“Mos u kthe Agron!”

Ja emrat që e kërcënuan vërtetë Agron Tufën. Dyshimi për rekomandimin e arratisë së A. Tufës mund të shkojë deri tek piramida e lartë shtetërore: ish ministria e Arsimit Lindita Nikolla dhe aktualja Besa Shahini, Prokuroria e Përgjithshme z. Arta Marku, Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi dhe Kryeministri Edi Rama

-Më 3 shtator të këtij viti ju denoncuat në faqet e gazetës sonë plagjiaturën e doktoraturës së z. Agron Tufa me detyrë Drejtor i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit. Siç e keni marrë vesh ai është larguar nga Shqipëria dhe, me pretendimin se për shkak të detyrës i rrezikohet jeta e tij dhe familjarëve, ka njoftuar se ka qëndruar e ka kërkuar azil politik në Zvicër. Ç’mund të na thoni për këtë?

-E kam thënë edhe më herët se Agron Tufa me qëndrimet e tij publike duke luajtur i dyzuar “trimin” dhe “viktimën” ose e thënë figurativisht “luanin” dhe “lepurushin”, me alarmin e rremë për “kërcënimet me jetë” që përhapi më së shumti pas publikimit të skandalit të vjedhjes së doktoraturës e plagjiarizmit dhe, së fundmi, me vetësyrgjynosjen e tij familjarisht në Zvicër, të thuash se u bë qesharak është shumë pak. Çdo ditë që pasoi publikimin e skandalit të tij të “doktoraturës” (që si rrjedhojë e krimit akademik, provoi ndërkohë krimin e vjedhjes financiare) me ato që thoshte e ktheu A. Tufën në një figurë tragjikomike, groteske… Pas provokimeve qartazi të qëllimshme nga ana e tij për të përfituar ndonjë “kërcënim” që i duhej për t’u vetëshpallur pastaj si viktimë e “antikomunizmit” të tij kinse “të thekur”, ndokush edhe mund t’i kenë shkruar vërtetë ndonjë gjë me gjuhë kërcënuese. Gjithë strategjia e tij duke shpërndarë disinformim apo duke amplifikuar ndonjë “kërcënim”, sidomos pas publikimit të skandalit të doktoraturës, u kuptua dhe u denoncua edhe këtu në gazetën tuaj që Agron Tufa me sjelljet e tij synonte: statusin e azilantit politik.

Për ta trajtuar këtë situatë qesharake pa u bërë qesharak duke e marrë me seriozitet të pamerituar, më lejoni të bëj pak humor e t’u drejtohem zviceranëve (nëse është vërtetë në Zvicër) që ta marrin vesh saktë se në të vërtetë “kafsha” që iu ka zënë derën nuk është ashtu siç paraqitet. Nëse e pranojnë, në kopshtin e tyre zoologjik ata nuk duhet të bëjnë gabimin që në kafazin e luanëve të fusin një lepurush. Kjo pastaj do të rezultonte fatale për lepurushin tonë… Veç rusëve që e njohin mirë se ç’kanë gatuar, këtë gjë ua rekamondoj edhe të tjerëve aty ku mund të ketë destinacionin e fundit ai…

-Pra, ju po thoni se nuk ekzistonte asnjë rrezik real prej kërcënimeve në adresë të tij për shkak të detyrës si Drejtor i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit?

-Pikërisht kësaj pyetje i jam përgjigjur njëherë qysh kur më pyetët më 3 tetor dhe kam shkruar se çdo gjë thotë Agron Tufa e bën për përfitimin e ndonjë strehimi:

“…se gjithçka tha Agron Tufa me pseudo “kërcënimin” e tij e të avokatit Cakrani, në mos për përfitimin e ndonjë strehimi siç po përflitet, besoj se e bën t’i shpëtojë prokurorisë për hajdutllëqet e panumërta që i dolën këto ditë…Llogaritni: (veç pagës) ka futur në xhep + 200 000 lekë të vjetra në muaj që nga 2008-a. Bëjeni pak hesapin sa ka vjedhur vetëm me “doktoraturën” e famshme për 11 (vjet) x 12 (muaj) x 200 000 (lekë) = ?..” (http://www.gazetadita.al/ilir-mborja-agron-midis-luanit-dhe-lepurushit-zgjidh-te-dytin/)

Ndërsa sot, me siguri di të them se: pas 3 shtatorit 2019, ditës së publikimit (këtu në gazetën “Dita”) të skandalit të doktoraturës që kishte përfituar abuzivisht qysh më 2008-n (d.m.th. kishte marrë titullin “doktor”në fletë të bardhë pa paraqitur asnjë gjë(!!!) qoftë edhe plagjiaturë atëherë) Agron Tufa dhe grupi bashkëpunues në krimin akademik e financiar (që u provua 100% se e kanë kryer) kërcënoheshin të ndiqeshin penalisht nga institucionet e shtetit. Pra, ata që e kanë (së paku) detyruar të vetësyrgjynoset, kam bindjen se kanë qenë pikërisht bashkëpunëtorët e tij në krim që janë: shefja e Departamentit të Letërsisë Dhurata Shehri, dekani i Filologjikut Shezai Rrokaj, rektori i saj Dhori Kule, gjithë mafia universitare që firmosi në të bardhë “doktoraturën” dhe futi duart për të fshirë provat pas denoncimit në siti-n e internetit të Universitetit dhe për mua, dyshimi për rekomandimin e arratisë së A. Tufës mund të shkojë deri tek piramida e lartë shtetërore: ish ministria e Arsimit Lindita Nikolla dhe aktualja Besa Shahini, Prokuroria e Përgjithshme z. Arta Marku, Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi dhe Kryeministri Edi Rama. Nëse për këta të fundit e kam të vështirë ta provoj se janë të përfshirë drejtpërdrejt tek ata të cilët i “rekomanduan” Agron Tufës (të provuar si një konsumator krimi në grup) vetësyrgjynosjen, me tolerancën e tyre ndaj këtij krimi janë të pajustifikuar përpara opinionit dhe jo vetëm…

Veç gjyqit që kishte më 3 dhjetor me gazetën tuaj Dita, më 4 dhjetor, studentët e Universitetit të Tiranës kishin planifikuar të rifillonin protestat për cilësinë e mësimdhënies në universitetet tona shtetërore, d.m.th. do të rifillonte puna e nisur në dhjetorin e vjetshëm për zhdukjen e pasojave të tërmetit apokaliptik që ka rrënuar arsimin tonë universitar prej kohësh. Edhe për këtë arsye, Agron Tufa dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij të përfshirë në krimin që thamë, si përgjegjës të drejtpërdrejt të kësaj katastrofe sociale dhe më gjerë, duket se zgjodhën rrugën e sikterisjes së tij nga Shqipëria para kësaj date… Megjithëse tërmeti i tmerrshëm i 26 nëntorit ishte ai që e kaloi në plan tjetër këtë aksion të studentëve, Agron Tufa e të tijët nuk patën guximin ta shpërfillnin datën 4 dhjetor 2019…

-Pra ju po thoni se bashkëpunëtorët e tij në krimin akademik “mafia universitare” është ajo që e ka detyruar Agron Tufën të kërkojë ekzil në Zvicër?

Po, dhe pikërisht në këtë pikë nuk jam dakord me atë që thotë zoti Spartak Braho në intervistën e djeshme dhënë për ju. Pajtohem plotësisht me të kur thotë se nuk kishte asnjë rrezik nga “kërcënimet” që pretendonte për shkak të detyrës, por si i përfshirë dhe i kapur në flagrancë si objekt dhe subjekt i kupolës së mafies universitare, ai, për të mos iu hapur më tej petët e lakrorit, në mos është kërcënuar prej tyre të zhduket, së paku ka qenë i detyruar të sikteriset nga Shqipëria. Sigurisht emrat e përmendur janë kupola e mafies dhe të kuptohemi, nuk do të ishin ekzekutorë të rëndomtë si ata me pagesë…

-Kjo që sapo thatë është shumë e rëndë dhe sipas kësaj ju po thoni se ai ka vepruar drejt që ka ikur?

– Po, sepse siç e kam thënë edhe më pare, situata në universitetet tona është thellësisht e rëndë. Mafia akademike është ulur e drejton…

Prandaj nuk pajtohem në këtë pikë me ato që thotë zoti Braho. Më falni për mungesën e modestisë, por, po të mos ishte publikuar në faqet e gazetës suaj si hajdut parash nga fondet publike dhe pastaj i pronës intelektuale të Prof. Aristotel Spiros, Agron Tufën aty do ta kishim: në mes të Tiranës duke treguar përralla antikomuniste e baltosur heronj të gjallë e të vdekur. E dinte shumë mirë ai se asnjë komunist i vërtetë, ashtu si partizanët në vitet e LANÇ-it, nuk drejtonte armë kundër një lepurushi si ai. E ndiente jo vetëm ai me shqisën nuhatjes së një brejtësi, por nuk mbeti njeri pa e marrë vesh se sa e përkëdhelnin dhe e mbronin zyrtarët më të lartë të shtetit… Po, sepse siç e kam thënë edhe më pare, situata në universitetet tona është thellësisht e rëndë. Mafia akademike është ulur e drejton këmbëkryq. Këtë e dëshmojnë të gjithë studentët, profesorët e intelektualët e aftë e të ndershëm që kanë mbetur ende në auditoret e universiteteve tona. E kam thënë gjithashtu që plagjiarizmi, kanceri i universiteteve shqiptare “prostitucioni intelektual” i mjediseve akademike, është i organizuar dhe i toleruar nga personat që kanë zënë vendet drejtuese nëpër departamente, dekanate, rektorate. Të gjithë e dinë ç’po ndodh, por asnjë nuk tregon! “Omertaja e Kamorës”! (“Omertaja” – Kodi i pashkruar i “nderit” të Mafies së Kamorës që ekzekutonte me vrasje ata që thyenin heshtjen për veprimet kriminale të tyre në Siçilinë e viteve ’70.) Kam treguar dhe e kam sjellë të fotografuar në gazetën tuaj se si komunikon me bashkëpunëtorët e tij Agron Tufa. Lexojeni edhe njëherë mesazhin me gjuhë tipike vetëm për mafiozët e kupolës dhe ekzekutorët e terrenit që Tufa i çon tufës tjetër të bashkëpunëtorëve, por kujdes: Ju kemi lajmëruar, mos harroni t’i vini një pullë të kuqe për të shmangur fëmijët nga palavitë pornografike të “intelektualit”! Lexoje edhe ti shkrimtari im i respektuar Visar Zhiti se “sa bukur” shkruan miku yt Agron Tufa: “…une kam mbrojtur doktorraten me 18 shkurt 2008, me Komision, me firma, me procesverbale perkatese dhe kopje te firmosura te punimit qe gjenden ne dosjen time ne arkiv. Që nga ai moment, une jam i lare. Nuk e kam mbrojtur online, ne kataloge elektronikë, por fizikisht, me protokoll, ne Departament. Ne 2015 ishte kërkuar versioni elektronik, i cili është ne përputhje me versionin print te 2008. Unë nuk marr me përsipër asgjë çfarë ndodh pas ditës qe e kam mbrojtur me 98 pike ne shkurt 2008.

Pastaj, se si mund te plagjiohet një tekst i shkruar e botuar me 2012, këtë unë nuk e kap as me mendje, as me imagjinate.

Dosja origjinale është aty, qe me 2008 dhe 7 anëtaret e Jurisë qe kane firmosur, kane udhëhequr e kane bere oponence, janë fale Zotit te gjithë gjalle. Unë nuk kam pune me ata qe shkërdhehen kibernetikisht!”.

Ç’ta zgjas më tej? E kuptoni tani kush e detyroi të vetësyrgjynosej “intelektualin antikomunist” Agron Tufa?..

Prandaj nuk pajtohem në këtë pikë me ato që thotë zoti Braho. Më falni për mungesën e modestisë, por, po të mos ishte publikuar në faqet e gazetës suaj si hajdut parash nga fondet publike dhe pastaj i pronës intelektuale, Agron Tufën aty do ta kishim: në mes të Tiranës duke treguar përralla antikomuniste e baltosur heronj të gjallë e të vdekur. E dinte shumë mirë ai se asnjë komunist i vërtetë, ashtu si partizanët në vitet e LANÇ-it, nuk drejtonte armë kundër një lepurushi si ai. E ndiente jo vetëm ai me shqisën nuhatjes së një brejtësi, por nuk mbeti njeri pa e marrë vesh se sa e përkëdhelnin dhe e mbronin zyrtarët më të lartë të shtetit…

-A keni tjetër gjë që nuk pajtoheni me ato që tha zoti Braho në intervistën e fundit?

Po. Zoti Spartak Braho edhe të tjerë kur bie fjala për A. Tufën e cilësojnë thjesht si plagjiator. Ai nuk ishte një plagjiator i rëndomtë. Plagjiatorët kur kopjojnë, pra kur vjedhin pronën intelektuale të tjetërkujt, mbajnë gjithnjë një bllok dhe një kalendar përpara. Po t’i kishte përdorur ato, d.m.th. po të kish pasur kalendarin përpara nuk do të bënte marrëzinë të kopjonte një studim që ishte shkruar 4 vjet, pasi vodhi në bashkëpunim titullin “doktor”në fletë të bardhë pa paraqitur asnjë gjë(!!!) qoftë edhe plagjiaturë atëherë… Më vonë, më 2015, kur iu kërkua nga rregullorja e re, vodhi ç’mundi e sa mundi… Agroni është edhe i pamençur. Del në tv dhe deklaron se bën njëkohësisht tre punë: Drejtor në ISKPK, pedagog në UT, pedagog (me normë full time) në një universitet privat dhe harron se java ka vetëm 40 orë punë dhe ditë-nata në asnjë rast nuk ka më shumë se 24 orë…

Dhe që të ndahem “jo dhe aq” miqësisht me zotin Braho, duhet të më pranojë edhe një vërejtje tjetër: Kur përmend shkrimtarët që janë solidarizuar me letra të gjata mallëngjyese me Agron Tufën, ka harruar Besnik Mustafain, ish punonjësin e KQ të PPSH-së dhe ndihmësin e pare të drejtoreshës së Institutit të Studimeve Marksiste – Leniniste, shoqes Nexhmije Hoxha.

– Ju gjithashtu thatë se situata në universitetet tona është e ngjashme me një katastrofë si ajo e tërmetit të 26 nëntorit në Durrës e Thumanë. Mund të shpjegoheni më konkretisht për këtë krahasim?

-Po. Kur kemi shkruar për skandalin “Tufa” dhe situatën në universitet tona këtu në faqet e gazetës suaj “Dita”, krahas fjalëve “kancer” e kam përmendur edhe fenomenin tërmetit. Edhe fjalën “tërmet apokaliptik” e kam përdorur përpara se të binte tërmeti i madh i 26 nëntorit. Pa ekzagjeruar, unë mendoj se situata në universitete është edhe më e rëndë se aq. Pasojat e tërmetit të 26 nëntorit, bilanci tragjik i 51 viktimave dhe i qindra të plagosurve, dëmet materiale, kostoja e tyre, tashmë u morën vesh… Ndërsa viktimat e “tërmetit apokaliptik” që ka rrënuar arsimin universitar prej vitesh nuk mund t’i llogaritim dot. Nuk do ta marrim vesh asnjëherë shifrën e studentëve që pajisen me diploma pa vlerë, d.m.th. të atyre që u është vrarë e ardhmja… As të atyre që me diploma fiktive mund të zenë poste drejtuese. Të paguash para dhe të harxhosh kohë për t’u vrarë e ardhmja e kombit nga profesorë batakçinj si ata që përmenda më lart, a nuk është katastrofë? Po të ambientohesh me këtë tërmet apokaliptik dhe viktimat e tij, a nuk është katastrofë?Dhe ç’katastrofë se? E tillë që nuk mund të të ndihmojë askush nga jashtë si në rastin e tërmetit të 26 nëntorit…

–Lajmi për largimin e Agron Tufës dhe kërkesa e tij për ekzil politik në Zvicër është përcjellë në media dhe portale të ndryshme me reagimet që shumë shkrimtarë e miq të tij shkruajnë me dhimbje për largimin e tij nga Shqipëria. Keni ju ndonjë koment për këtë?

-Vetësyrgjynosja e rrufeshme e Agron Tufës në qiellin e jetës politike shqiptare u përcoll e përcillet me komente të bujshme solidariteti prej gjithfarësoj njerëzish, kryesisht nga grafomanë që vetëquhen “shkrimtarë” e me një mendim të mirë për veten e të ashtuquajturit “libra” të tyre. Falë politikës së mbrapshtë të botimeve që aplikohet ende tek ne, shumë të ashtuquajtura “shtëpi botuese” në fakt nuk janë të tilla. Ato janë veçse shtypshkronja që kush ka mundësinë ekonomike boton çfarë e sa të dojë fletushka në përmbledhura me kapakë kartoni e të gënjejë veten e ndonjë tjetër se ka bërë libër. Pra, në këtë situatë, kur disa në vend të “popull shqiptar” me të drejtë ironikisht na quajnë “popull shkrimtar” ka parasysh pikërisht këtë kategori. Të tillë më duken edhe solidarët Agron Tufës dhe me ç’kam vënë re, pothuajse 99% prej tyre kanë më shumë “libra” e “çmime” se sa lexues. Në shprehjen e tyre ndihet një keqardhje se A. Tufa na qenka detyruar të vetësyrgjynoset në Zvicër prej rrezikut komunist. (Ndërsa nga nga bota universitare – heshtje mortore…). Kushdo që ka dy pare mend nuk mund të mos qeshë me këtë pretekst. Të shpallësh rrezikun e komunizmit 30 vjet pas rënies së tij është sikur jeton jo në kohën e sotme por në një realitet tjetër. Dhe ta shpallë këtë sidomos një njeri i sistemit aktual politik, i cili kishte edhe postin e mirëpaguar të drejtorit, kjo është më shumë se ironi. Duket qartë se ka diçka që nuk shkon me syrgjynosjen dhe solidarizimin e të ashtuquajturve intelektualë “antikomunistë”. Për mendimin tim arsyeja nuk është aq tek revizionimi denigrues i figurave të luftës antifashiste dhe ngritja në piedestal e kolaboracionistëve. Sigurisht, kjo ka rëndësinë e vet të pamohueshme. Nëse Shqipëria, e cila zyrtarisht ishte me focat e boshtit, arriti më në fund të rreshtohej me forcat antifashiste, kjo i dedikohet në mënyrë ekskluzive luftës partizane dhe udhëheqjes së saj PKSH-së. Me logjikën e Tufës gjithë kolaboracionistët e Evropës duhej të shpalleshin heronj!!! Por ky diskutim nuk mund të çonte deri në veprimin e skajshëm të një vetësyrgjynosjeje. U mundova ta shpjegoj më lart arsyen e vërtetë të vendimit të “tij”. Gjithashtu, kambanat e alarmit prej disa të ashtuquajturve intelektualë të kafeneve ngjajnë shumë qesharake. Në të vërtetë, nuk e kanë hallin tek Agron Tufa. Nuk u dhimbset aspak ish-drejtori i vetësyrgjynosur antikomunist. Këtyre rrahësve të kambanave u dhimbset thjesht vetja e tyre. Pas zbulimit dhe denoncimit publik të vjedhjes së titullit doktor e më pas plagjiarizmit të Agron Tufës, – vjedhje e plagjiarizëm i përmasave legjendare! – asnjë pjesëtar i botës akademike nuk tha një gjysmë fjale ndaj atij gjesti të shëmtuar e të dënueshëm. Por a e kuptoni ç’do të thotë kjo? Kjo do të thotë se plagjiarizmi është kthyer tani në një normë të heshtur tek universitetet tona. Janë shumicë ata që ushtrojnë plagjiarizmin dhe kjo konsiderohet thuajse si diçka normale. Gjithë këta bilbila intelektualë e grafomanë bashkë që cicërojnë me cicërima antikomuniste si nuk u vajti një çast në mendje të thonë një fjalë për mashtrimin, vjedhjen dhe plagjiarizmin e mirëprovuar të Agron Tufës? Asnjë tabletë antikomuniste nuk mund ta shërojë mëkatin e vjedhjes së parave e intelektuale të A. Tufës, bashkëpunëtorëve dhe kolegëve të tij mbrojtës. Mbrojtja e Agron Tufës nuk synon shpëtimin e tij dhe as i bën ndonjë nder diskursit demokratik. Përkundrazi, me pretekstin e mbrojtjes së tij hajdutët intelektualë bëhen bllok në mbrojtje të plagjiarizmit, dhe në përpjekjen e tyre për të shkatërruar arsimin e lartë.

Grafomanët e shumtë nuk përtojnë t’i thurin himne e letra plot ditirambe plot karagjosllëqe tek nuk harrojnë ta krahasojnë (P.Jaku) me “Isabel Alende, që 15 vjet i kaloi në Venezuel, Sigmund Frojd-austriaku që jetoj në Angli, Bertolt Breht, 15 vjet në Amerikë, Milan Kundera në Francë , Viktor Hygo, arratiset në moshën 49 vjeçare në Belgjikë dhe Angli e shumë të tjerë, pa përmendur shqiptarët, që gjithë fillesat kulturore kombëtare i kanë nga emigrimi… Miguel de Servantes, Volteri bëri 11 muaj burg vetëm pse kishte shkruar vjersha satirike kundër aristokracisë, Aleksandër Solzhenicin vetëm për një letër që i shkroi një mikut të tij me pikëpamjet që kishte për Stalinin, Oscar Wilde, Borghes, Thomas More, O’Henri, Porter e shumë të tjerë, që sot krejt bota mburret me ta e, jo veç vendi i tyre”. Ndërsa ish ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, nën titullin “Unë jam Agron Tufa”, pasi i bën thirrje Kadaresë(?!) për të përkrahur hajdutin mes të tjerash shkruan: “Agron Tufa është hero dhe nder i Shqipërisë së sotme”… “Pas ikjes së Kadaresë, e cila ndikoi shqiptarët 30 vjet më parë, do të dëshiroja shumë që edhe ikja e Tufës të bëjë të njëjtin efekt në kontekstin e ri të rrethanave tona.” – thotë Agron Gjekmarkaj, zv/ Dekan i Fakultetit të Filologjisë…

Janë të shumtë ata që në letrat e tyre mallëngjyese nuk harrojnë të krahasojnë ekzilin e Tufës me Kadarenë… Janë të shumtë marrokët që nuk e meritojnë t’u përmendësh edhe emrat. Por më zhgënjyes mbetet shkrimtari Visar Zhiti me letrën e gjatë që i drejtonte Tufës që nga Amerika. Gjithsesi mendoj se ai e meriton ta pyesësh: A nuk të duket se është banale të vjedhësh pronën intelektuale të të tjerëve dhe të shitesh si hero? Antikomunizmi juaj është shumë i volitshëm për t’u shitur si heronj e për të siguruar përfitime. E quani fatkeqësi që jeni në mërgim, por a e dini ju se mbi 1.000.000 shqiptarë si dhe unë autori këtyre radhëve, kanë 30 vjet që jetojnë si emigrantë në Evropë e Amerikë? Dhe meqë kujtuam Amerikën, a mund ta pyesni z. Tufa pse nuk zgjodhi Amerikën për të qenë pranë jush? A merr dot më vizë ai në Ambasadën Amerikane siç mori vjet në nëntor së bashku me bashkëshorten? Po të gjitha ambasadat e huaja perëndimore (përfshirë edhe asaj të OSBE-së dhe BE-së) që ai iu qau hallin e “kërcënimit të komunistëve” siç i deklaroi Deutsche Welle-s pse nuk ia hapën derën “antikomunistit” A. Tufa? Kështu z. Zhiti. Pyete, pyete se mbase ty të rrëfehet meqë ishe kandidat për Ambasador te Papa në Vatikan, por që të sulmoi me patëdrejtë “Presidenti i Republikës, ish oficeri me armë i diktaturës”, miku i Agronit tënd Bujar Nishani. E pafalshme për një shkrimtar si ty të preket nga virusi i modës së viktimizimit . Para se ta shkruaje e aq më keq ta publikoje duhet të kishte pasur më shumë respekt për veten, vuajtjet e tua Visar. Ju nuk duhej të shpërdoronit pamëshirshëm veprën tuaj dhe të zhgënjeni admiruesit e saj. Dashamirësisht ta them edhe ty edhe disa ish miqve të mi që i ka prekur virusi i keqkuptimit të modës së vetëviktimizimit…

Bisedoi Xhevdet Shehu