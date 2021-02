Imuniteti i tufës, Rakacolli: Duhet të infektohet rreth 80% e popullsisë

Zëvendës ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli është shprehur se Shqipëria është shumë larg imunitetit të tufës për COVID-19.

Sipas Rakacollit, imuniteti i tufës arrihet pasi infektohet 70-80% e popullsisë. Zv.ministrja tha në ABC se ISHP po punon për hartimin e një raporti përfundimtar përmes testeve serologjike për të parë se sa përqind e popullsisë e ka kaluar Covid.

“Vendosja e masave kufizuese bëhet në bazë të indikatorëve në lidhje me incidencës së rritjes së rasteve të reja me % e pacientëve që zënë dhe shtrohen në spitale dhe atyre që humbin jetën. Shifrat janë të sakta ashtu si në të gjithë botën. Nuk duhet të merremi me rritjen e numrit të vdekjeve por duhet të merremi shkakun që ndikon, jemi larg imunitetit të tufës, pasi me atë që thonë ekspertët akoma jemi larg plotësimit të imunitetit të tufës. Imuniteti i tufës duket dhe nga shifrat ai arrihet kur të infektohet 70-80% e popullsisë. Instituti i Shëndetit Publik në matjet e tyre bëjnë raportet e tyre në lidhje me personat që e kanë kaluar ose jo koronavirusin pasi të mos harrojmë se ka dhe qytetarë që e kalojnë në mënyrë asiptomatike sëmundjen. ISHP po merret me studimin për të bërë të mundur një raport të tillë por akoma duhet punë dhe kohë për të arritur një gjë të tillë. Ne do ja dalim ashtu siç i dilet çdo pandemie, siç ja ka dalë njerëzimi nuk është si të humbasësh jetën por historikisht është treguar që ato që janë treguar të përgjegjshëm ja kanë dalë dhe e vetmja mënyrë është parandalimi i saj nëse respektohen masat kufizuese, ne u kemi shpjeguar dhe kemi krijuar kushtet në lidhje me këtë. Në lidhje me analizën nëse do të kemi apo jo masa të tjera mund të ndryshojë çdo ditë. Ne po kërkojmë fuqimisht zbatimin e masave kufizuese”, është shprehur Rakacolli.

