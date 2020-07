IDEJA BRILANTE / Si vendosi Zeno Këmisha të merrej me tregtinë e boronicës

TIRANE, Vicidol, Rethina – Në fillim i shkoi mendja tek bathët. Këto bishtaja kurative me vlera të jashtëzakonshme do ishin një tregti më shumë leverdi. Dhe pastaj, do kishte mundësi që më në fund t’i tregonte plakut se mund të ecte me këmbët e veta.

Por u kujtua që bathët përdoreshin në kohët e vjetra edhe për të parë fatin.

“Nuk bën,” tha me vete, “do thotë hasmi, ç’ne ky çun modern, merret me tregtinë e bimëve supersticioze. Se kaq duan qelbësirat. Dhe gjithë ky emër i mirë që kam ndërtuar me kaq mundime, shkon për lesh”.

Por Zenua nuk e humbi toruan. Kërkoi në internet dhe zbuloi se edhe qiqrrat ecnin goxha në tregjet globale. I erdhi në mendje që edhe e fejuara hante vetëm bukë me qiqrra, me pak ose aspak gluten, për një trup të shëndoshë dhe tru pa dhjamë. “Hajvan,” qeshi me vete, “thuhet: Për një trup pa dhjamë dhe tru të shëndoshë”.

Në momentin që po e vendoste, iu kujtua një shprehje e fundit e plakut, që thoshte: Ky Luli më duket se po kërkon qiqrra në hell.

“Ça domethënë, baba?”, e pyeti Zenua.

“Kërriç. Kur të provosh vetë të fusësh qiqrrat në hell, do ta kuptosh,” ja ktheu plaku.

Zeno Këmisha e anulloi edhe projektin e qiqrrave, por nuk u zbraps. Ishte mësuar që goditjet t’i kthente në avantazhin e vet. Dhe të paktën këtë veti e kishte marrë nga i ati, Salo, që kishte zbritur nga bjeshkët vetëm me një këmishë dhe si për ironi të fatit, arriti deri në pikën që për të birin të thoshin dynjaja se kishte lindur me këmishë.

“E bukur, hë,” thosh këmishëlinduri me autoironinë që nuk i mungonte, “do Allahu dhe nuk kam lindur me këmishën që solli Salua nga mali, hahahah”.

E në realitet, mësoi t’i durojë tekat e fatit, po ashtu si i ati dikur shtrëngonte dhëmbët nga halli me tekat e të birit.

Kur një shkrimtar amerikan e quajti Sy-peshkaqen, Zenua e mori në sy rrezikun dhe ngriti një media që e quajti Syri. Duke qenë se kishte alergji ndaj rrumbullakësisë si koncept, drejtor vuri një kokëcepsh dhe e porositi: Hap sytë! Mua mos më nxirr gjëkundi, kjo media është e jotja por ruaje si sytë e ballit.

“Do bëhem si peshkaqenët, që nuk i pulisin sytë kurrë, pa merak,” e siguroi drejtori, dhe projekti nisi me këmbë të mbarë. Me ç’treguan bathët, këtë herë Zenua nuk po kërkonte më qiqrra në hell.

E kishte këtë kompleks që në rininë e parë, kur Salua teksa e shihte që bridhte nga njëri benz në tjetrin pa e vrarë mendjen, e kishte bërë leckë:

“Kanë fëmijë të gjithë, kam dhe unë! Ore copë mishi, po shokët e tu janë zjarr more, i hyjnë detit me këmbë, ndërsa ti bredh pas fustaneve! Apo as këtë nuk e bën vallë, dhe fustanet i vesh për vete?”

Zenua atëherë ishte zemëruar. I ishte ngulur në kokë që vërsnikët e tij ishin zjarr ndërsa ai…

Po pikërisht kur për inat të plakut, biznesi që ngriti po shkonte për bukuri, dyqanit i ra zjarri. Zenos i kishte vajtur gjaku në fund të këmbëve asokohe, se flaka e shpërthimit u dallua dhe nga satelitët. Por për çudi Salua e qetësoi. “Mo u mërzit,” i tha, “ti për mirë u nise. Rëndësi ka që ke iniciativë, po herë tjetër mos tregto gjëra të ndezshme”.

Këto i kujtoheshin së fundi Zeno Këmishës, dhe buzëqeshi kur mendoi që pordhët nuk ja kish dëgjuar plakut, por porosinë ja kishte çuar në vend. Ja, kishte hapur një dyqan brekësh, apo siç i thoshin tani, lanxhëri. Kishte hapur dhe studio ligjore ku shiste ligje me shumicë dhe pakicë.

Por kunji i vjetër i dyqanit të djegur nuk i hiqej nga mendja. Dhe e mblodhi mendjen. Do hapte një magaze të re mu mbi truallin e djegur të dikurshëm.

I ati i tregonte sesi në vegjëli, këmishën e vetme e paloste si trajse dhe e mbushte me boronica. “Haja unë, hanin dhe dhitë, dhe prapë tepronin për të çuar në kullë,” rrëfente Salua, “ehhh, çfarë kohësh”.

Po po, as bathë dhe as qiqrra. Do shiste boronica. Do t’ja sillnin nga malësia, pastaj ai do hiqte paketimin e vjetër fshataresk dhe do t’i ambalazhonte bukur, për tregjet e huaja.

“Boronicat nuk marrin flakë,” tha me vete, “edhe po shpërthyen, maksimumi do ngjyhesh me bojë dhe do përlyhesh me vitamina dhe antioksidantë.”

E kishte vendosur. “Hajde Zeno, hajde, mendje femër që më paske,” llastoi veten ai. Por këtu u frenua, se iu kujtua akuza e vjetër e plakut…

——-

Shënim: Gojët e Liga është rubrikë satirike pro- bimëve medicinale, por anti Medicinës. Ju do pyesni, kush është ky…