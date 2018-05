Iniesta prezantohet nesër tek skuadra e tij të re

Andres Iniesta ka vendosur se ku do të luajë sezonin e ardhshëm.

Mesfushori spanjoll, pasi i dha lamtumirën Barcelonës, do të prezantohet të enjten me klubin e ri, Vissel Kobe të Japonisë, ku do të bashkohet me ish-sulmuesin e Arsenal, Lukas Podolski.

Iniesta do të nënshkruajë një kontratë 3-vjeçare me Vissel Kobe dhe do të luajë në kampionatin japonez të futbollit, që ka 25 vjet që është krijuar.

Por, para se të nisë këtë aventurë të re, Iniesta do të kërkojë të pasurojë koleksionin e tij të trofeve me një tjetër Kupë të Botës në Rusi 2018 me Spanjën.

a.s/dita