë dhe jo rrugëzgjidhje për kombin.

Meqënëse alternativat e mundshme nuk kanë të bëjnë shumë me rrugët e zhvillimit të vendit por, thjesht, me dy grupime politike, atëherë shqiptarët jo fanatikë partiakë do të vënë në peshoren e mendimit sjelljet dhe mëkatet e këtyre grupimeve dhe të figurave të tyre kryesore drejtuese.

Presidenti i vendit, në përpjekje të dëshpëruar për të bindur shqiptarët për ekzistencën e “referendumit”, pohon aty-këtu se “nuk mund të vazhdojmë të tolerojmë fenomene të tilla të kriminalizimit të politikës… 25 prilli është referendum sepse nuk kemi një situatë normale. Kemi probleme serioze të legjitimitetit të institucioneve në vend… mandate jo por deputetë formalisht, nga të cilët 50 janë antikushtetues dhe të paligjshëm për mënyrën si u bë zëvendësimi i tyre… situata në pushtetin lokal është antikushtetuese… Rama shkeli marrëveshjen e 5 qershorit… Shqipëria dhe shqiptarët në 25 prill dëshirojnë të rivendosin rendin kushtetues dhe demokratik në Shqipëri…”.

Fatkeqësisht por edhe fatmirësisht, shumica e atyre që pohon Presidenti nuk janë fare të vërteta. Parlamenti aktual është legjitim dhe i pranuar si i tillë edhe nga BE dhe SHBA, në të nuk ndodhet aktualisht asnjë individ me rekorde kriminale, deputetët e ardhur nga listat partiake janë deputetë të futur në ato lista nga ata që kërkojnë “ringritjen institucionale” dhe futja e tyre është bërë sipas legjislacionit shqiptar dhe e shpallur legjitime nga BE dhe SHBA, pushteti lokal është thuajse njëpartiak për fajin e atyre që kanë shpallur “referendumin” dhe kjo është pohuar nga kancelaritë perëndimore, por edhe nga vetë z. Ilir Meta; marrëveshja e 5 qershorit nuk është shpallur as nga Komisioni i Venecias dhe as nga BE dhe SHBA si “e shkelur”, rendi kushtetues dhe demokratik, megjithë mangësitë e tij ekziston në Shqipëri dhe atë nuk mund ta bëjë inekzistent etja për pushtet e cenuesve të këtij rendi.

Prandaj, në 25 prill, shqiptari normal dhe jomilitant do të pyes veten: Duhet të votoj për ata që dhunuan zgjedhjet e majit 1996, 2009 dhe 2011 apo për ata që akuzohen si mohues të lirisë së zgjedhjeve prej të parëve? Duhet të votoj për ata që e çuan Shqipërinë në katastrofë kombëtare dhe në konfliktin më të gjerë dhe më të thellë shoqëror, politik e ushtarak që nga themelimi i shtetit shqiptar, apo për ata që armën kryesore ndaj kundërshtarëve kanë ironinë; për ata që kanë rrahur e burgosur kundërshtarët politikë, apo për ata që i tallin kundërshatrët e tyre; për ata që kanë vrarë kundërshtarët politikë dhe janë penduar që s’kanë vrarë më shumë, apo për ata që përdorin gazin lotsjellës, si kudo në Evropë, ndaj kundërshtarëve protestues; për ata që iu është vërtetuar korrupsioni 230 milion euro nga Komisioni i Kontrollit të Shtetit dhe Prokuroria dhe që janë kapur me zë e figurë duke planifikuar përvetësimet e fondeve shtetërore, apo për ata që dyshohen për korrupsion me PPP-të; për ata që kanë kryer dhjetëra krime gjatë sundimeve të tyre dhe nuk janë ndëshkuar për shkak të sundimit mbi drejtësinë, apo për ata që përfliten nga të parët; për moralin e “qytetarit dixhital”, apo për moralin e sofizmit dhe ironisë politike; për ata që patën nënshkruar një Marrëveshje Antikushtetuese për Kufijtë me Greqinë, apo për ata që zgjidhjen e mosmarrëveshjes me fqinjin ia lënë Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë; për ata që patën rrahur e burgosur gazetarë dhe djegur redaksi gazetash, apo për ata që median e quajnë “kazan”; për ata që kanë kontributin kryesor në drejtësinë e kalbur dhe kriminale të këtyre tre dhjetëvjeçarëve, apo për ata që, ndonëse ngadalë dhe me mangësi, nisën dhe po kryejnë Reformën në Drejtësi etj.etj.

Z.Ilir Meta e di mirë se, si individ dhe familje politike e biologjike, ka fare pak ose aspak të drejtë morale e politike ta shpallë 25 prillin si “referendum për ringritje morale e ligjore”. Ai vetë, edhe sot në postin e Presidentit të vendit është shëmbëlltyra më e plotë dhe më e qartë e shkeljes së përditëshme jo vetëm të etikës, por edhe të Kushtetutës së Shqipërisë e cila e detyron, e theksoj: e detyron të jetë simbol i unitetit kombëtar dhe jo megafon i fyrjeve, shpifjeve dhe përçarjes kombëtare.

Për ne që nuk aspirojmë kurrfarë pushteti dhe i njohim mirë figurat dhe figurinat politike të vendit, është fyese dhe poshtëruese që zgjedhjet e ardhshme të na i shpallin si referendum ata që po na i shpallin, dhe të na paraqiten si shpëtimtarë të vendit ata që ne i njohim mirë se janë rrënuesit e tij, rrënuesit moralë, ligjorë dhe institucionalë. Do të ishte më e udhës dhe më dinjitoze të heshtnin rreth moralit, demokracisë dhe atdhetarizmit pasi terma të tillë në gojë të tilla përbëjnë cinizmin dhe arrogancën më të lartë ndaj popullit shqiptar, të paktën ndaj asaj pjese që ka vendosur të rrojë me dinjitet.

“Dashnorët” e referendumit duhet thjesht të mos na fyejnë por të konkurrojnë në zgjedhje me ndonjë program elektoral, nëse kanë, sepse, përndryshe, do të na detyrojnë t’i shpallim publikisht kush janë dhe çfarë përfaqsojnë në realitet, pasi t’i kemi zhveshur nga kurorat dhe aureolat e pushtetit që i kanë mbajtur padrejtësisht për tridhjetë vjet. Mjaft më!

