Inaugurimi si President/ Biden falenderon bashkëshorten: Të dua Jilly! S’mund të isha më mirënjohës që të kisha me vete në udhëtimin tim

Presidenti i ri i SHBA, Joe Biden gjatë inaugurimit në Capitol nuk ka harruar të falenderojë bashkëshorten Jilly Biden e cila sot gjithashtu bëhet Zonja e Parë.

Biden i shpreh hapur dashurinë Jilly-t, duke thënë se nuk mund të ishte më mirënjohës që të kisha me vete në udhëtimin e para.

‘’Unë të dua, Jilly, dhe nuk mund të isha më mirënjohës që të kisha me vete në udhëtimin tim.’’- shkruan Biden.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg

