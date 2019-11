Kur biem në dashuri, na rri mendja vetëm te personi me të cilin mendojnë se do të kalojmë jetën.

Dashuria mund të jetë verbuese për disa njerëz dhe kjo do të thotë që rriten gjasat e të bërit zgjedhje të gabuara, të cilat mund të sjellin pasoja me të vërtetë negative për të ardhmen.

Imagjino sikur pak pas martesës, ta gjesh vetën përkrah dikujt që të konsideron si ‘thjesht gruan vet’ por shumë larg nga femra ideale që do të kishte dashur. A nuk është ky një makth i vërtetë?

Prandaj, më poshtë kemi renditur për ju një listë që duhet ta analizoni tek partneri juaj përpara se të hidhni hape të tjerë me të,

1.Më të devotshëm ndaj punës, se ndaj jush

Në filim duket gjithçka e bukur, por pak kohë pas martesës, niveli i përgjegjësive rritet. Jeta ndryshon tërësisht dhe nisin dalin të metat që verbëria e dashurisë nuk i linte të dukeshin më parë. Nëse ai që në këtë fazë nuk po ju kushton më kohën e mëparshme, dijeni që kjo do përkeqësohet në të ardhmen. Edhe ekstremi tjetër, kur janë “tepër të ngjitur” nuk është i mirë. Gjithkush ka nevojë për hapësirën e vet personale. Ju nuk jeni duke duke dalë me një fëmijë, dhe sigurisht që nuk do të pëlqenit që dikush të ishte i varur nga ju 24/ 7. Kur njerëzit ngjiten pas jush jasht kufijve të normales, kjo do të thotë që ata nuk ndihen të sigurt ose nuk besojnë te ju.

2.Nuk të respekton ose abuzon me ty

A keni nevojë për një arsye tjetër më të fortë se kjo për tu ndarë dhe për të mos u martuar me një njeri si ai? Një burrë që nuk mund ta respektojë gruan e tij, as nuk ia vlen të quhet burrë! Thjesht ndahu nga ai! Ndër të gjitha cilësitë, kjo është ajo që nuk duhet ta injoroni kurrë!

3.Është mendjembyllur

Ideja e të kaluarit të gjithë jetën me një burrë i cili nuk është mendje hapur, tingëllon si një makth. Kjo është diçka që me siguri do t’ju bëjë të pendoheni për vendimin tuaj. Ju nuk dëshironi të jeni me dikë për gjithë pjesën tjetër të jetës, që ju kufizon apo ju ndalon të bëni gjëra normale vetëm për shkak të frikërave apo mosbesimit të tij ndaj jush.

4.Justifikohet dhe gënjen

Nëse ai justifikohet gjatë gjithë kohës, kjo do të thotë se gjërat e tjera janë më të rëndësishme për të sesa ju. Bëhet fjalë për prioritetet dhe padyshim që ju nuk jeni prioritet i tij. Ju nuk dëshironi të kaloni gjithë jetën tuaj me dikë që nuk mund t’ju bëjë të ndiheni të rëndësishëm në jetën e tij. Marrëdhëniet kanë të bëjnë vetëm me besimin e plotë te partneri. Nëse ai nuk e merr seriozisht këtë dhe thyen çdo konfidencë që mund të keni krijuar me shumë mund, duhet të zëvendësohet. Nëse jo gënjeshtra, atëherë gënjeshtari duhet të ballafaqohet.

5.Diskutimet mbarojnë çdo herë me fjalën e tij

Një diskutim apo një sherr i vogël është i domosdoshëm për një marrëdhënie, por nëse ai thjesht nuk e lejon të përfundojë kurrë me fjalën tuaj të fundit, duhet ta rimendoni marrëdhënien tuaj me të.

6.Nuk i mban premtimet

Ju mund ta falni dikë nëse ka harruar një ditë të rëndësishme për ju, vetëm nëse e bën këtë shumë rrallë. Por, si duhet vepruar kur ai i thyen shpesh premtimet e tij? Nëse partneri juaj e bën këtë, është koha për ta lënë, sepse ai thjesht po ju bën për budalla.

a.d. / dita