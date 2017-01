I vranë djalin për një plep, rrëfimi i nënës: Vetëgjyqësi nëse vrasësi lirohet

Refije Xhani, nëna e Isuf Xhanit i vrarë një vit më parë në Kavajë ishte sot në studion e emisionit “Me zemër të hapur” të gazetares Evis Ahmeti në “News24”, ku rrëfeu gjithë ngjarjen, nga momenti që i thanë se i kishin qëlluar të birin, deri tek dërgimi i tij në spital, pasi nuk e dinte që kishte vdekur.

Ajo thotë se askush nuk e ka ndihmuar por gjithçka e ka bërë vetë.

Nëna dhe familjarët e tjerë të viktimës ripërsërisin deklaratën se nuk do të marrin hak ndaj familjes së autorit, por nëse ai lirohet atëherë do të bëjnë vetëgjyqësi. Kjo pasi, familja e Xhevat Saraçit është larguar jashtë shtetit me frikën se familja e viktimës hakmerret.

“Atë mëngjes Isufi kishte dalë dhe Durim Xhani i kishte dhënë një plep. Teksa e ngarkonte se kishte marrë makinë në dispozicion Xhevati i ka dalë përpara dhe i ka thënë “pse kalon rrugës këtu?”. Hape rrugën e mos më mërzit i është kthyer Isufi.

I shoqëruar nga Mario, djali i Durimit që i dha plepin po afrohej tek shtëpia ndërkohë qe Xhevati ka dalë dhe i ka qëlluar me armën që kishte marrë në shtëpi. Plumbi e ka kapur në kokë dhe trutë i kishin dalë jashtë. Gruaja e Xhevatit më thirri tek shtëpia e më tha “hajde se Xhevati të ka vrare Isin”.

Me nxitim e shoqëruar nga nusja e Isit, Sara dola të shihja dhe gjeta trupin e djalit shtrirë, asnjë njeri përreth”, është një pjesë e rrëfimit të Refijes.

Xhaxhai i viktimës, Sybi Xhani thotë se nuk ka kërcënuar askënd, madje me vëllain e tij ka shkuar në komisariat dhe i ka siguruar se ai nuk ka punë me fëmijët dhe familjen e Xhevat Saraçit, por kërkon burg të përjetshëm për atë nëse kjo nuk ndodh dhe ai del i lirë atëherë do te bej vetëgjyqësi.

Zonja Refie do jeni e fortë të tregoni historinë. Si ndodhi ngjarja?

Nëna: Deri sa ngrita birin me duart e mia, dhe me trikon time i mbulova kokën, do e përballoj. U ngritëm në mëngjes dhe iku m makinën e tij që punonte. S’kishim dru e më tha do ble 1 metër kub dru. Aty në qendër takoj babain e Marios. E ky i tha që kam një plep. Ku preu plepin, erdhi mori karrocën.

Ngarkoi plepin dhe në atë moment ai (Autori)i thotë pse kalon në rrugë? Rruga është e gjithë fshatit. Aty debatojnë. Ka qenë me gjithë Marion. Në këto moment djali im shkon në mes të lagjes. Ky (Saraçi) merr armën. Ishim komshinj dhe shkonim mirë. Në datën 29 i dha gjelin e detit për vitin e ri. Më thirri gruaja e autorit: ‘Eja se të ka vrarë Xhevati Isin’. Ç’të shoh shtrirë në gjak. I shoh trurin. Aman më ndihmoni. Se më ka vdekur çuni. Aty më vjen një taksist dhe shkojmë në spitalin e Kavajës.

Ma lanë në korridor. I dhanë vetëm një oksigjen. Djali im kishte mbaruar. Në ato moment kërkoj ndihmë,. Marr kunatin dhe i them eja se më kanë vrarë djalin, jam e vetme. Atje vjen policia. Në atë moment i them më sillni djalin në shtëpi. Mua më ra të fikët. Shkojmë në Durrës, kot se ai kishte mbaruar. Dua drejtësi. Ata nuk kanë kërkuar as të takojë asgjë. Pra ata s’kanë kërkuar as ndihmë dhe asnjë lloj kërkesë për të na takuar.

Pra s’kanë bërë asnjë kërkesë?

Nëna: Jo jo. Asgjë.

Për çfarë keni kërkuar ndihmë?

Nëna: Po më shqetësonin gjithmonë. Mirë që më vranë djalin, por po më shqetësonin.

Ju deklaruat se keni pasur marrëdhënie të mira me familjen Saraçi. Ju thatë se dy ditë para vitit të ri i keni dërguar gjelin e detit.

Po pse u zunë?

Nëna: Vetëm se çuni im kaloj me karrocë nga rruga. Rruga është e gjithë fshatit. Hynim e dilnim rregullisht tek ata.

Plepi në tokën e kujt ishte?

Nëna: Ishte në tokën e babait të Marjos.

Ndërkohë që Xhevati ka bërë debat me dy djemtë vetëm se kaloj rrugën…

Nëna: Po vetëm se kaluan rrugën. Unë akuzoj gruan e autorit, se ajo e pa burrin e saj që qëllonte një djalë të ri. E quaj bashkëpunëtore. Madje ajo më thirri; ‘eja se të kanë vrarë djalin’. Unë kërkoj burgim të përjetshëm. Ose unë do bëj vetëgjyqësi. S’më ka ngelur gjë tjetër. Në datën 13 kam gjyqin e fundit.

Pse janë larguar njerëzit e autorit?

Në datë 16 kishim gjyqin. Kjo ka djalin e madh Gentjan Saraçi të sëmurë shumë dhe ka marrë të tjerët dhe ka ikur. Në gjykatën e Kavajës është një korrupsion i madh. Po e shtyjnë gjyqin. Unë nuk kam lekë të iki përditë me makinë. Iki nga spitali në gjyq, ata shkojnë në kafe. Nuk ka ikur për gjakmarrje. Nuk kam kërkuar asgjë. Vetëm drejtësi dua dhe të zbulohet çështja.

Plepi i ishte blerë babait të Mario Xhanit?

Po.

Ju nuk keni folur me Marion?

Jo nuk kam folur asnjëherë. Ai ka dëshmuar vetëm në polici.

Xhaxhai: Ne nuk kemi folur për ngjarjen.

Çfarë do i thonit Marios?

Xhaxhai: Do i thoja të na tregonte ngjarjen se ai ka qenë aty. Ne nuk dimë gjë.