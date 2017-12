Ikja e dhimbshme e Aleksandër Ndokës dhe një peng…

Nga Bektash Zeneli

Ndërsa ka kaluar pak kohë nga ikja e dhimbshme e Aleksandër Ndokës, cilido që ka patur njohje me këtë djalosh popullor, pa asnjë problem me askënd, as për shoqërinë e as për drejtësinë, mbarë komunitetin në Lezhë e zonat përreth, të gjithë ne të njohurit e tij, e gjithë fisi të vet me zë të mirë, ndjejmë akoma dridhërimat e një dhimbjeje të fortë që të shkakton kjo lloj ikjeje, e atij njeriu i cili personalisht askujt si bëri keq, përkundrazi: -U është ndodhur njerëzve përherë pranë me gjithçka ka mundur, të njohurve sidomos por edhe atyre që s’ua dinte emrin por që i kishin trokitur për nevojat të ndryshme të ditës.

Dhe Ai përherë bujar, i dashur dhe zemër bardhë me të gjithë, biznesmen i suksesshëm, gjithçka të arritur me mund, djersë dhe punë të ndershme, aktivist shoqërore e politik-përherë popullor me gjithkënd. Me rrënjë traditash të vyera nga kishte ardhur, që atje nga Malësia e Kurbinit, në Skurajn e njohur për gjithçka të mirë që gëlon në jetën njerëzore.

Ndokajt, gjithnjë të përmendur për mirë në mbarë krahinën, të respektuar nga të gjithë, dekada më parë një pjesë e tyre lëvizën për një jetë më të mirë në qytetin e Lezhës duke ruajtur e kultivuar edhe këtu emrin e mirë që mbanin tradicionalisht, e bashkë me ta edhe Aleksandri e familja e tij. Siç edhe tregojnë edhe të afërmit, Aleksandri në atë kohë adoleshent spikaste për zgjuarsinë e tij për arsimim e pasion e edukatë për punë e jetë të ndershme. Që nga ajo kohë do të vazhdonte rrugëtimin e një rinie përballë plot sfidave.

Për vite me radhë do të kontribuonte si zyrtar i spikatur në punët e shtetit e i zgjedhur si këshilltar në Këshillin Bashkiak të Lezhës. Përherë aktivë dhe gjithnjë i ndjeshëm ndaj problemeve të çdokujt që i paraqitej në zyrë apo në çdo mjedis tjetër.

Dhe jo pa arsye, duke e konsideruar vehten pjesë e familjes së madhe të medias, në rastin e Aleksandrit, duke patur parasysh gjithçka u tha në media për të’ e me rastin e tij, e ndjeva që duhej t’i bashkohesha radhës së gjithë atyre që deshën vetvetiu të thonë diçka me të drejtë apo pa drejtë për një djalosh-popullor siç qe në të vertetë edhe Aleksandër Ndoka.

Duke e konsideruar sinqerisht të tillë, përmbledhtasi në bazë të njohjes reale po hedh këto radhë për këtë personazh fatkeq më së fundi, ku jo vetëm familja dhe të afërmit të tij, por dhe ne të tjerët do ta ndjejmë jo pak ikjen tragjike të tij, mungesën e tij.

Parë e vlerësuar nga këndvështrimi mediatik, gjithçka pamë nëpër ekrane e lexuam në median e shkruar për ngjarjen në fjalë nuk ka se si të mos të shtrojmë pyetjen:

A dinë të sillen gazetarët, mediat me ngjarje të tilla të cilat përfundojnë gjer në tragjedi?

Ky, rasti me aktin tragjik të ikjes së Aleksandrit, tek opinioni publik ka lënë një shije të hidhur edhe për sa i përket trajtimit mediatik. Këtu nuk duam të përgjithësojmë të gjithë median, ku sigurisht, pjesa ku gazetaria e vërtetë ishte korrekte si gjithnjë por, në raste vecanta dhe në media të veçanta përveçse profesionalizëm jo se jo që pati por, dashakeqësia e deri politizimi bënë të tyren…aq sa mundën përballë publikut gjykimi i të cilit qëndron mbi këdo tjetër.

Me Aleksandrin ndodhi më e rënda. Njeriu apo njerëzit e natës i kanë vënë pritën në prag të shtëpisë. Babait të mirë të 4 fëmijëve e bashkëshortit shembullor. Veprimtaria e zyrtarit të dalluar të shtetit e këshilltarit bashkiak ish ndërprerë.

Media këtë duhej të lajmëronte në thelb, dhe asgjë më shumë. Që këtu do të niste procesi i hetimit, punët e policisë e drejtësisë. Media po, lajmin duhej ta jepte. Lajmin e pastër, pa versione dhe pista dhe aq më tepër tjerrje historish.

Po çfarë vumë re në fakt? Ndërkohë që fëmijët e viktimës më së pari, familja, të afërmit, miq e shokë e shumtë ishin mbërthyer në dhimbje dhe lot, ç’të shohësh a lexosh…? Ka nisur të marrë udhë rivrasja …

“Vrasja e Aleksandrit, na copëtoi shpirtin , por ajo që na e rëndoi dhimbjen ishte edhe sjellja jo dinjitoze e aspak njerëzore e medias”- Janë fjalët e Pjetër Ndokës këto, këtij burri të respektuar, ku fare lehtë në pamjen e tij do të dallosh dridhërimat e shpirtit që vinin prej humbjes tragjike të nipit të tij.

…Kemi marrë me vehte fjalët shqetësuese të xhaxhait të viktimës e ndërmend na vijnë copëza kronikash televizive, “fakte çudibërëse “ nëpër organe të shtypit të shkruar si:

“U ekzekutua vëllai i ish-deputetit…familjarët nuk shkuan në kohë në vendngjarje…dyshohet për veprimtarinë e djalit të viktimës…policia u njoh me ngjarjen pas 5-6 orësh…vonesa ka qënë e qëllimshme…etj” deri në shfaqjen tashmë të bërë bajate të pamjeve nga sherret parlamentare-të pretenduara nga e ashtuquajtur “pistë e mundshme e ngjarjes …!

Siç shihet qartë edhe nga këto pak fakte që sollëm, gazetarët, mediat kurrsesi s’duhet të ktheheshin në shtojcë të vrasjes në shtojcë të dhimbjes siç është edhe rasti me Aleksandër Ndokën e rastit që sollëm e sa e sa të tjerave e që dita-ditës të mos lejojmë që të pushtohemi nga diabolizmi dhe perversiteti që në raste të tilla nuk njeh as më të voglin respekt për jetën e njeriut e aq më rëndë për një rrugëtim jete me dinjitet, dhe për vetë dinjitetin human të individëve të një shoqërie të hapur e cila shkon drejt përparimit sikurse pretendojmë.

Në kësi rastesh, fatkeqësisht të kthyer gati-gati në modë vihet re se gazetaria dora-dorës po harron thuajse fare se ajo ka si mision t’i drejtohet publikut të gjerë në lajmin në radhë të parë, lajmin e shpejtë dhe të saktë e jo të bëjë borizanin e pa kuptimtë.

Mbi të gjitha po harrohet urdhëresa më e rëndësishme për gazetarin sipas përcaktimit të Adam Miçnikut: “Adhuro dhe shërbeji vetëm një Zoti, të vërtetës për ndryshe do të ndëshkohesh me mosbesim”!…në rastin e Aleksandrit, thënies së vjetër latine “Për të vdekurin ose fol ose mos fol fare” I duhet shtuar që për Aleksandër Ndokën është më e gjetura edhe si aksiomë shqiptare.