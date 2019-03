Ideja e Macron për një Ri-“Rilindje Europiane”, pro dhe kundra

Udhëheqësit evropianë kanë mbështetur kryesisht ftesën e presidentit francez Emmanuel Macron për reformat e BE dhe hapjen e rrugës për një Ri-“Rilindja Evropiane”, sipas Reuters.

Disa zyrtarë besojnë se propozimi i reformës së Macron është pjesë e planit të tij për t’u bërë kreu i ri i Europës kur Angela Merkel të mos jetë më në krye të Gjermanisë së kancelare.

Qëllimi i propozimeve të tij, të përcaktuara në një letër të hapur për qytetarët e Evropës e cila u botua në të gjithë shtypin e BE-së, në të njëjtën kohë dha një shtysë të re për BE-në, komenton Reuters.

Britania e Madhe po përgatitet të largohet nga BE dhe zgjedhjet e Parlamentit Europian do të mbahen në maj. BE po përballet me gjithnjë e më shumë me Kinën e fuqishme dhe një numër sfidash nga Rusia. Ka gjithashtu mosmarrëveshje me Shtetet e Bashkuara, veçanërisht në lidhje me politikën e presidentit amerikan Donald Trump.

Një “Ok” për Macron ka ardhur dhe nga Berlini, aleati i tij.

“Qeveria gjermane mbështet debatet mbi një drejtim të riu të Bashkimit Evropian”, tha një zëdhënës i qeverisë në Gjermani, shteti më i madh anëtar i Unionit.

Rëndësia e mbështetjes së Berlinit për çdo ndryshim në BE është bërë e qartë pasi vizioni i Macron për një integrim më të thellë të 19 vendeve të eurozonës nuk është realizuar.

Presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk u fokusuar nga ana e tij vetëm një aspekt propozimeve për reforma, siç është themelim e një Agjencie Europiane për mbrojtjen e demokracisë, në mënyrë për të mbrojtur shtetin nga sulmet e jashtme kibernetike dhe ndërhyrje në zgjedhje.

“Unë pajtohem me Emmanuel Macron. Mos lejojmë që partitë politike të përcaktuara nga forcat e jashtme të vihen në krye të BE-së dhe të udhëheqin institucionet evropiane”, tha Tusk.

Komisioni Europian, organi ekzekutiv i BE, përshëndeti thirrjen e Macron si një kontribut në debatin për Evropën, por njoftoi se shumica e ideve ishin zbatuar ose duhet të zbatohen.

Sidoqoftë, sugjerimet e Macron nuk i bëjnë fare përshtypje Kryeministrit çek Andreë Babysch, i cili i përshkroi ato si “krejtësisht larg nga realiteti”.

“Kam vënë re se kur Franca thotë ‘më shumë Evropë’, ajo në të vërtetë do të thotë më shumë nga Francë. Jo, nuk është kështu! Të gjithë jemi të barabartë në Evropë,” tha Babis.

Si befasi erdhi mbështetja e kryeministrit hungarez Viktor Orban, i cili zakonisht kritikon ashpër BE-në.

“Kjo mund të shënojë fillimin e një debati serioz evropian,” tha ai.

l.h/ dita