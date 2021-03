Impresione në ditët e pandemisë në bibliotekën Moikom Zeqo

Nga Nazhi Kasoruho

U ula të shkruaj këto rreshta mbasi lexova në gazetë se ishte çelur “BIBLOTEKA MOIKOM ZEQO” në një godinë pranë sheshit “AVNI RUSTEMI” në fillim te rrugës “TEFTA TASHKO KOÇO”.

Nuk e di në e kanë menduar apo është koincidencë që bibloteka me emrin Moikom Zeqo të jetë pranë bustit të HEROIT TË POPULLIT, DJALOSHIT DEMOKRAT REVOLUCIONAR AVNI RUSTEMI nga Libohova e Kadilerve. Të dy këto libohovitë të nderuar qëndrojnë pranë njëri-tjetrit: Moikomi në biblotekë i rrethuar nga librat që i kushtoi tërë jetën e tij intelektuale dhe krijuese dhe tjetri, Avni Rustemi në piedestal si Mëmëdhetari i Madh. Madje ka edhe një afërsi midis tyre që siç tregonte Moikomi, gjyshi i tij vinte nga mbiemri Rustem. Mbasi pushuan shirat e rrëmbyeshëm të këtyre ditëve të para të janarit të këtij vitit u nisa kastile për ta vizituar këtë bibliotekë me emër të madh.

Në hyrje te sallës, në krahun e majtë ishte vendosur tabela: BIBLIOTEKA MOIKOM ZEQO. U afrova dhe me gishtat qe me dridheshin ledhatova gërmat e emrit dhe kuptova se mu lagën sytë nga nje pikë loti. Ishte hera e parë që kur prekja emrin Moikom Zeqo të lotoja. Sa herë që prekja emrin në librat që Moikom Zeqo më dhuronte me autograf më shkëlqenin sytë dhe ndihesha i lumturuar që merrja një dhuratë të tillë nga korifeu i letërsise shipe. Por ja sot hyra i heshtur në sallën e bibliotekës më të re në Tiranë me rrezatim kombëtar që mban emrin e intelektualit, poetit, shkrimtarit, studiuesit të spikatur dhe vizionar, arkeologut, historianit, piktorit e njeriut fisnik, të paharruarit Moikom Zeqo. Prandaj ato libra me firmen e Moikom Zeqos i kam si kujtime të vecanta dhe i ruaj me kujdes ne bibliotekën time. Nga koha kur e kam njohur Moikom Zeqon e deri tani kam ndier kënaqesine te dëgjoj nga ai gjithmone mendime të mencura të një euriditi sic dinte te shprehej vetem Ai.

Moikom Zeqo tashmë është në panteomin e njerëzve të shquar të kombit tonë si akademik e mendimtar i papërsërsitshëm, unikal e madhështor që la pas nje biblioteke të tërë me libra elitarë që i bëjnë nderë letërsisë shqipe. Në janar të vitit 2000 kur Moikom Zeqo ishte Drejtor i Muzeut Historik-Kombetar, në zyrën e tij, një grup intelektualësh gjirokastritë formuan “Forumin e Intelektualëve për Mbrojtjen e Trashëgimisë së Gjirokastrës”. Agim Mero u zgjodh kryetar dhe Baftjar Dobi sekretat. Nën-Kryetar u zgjodh Dritëro Agolli dhe Moikom Zeqo. Kryetar nderi i forumin u zgjodh Ismail Kadare. Ishin ne ate takim Luan Omari, Dalan Shapllo, Muntaz Dhrami, Ali Xhiku, Jorgo Bulo, Farudin Hoxha, Emin Riza, Arben Puto, Stefan Papamihali, Agron Doraci. Kam patur fatin të jem edhe unë në atë ditë inagurimi e të firmos krijimin e Furumit te Intelekualëve Gjirokastritë pranë profesorëve të nderuar.

Moikom Zeqo do të ishte personalitet me vlerë dhe i përkushtuar në këtë forum i cili do të promovonte në tërë hapësiren dhe dimensionin e tij vlerat e trashigimisë të Gjirokastrës kësaj Perle te Ballkanit dhe vlerë në kulturen tonë kombetare. Në tërë jetën e tij aktive si intelektual, poet, shkrimtar e mendimtar i lirë Moikom Zeqo mbetet një shembull pozitiv ku prezi i ri do të gjejë mendimin e përsosur të intelektualit dhe njeriut te mirë, progresistit dhe vizionarit të bindur në një të ardhme dhe prosperitet më të mirë të vendit.

Moikom Zeqo u nda nga jeta para kohe kur ne kishim me shumë nevojë për mendimin e tij i cili shihte dritë në fund te tunelit, edhe në këto vite të vështira që po kalon vendi ynë. Ndonëse ishte i lënë, i harruar nga pushteti që e kishte lënë pa punë në dekadën e fundit, Moikom Zeqo nuk ankohej e të qarravitej, por vazhdonte me një ritëm te shpejtuar në kreshendo dhe të shkruante përherë poezi, romane, publicistik dhe të ishte prezent me mendimet e tij për cdo problem shoqëror në media të ndryshme që e ndiqnin me vëmendje dhe respekt të vecantë. Shembulli i Moikom Zeqos për këtë harresë është i dhimbshëm dhe Shqiperia nuk e ka luksin te anashkalojë dhe te lejë mënjane figura të tilla ekselente si vlera në kulturën tonë kombëtare. U prefsh në paqe Moikom Zeqo, intelektuali elitar që do të mbetesh i paharruar.