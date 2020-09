IKJA E NJË LABI TË MENÇUR!

Dje u nda papritur nga jeta në moshën 78 vjeçare profesori dhe mjeku i njohur Sabit Brokaj.

Për doktor Sabitin kanë shkruar: Ksenofon Krisafi, Xhevdet Shehu, Namik Dokle, Bardhyl Agasi, Xhelal Gjeçovi dhe Xheladin Çeka…

Prof. Ksenofon Krisafi

Mëngjesi i djeshëm më erdhi i trishtë. Një telefonate nga miku im, gazetari i mirënjohur, Xhevdet Shehu, e pazakontë për nga orari, të cilës nuk munda t’i përgjigjesha, u pasua nga sms e mëposhtme: “Mirëmëngjesi Profesor. Si jeni? Profesor Sabiti na la.” Ma dërgonte miku im, mjeku nga Lekbibaj, Lekë Hyseni, koleg dhe mik shumë i afërt me prof. Sabit Brokajt. Një krisje e fortë dëshpërimi për lajmin e pabesueshëm për ikjen e një miku, e një njeriu të madh e shumë të mirë. Zemra e mjekut të talentuar të zemrës, një prej kardiologëve më të mirë të vendit, pushoi së rrahuri, duke shpërndarë ngado një valë të madhe dhimbjeje.

Sepse Profesor Sabit Brokaj ishte dhe do të mbetet një lab trim dhe i mençur, një njeri me parime të palëkundura dhe virtyte të larta.

Profesor, profesionist i shkëlqyer i kardiologjisë, personalitet i spikatur i mjekësisë shqiptare, erudit, me njohuri të gjera e të thella në çdo aspekt të kulturës në përgjithësi, të historisë, atdhetar i përkushtuar, luftëtar i paepur, vizionar për progres në fushat e tij të interesit dhe çdo fushë tjetër të zhvillimit. Mendimin e tij politik, social e qytetar e gjen të shprehur, në disa qindra faqe të shkruara me mjeshtëri e art, të botuara në organet e ndryshme të medias.

Orator, elegant, elokuent në të shprehur e në të shkruar, i thellë e bindës në arsyetimet dhe qëndrimet e tij.

Intelektual i kulturuar, i përkorë në qytetari e në sjellje njerëzore, i guximshëm, trim e kurajoz.

Jemi njohur rreth 50 vjet me parë, në mjediset e universitetit të Tiranes, në zbore ushtarake dhe aksionet e punës vullnetare.

Tek ai dallohej buzëqeshja e bukur e një njeriu të mirë, të cilit e qeshura nuk i vinte nga jashtë, por i buronte nga thellësia e shpirtit. Prandaj e lëshonte pa kursim te njerëzit e tij, miqtë, kolegët, pacientët, të njohurit e shumtë në terë Shqipërinë.

Shqipëria humbi sot (dje) një personalitet të rëndësishëm me vlera dhe kontribute të mëdha, veçanërisht në zhvillimet e tridhjetë vjetëve të fundit, humbi një mjek të shkëlqyer, një politikan human dhe një njëri të rralle. Ai do t’i mungoje familjes se vet të mrekullueshme, vendit, shqiptarëve dhe ne miqve që e deshëm dhe na deshi.

Ikja e tij e befasishme na la një boshllëk të madh.

Ngushëllimi në rastin e të mirit Sabit Brokaj na vjen nga krenaria që patëm privilegjin të ishim në rrethin e tij miqësor.

*President i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencës

Na la amanet Detin!

Xhevdet Shehu

Ikja e beftë e Profesor Sabitit më ka tronditur si rrallëherë. E kisha mik personal dhe kam ndarë më të momente gëzimesh të ndërsjellta, të cilat do t’i ruaj si thesar të çmuar. Si gazetar mund të them se e kam pasur një nga bashkëpunëtorët më të mirë dhe të përhershëm. I kërkoj ndjesë që e kam lodhur vazhdimisht me intervista dhe me shkrime të veçanta. Sepse ai ishte i papërtuar të shkruante dhe të fliste, sa herë i kërkohej një mendim. Pajtohem tërësisht me shprehjen e Prof. Ksenofonit në këtë faqe se “Profesor Sabit Brokaj ishte dhe do të mbetet një lab trim dhe i mençur, një njeri me parime të palëkundura dhe virtyte të larta.”

Prof. Xhevat Lloshi, gjuhëtari i shquar, duke shprehur pikëllimin e tij për ikjen e Prof. Sabit Brokajt, një miku të tij të hershëm, e përmblodhi gjithë përcaktimin e tij në këto pak fjalë shumë domethënëse: Sabiti kishte integritet!

Besoj se nuk është pak një vlerësim i tillë nga ne që patëm fatin ta kishim mik dhe shok Sabit Brokajn. Nuk kam asnjë dyshim se për Sabitin do të shkruhet edhe në ditët në vijim, por edhe në ditët në vijim.

***

Në ditën e përcjelljes për në banesën e fundit, është e pamundur të renditësh me skrupulozitet të gjitha vlerat e një njeriu të rrallë si Sabit Brokaj. Është ai meraku se kë cilësi dhe virtyt të tijin të vësh brenda një shkrimi të shkurtër si ky. Unë kam qenë një nga miqtë e tij prej shumë vitesh dhe nuk doja ta komprometoja figurën e tij me ndjesitë i mia personale. Dje, sidomos, ishte e pamundur ta bëja. Isha i tronditur… Fatmirësisht qenë shumë miq të tij që duke dhënë mbresat e momentit të dhimbshëm, kanë bërë mozaikun e portretit të shokut dhe mikut tonë të dashur.

Unë sot, midis dhjetëra e dhetëra episodesh, do të kujtoja vetëm një fakt të thjeshtë: Para dy javësh, më 28 gusht kam botuar intervistën e fundit me Dr. Sabitin. Ai sapo ishte kthyer nga Vlora e tij e shtrenjtë të cilën e shihte dhe në ëndërr si Ali Asllani. Ishte kulmi i një debati për kufirin detar dhe unë mund të them se në atë intervistë, pa e ditur se do të ndahej shumë shpejt prej nesh, ai na la amanet detin. Po, po! Na la amanet detin!

Ja çfarë më tha ndër të tjera gjatë asaj interviste:

“Unë konsideroj këtë një debat të panevojshëm. Një marrëveshje e turpshme që bëri qeveria e Berishës në vitin 2009 dhe që ishte një akt tradhtie kombëtare nga ana e Berishës, është rrëzuar unanimisht nga Gjykata jonë Kushtetuese dhe nuk ka zot ta ndryshojë fatin e atij vendimi. Por shqiptarët dhe qytetarët e këtij vendi kanë të drejtë të ndihen të shqetësuar nga ky debat. Unë dua t’i qetësoj të gjithë se askush nuk mund të rikthejë marrëveshjen e turpshme të Berishës dhe asnjë qeveri më pas nuk ka guxuar dhe nuk do të guxojë ta përsërisë një akt tradhtie kombëtare. Ky debat më duket i panevojshëm edhe për një aspekt tjetër. Para kufijve detarë përcaktohen dhe njihen reciprokisht kufijtë tokësorë. Dhe Greqia ende nuk i njeh kufijtë tanë tokësorë, sidomos atë të Shqipërisë së Jugut. Janë disa piramida formalisht të cilat Greqia nuk i njeh, duken ushqyer ëndrrat e vjetra të megali idhesë. Pra Greqia e ka një kompleks të madh me Shqipërinë.”

I tillë ishte Dr. Sabiti. Lakonik, i qartë dhe i prerë. Por edhe vizionar, me një bindje absolute te shpirti i këtij populli që i thotë të keqes tutje!

Të ndrittë shpirti, Profesor Sabit Brokaj!

Mijëra njerëzve ua zgjate jetën, por jo vetes…

Bardhyl Agasi

Sot (dje) më zgjoi herët në mëngjes telefoni me numrin e prof Sabitit. Një njoftim i shkurtër “profesor Sabiti ndërroi jetë”. S’po orientohesha.

E vërtetë! – m’u përgjigjën nga familja e tij. M’u desh pak kohë të mblidhja veten. Një mik tjetër nga më të afërmit u largua nga jeta… Ai që gjithë jetën ishte kujdesur dhe përkushtuar për zgjatjen e jetës të mijëra të tjerëve, po largohej krejt papritur vetë nga jeta…

Një intelektual nga më të shquarit në vend, një mjek nga më të aftët dhe më të përkushtuar, një politikan nga më të ndershmit dhe parimorë, një demokrat i vërtetë i papajtueshëm me çdo padrejtësi, sa i thjeshte dhe po aq i madh, një shtetar i madh i devotshëm dhe, shembull për ata që e marrin këtë mision, një Burrë me kontribute të çmuara në çështjet e mëdha kombëtare, sa i dashuruar me Labërinë e tij aq dhe i angazhuar për një Kosovë të pavarur, një kombëtar i vërtetë. Fjala e tij në foltoren e parlamentit, në forume brenda dhe jashtë atdheut, mendimi i tij vizionar i shprehur në sa e sa intervista e shkrime të shumta e bënë atë të nderohej e respektohej nga kushdo.

Unë humba Një mik të zemrës, që i kisha besuar dhe zemrën time kapricioze, që i pulsonte në stetoskopin e tij. Vetëm dy ditë më parë në orar të drekës më telefonoi vetë dhe më sugjeroi një medikament të ri, që sigurisht do të më bënte më mirë. I tille ishte ai, i lidhur aq shumë dhe i kujdesshëm në marrëdhëniet me njerëzit, me miqtë dhe shokët e tij. Vetëm tri ditë më parë pimë një kafe bashkë, ku ishte dhe një mik tjetër i tij, dr L. Balili, biseduam gjatë, u hodhëm në kujtime të ndryshme, si për të qenë hera e fundit e takimeve tona të shumta.

Kush do ta besonte se sot do te përulesha para trupit tënd të ngrirë, të rënë në gjumin e përjetshëm… Si na ike kështu papritur? Më pate premtuar se do të mund t’i hidhje kujtime e tua në letër, sa shume kishe për të treguar, sa ngjarje, sa beteja, sa mund e sakrifica, ndoshta do të përbënin një histori më vete. Por ato do të mbeten sepse, ti i dashur Sabit, do të mbetesh vetë në kujtime pafund..

Lamtumirë profesor Sabiti, miku im i madh…

Ike shpejt, miku im!

Prof. Xhelal Gjeçovi, Uashington

Me dhembje të thellë që s’mund të përshkruhet dot, në mëngjesin e djeshëm, përmes gazetës Dita,mora lajmin e kobshëm për vdekjen e shokut dhe mikut tim të vjetër të rinisë e të viteve më pas, që nuk u zbeh kurrë, me gjithë largësinë, distancën ku jetojmë dhe vitet që ikin si pakuptuar e që rëndonin, gjithnjë e më shumë, supet tona.

Sabiti ishte një figure e njohur, e dashur, dhe e respektuar. Një mjek i zoti, i dashuruar e i përkushtuar ndaj profesionit, që u shërbeu me devocion e humanizëm të rrallë njerëzve, pa dallim e paragjykim. Por ai ishte dhe një figure publike shumëdimensionalë, një politikan i rrallë, me vizion të gjerë e me një idealizëm të vërtetë e jo të stisur, që e shprehte në tërë qenien e veprimtarinë e vet, një njeri me shpirt të madh e interesa të gjera, i preokupuar e i shqetësuar për gjithçka që lidhej me jetën e vendit, të qytetarëve, gjithnjë në lëvizje, në studim, në kërkim, me kulturë e njohuri të gjera për jetën shoqërore, për historinë e kulturën kombëtare, një intelektual e patriot, që jetoi me hallet, me problemet e shoqërisë, me të sotmen e të ardhmen e Shqipërisë e të Kosovës, që i deshi e u përpoq që të ndikonte me mundësitë që kishte që ato të ecin në rrugën e duhur për të mirën e qytetarëve të tyre, për ardhmërinë e popullit e të kombit shqiptar.

Vdekja e parakohshme është një humbje e rëndë për familjen e të afërmit, më së pari, por dhe për miqtë e shokët në të katër anët e vendit, në Shqipëri, në Kosovë e në Diasporë, për shoqërinë që ende kishte nevojë për kontributin e tij, për fjalën e mendimin e tij, për përkushtimin e aktivitetin e tij. Uprehsh në paqe miku im, miku i njerëzve të varfër, të cilëve u përpoqe që tua lehtësoje dhimbjet, që u qaje hallet e u zbutje plagët.

Shqiptarët kanë tani një shembull më shumë, një figurë tjetër frymëzuese, kanë mençurinë, përkushtimin e kurajon tënde, që do t’i mësojë e frymëzojë për punë të ndershme në dobi të vendit. Ngushëllime të thella e të sinqerta familjes së tij të shtrenjtë, në këto ditë të vështira!

13.9.2020.

Figurë e ndritur e mjekësisë shqiptare

Prof. Dr. Xheladin Çeka*

Prof. Sabit Brokaj lindi në Brataj të Vlorës në vitin 1942. Shkollën fillore dhe tetëvjeçare i kreu në vendlindje dhe Vlorë. Në vitet 1955-1959 kreu Politeknikumin Mjekësor në Tiranë dhe menjëherë u emërua Ndihmës/mjek oficer në Brigadën e Nëndetëseve Pashaliman. Në vitet 1964-1969 ndoqi studimet e larta në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Tiranës. Në periudhën 1974-1976 kreu specializimin për kardiologji në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Tiranës dhe në vitet 1979, 1982 dhe 1989 kreu disa specializime në Francë (Paris) dhe Gjermani për Kardiologji, Echokardiografi dhe Echo-Doopler. Që nga mbarimi i studimeve universitare e deri në vitin 1984, punoi si Shef Shëndetësie Brigade në Shijak dhe më pas Mjek kardiolog në Spitalin Ushtarak Tiranë, njëherësh pedagog i jashtëm i Fakultetit të Mjekësisë që nga viti 1975. Në periudhën 1984-1991: pedagog efektiv i Fakultetit të Mjekësisë. Në periudhën 1987-1989: Zv/Dekan i Fakultetit të Mjekësisë, 1989-1991, Dekan i këtij fakulteti, dhe në vitet 1992-1993 dhe 1999-2012 pedagog i jashtëm i Fakultetit të Mjekësisë. Në periudhën shkurt 1991-dhjetor 1991: Ministër i Shëndetësisë; 1991-2008: Deputet i Parlamentit Shqiptar; 1987-1988: Ministër i Mbrojtjes, Këshilltar për sigurinë në Presidencë në periudhën 1998-2004. Autor dhe bashkëautor i disa teksteve në fushën e kardiologjisë, autor dhe bashkëutor i dhjetëra artikujve shkencorë të botuar në revistat shkencore brenda dhe jashtë vendit, pjesëmarrës dhe referues në shumë konferenca dhe seminare shkencore të kardiologjisë; drejtues i disa doktoraturave dhe oponent i mjaft punimeve shkencore. Kandidat Shkencash: 1982, Docent: 1987, Doktor Shkencash: 1989, Profesor 1990. Mbajtës i mjaft medaljesh dhe urdhërash vlerësimi, përfshirë titullin Veteran i UÇK, për kontributet e tij të çmuara në Luftën Çlirimtare të Kosovës.

Kujtoj vitin 1990 kur Fakulteti i Mjekësisë drejtohej nga Dekani Prof. Sabit Brokaj, me zevendësa të tij, Prof. Kristo Pano dhe Prof. Rexhep Bregu. Autoritete të padiskutueshme qe seicili prej tyre. Fakulteti vinte pas një periudhe drejtimi nga dekani i atyre viteve, Prof. Veli Zogu, që po ashtu, përveç se qe një kardiokirurg i talentuar, njëherësh dhe një dekan vizionar.

Në kohën kur Dekan i Fakultetit të Mjekësisë ishte Prof. Dr. Sabit Brokaj, kurrikula ndryshoi në kohëzgjatjen e studimeve: nga pesë vjet në gjashtë vjet, ashtu siç ishte thuajse në tërë kurrikulat e fakulteteve të mjekësisë në tërë Europën. Ishte pra koha e një ndryshimi esensial, që nga koha e hapjes së fakultetit. Po ashtu, një vit më pas, në përputhje me ndryshimet politike të kohës, u hoqën nga kurrikula lëndët shoqërore. U hoq gjithashtu puna prodhuese dhe stërvitja ushtarake. Ndërkohë u futën në kurrikul lëndë si: Psikologjia mjekësore, Filozofia dhe lëndë të tjera të karakterit social, përfshirë dhe ato që dikur kishin si bërthamë lëndën e Higjenës. Në kompleks kurrikula u konsultua me ato të mbi 50 Fakulteteve të Mjekësisë në tërë Europën. Ndaj kjo mund të quhet me të drejtë kurrikula që parapriu ndryshimet komplekse që shoqëruan ato që lidhen me ndryshimet politike të kohës. Ёshtë koha, kur një numër pedagogësh të Fakultetit të Mjekësisë hartuan, firmosën dhe i dërguan një peticion pushtetarëve të kohës, nëpërmejt të cilit kërkonin ndryshimin e madh, duke u bërë kështu, siç do të shprehej Prof. Isuf Kalo në shkrimin e tij “Festa Jubilare dhe sfidat e rinovimit të Fakultetit ë Mjekësisë, 2012”, vatra më aktive në mbështetjen dhe më tej në udhëheqjen e Lëvizjes studentore të Dhjetorit 1990, që solli lirinë dhe ndryshimin e rendit tonë shoqëror. Ku padyshim, roli i Dekanit të asaj kohe, Prof. Sabit Brokaj, në këtë hap të guximshëm për kohën, për ideimin, mbështetjen dhe realizimin e këtij peticioni, aty në Sallën e Madhe (të quajtur më pas “Salla Blu”, apo “Aula Magna”) të Fakutetit të Mjekësisë, për mua si pjesëmarrës, si dhe për të gjithë ata që kanë qenë aty, bashkëfirmëtar në atë kohë, do të mbetet e paharruar.

Po në vitin 1990, ndryshuan provimet e shtetit në Terapi dhe Kirurgji, dhe/ose Temë diplome. U kompilua dhe u konsolidua kurrikula e plotë e specializimeve në mjekësi. Vazhdoi kjo kurrikul me këto rikonceptime, reformime dhe u konsolidua në 60 lëndë.

Kam patur rastin ta kem njohur shpejt Prof. Sabit Brokajn si bashkëpadagogë. Po ashtu kam patur kënaqësinë të kem bashkëpunuar me Të në shumë veprimtari të fakultetit, sidmos në ato që kishin të bënin me kurrikulën e Fakultetit të Mjekësisë, me veprimtaritë e studentëve nëpër aksione dhe stërvitje ushtarake, si pjesë të kurrikulës së fakultetit të asaj kohe. U miqësuam shpejt dhe që prej atëherë e deri sa Prof. Sabiti mbylli sytë, mbetëm miq shumë të afërt me njëri-tjetrin. E njoha mirë Prof. Sabit Brokajn, njeriun me kulturë të gjerë, përfshirë kulturën e përgjithshme dhe atë politike, personin shumë vizionar, të drejtpërdrejtë, me cilësi të burrështetasit të suksesëshëm dhe trim, patriotin e flaktë dhe vendimmarrësin e guximshëm, drejtuesin modern, bashkëpunëtorin shumë komod. Prof. Sabit Brokaj do të mbetet në kujtesën time dhe të atyre që e njohën, njëherësh si një kardiolog i shkëlqyer, intelektual i klasit të parë, shumë shoqëror dhe njëherësh njeriu i gjindur në vështirësi të të dobtit.

Në këtë ditë të trishtë, të ndarjes para kohe nga jeta të Prof. Dr. Sabit Brokaj, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve, farefisit, kolegëve të afërt dhe Shoqatës së Kardiologjisë shqiptare dhe gjithë komuniteti mjekësor shqiptar, klasës politike shqiptare ku dha kontributin e tij të çmuar për një periudhë të gjatë kohe, si dhe Shoqatës Patriotiko-Kulturore “Myslim Peza”, si një nga bashkëthemeluesit e kësaj shoqate.

*Pedagog, Shef i Departamentit të Morfologjisë, në Fakultetin e Mjekësisë të UMT, anëtar i Kryesisë së Shoqatës Patriotike-Kulturore “Myslim Peza”.

Shokët tanë vdekja po na i rrëmben…

Namik Dokle

Më shumë se kujtdo tjetër nga miqtë e mi, atij i shkon perifrazimi i këngës se njohur partizane…SABIT BROKAJ, njeriu dhe politikani patriot, me shpirt luftarak, deputet i vlerave te mëdha në shërbim të popullit, ministër i papërlyer në korrupsion, mjek i shkëlqyer dhe human, intelektual i shquar, mik i vyer dhe i dashur!

U ndave nga ne, por ne nuk ndahemi dot nga ti, i dashur SABIT, harrimi nuk do ta prek kurrë emrin tënd!

