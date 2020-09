Institucion arsimor online apo thjesht mësim online? Shkolla dhe Universiteti publik në sfidën e rradhës

Majlinda Keta

Institucioni arsimor dhe mësimdhënia në kushtet e pandemisë tashmë një realitet i ri për sistemin botëror të edukimit. Cilësia e realizimit të saj ndryshon dhe varet së pari nga aftësia që sistemet e ndryshme të edukimit në botë kishin investuar apo po investojnë në arsim për të, nga ajo se në çfarë mase këto institucione zotëronin kompetencën digjitale si pjesë e standardeve të kurrikulës, sistemit të “prodhimit “ të mësuesve apo të pedagogëve nga universitetet e mësuesisë e më gjërë, nga sistemi i kualifikim trajnimit të mësuesve në shërbim sikurse dhe nga standardet e infrastrukturave të institucioneve përballë saj. Referuar këtyre katër standardeve në shërbim të institucionit arsimor online Shqipëria, kryesisht sistemi publik i arsimit, është në sfidë me analfabetizmin digjital. Situata ndryshon dhe vërehen të ndryshme nga kjo në jo pak institucione arsimore në sektorin jopublik, në atë privat, si në parauniversitar ashtu edhe në universitar.

Ne vijojmë edhe në këto ditë me një Ligj parauniversitar apo Ligj të Arsimit të Lartë të pa amenduar institucionin dhë mësimin online duke lënë sistemin në një “anarshi” në potencë edhe për vitin në vijim. Udhëzimi i Ministrit për fillim viti (I vonuar në daljen e tij) do të ishte një referencë e nevojshme por nuk do të përmbushte detyrimet që të parashtro Ligji i amenduar. Vetëm Ligji prodhon institucionin online dhe gjasat janë që ky institucion do të shoqërojë systemin arsimor edhe gjatë 2021-shit.

Ndërsa në sistemin arsimor parauniversitar ne hymë në javën e dytë të mësimit në klasa ne vijojmë ende në pasiguri të së nesërmes të miksuar apo totalisht online. Ne ende nuk njohim se çfarë efekti financiar pati sistemi parauniversitar në kushtet e respektimit të standardit numerik në 50% të kapacitetit të një klase në kushte normale ndaj orëve mësimore dhe ngarkesës së një mësuesi në javë. Askush nuk di numrin e mësuesve që ju bashkëngjitën sistemit pikërisht për kushtet e krijuara në respektim të protokollit antikovid në shkolla. Nuk kemi ende të dhëna zyrtare çfarë fondesh ka vënë qeveria për sistemin dhe pajisjet digjitale në shkolla me qëllim që mësuesit suksesshëm mund të kalojnë në variantin e miksuar apo të pastër të mësimit online. Sa më sipër do të ktheheshin në nul nëse nuk kemi siguri për kualifikimin e kryer për mësuesit në kushtet e vitit online.

Përkundrejt kësaj situate në parauniversitar universitari ka autonominë financiare(deri diku) por edhe atë akademike që Senatet, Bordet e Administrimit, Administratorët dhe Rektoratet t’i zgjidhin një pjesë të problematikave me vendimarrjet e tyre. Duke gëzuar statusin e universiteteve publike nevojitet që Qeveria duhet të marrë në konsideratë dhe të rimbursojë efektin që ka krijuar për këto institucione kriza ekonomike nga pasojat e kovidit në buxhetet e familjeve shqiptare kryesisht paguese të studimeve të fëmijëve në sistemin publik sikurse edhe pamundësia nga vetë studentët për të ndihmuar vetveten për arësye të mbylljes së jo pak bizneseve me të cilat ato kishin të lidhura financat e tyre modeste. Tashmë është realitet që pagesat nga studentët për tarifat e studimit për vitin që po mbyllim por edhe për atë në vijim të jenë të rriskuara duke cënuar direkt normalitetin e punës në universitetet publike.

Ne, institucionet publike universitare, po mbyllim një vit akademik, pasi vijojmë në auditore ende me konsultime, provime duke përdorur miksim formash të komunikimit online dhe në auditore ndërkohë që jo konsiderueshëm ne zotëruan aftësinë e mësimit online me platforma të sigurta dhe të institucionalizuara ndërsa bota i ka patur pjesë të së përditshmes dhe që në momentin kur i duhej i hodhi në funksion masiv dhe vijojnë tí përsosin pasi kanë pranuar institucionalisht këtë realitet të ri të edukimit mbarëbotëror. Ne sfiduam me sa kishim mundësi dhe në kushte të mungesës së vizionit të drejtuesve për gadishmërinë e institucionit universitar online pa harruar faktorë të tillë si ai i adresimit jo të duhur të shpenzimeve dhe investimeve sikurse edhe nga efektet e krijuar në vite nga statusi “denigrues” i pagesës së pedagogut dhe mundësive që cënon ai për secalin prej nesh për zhvillimin institucional apo vetëzhvillimin e kompetencës digjitale tonën. Për këtë gjëndje qeverisjet e ndryshme kanë “kontribuar” qysh prej 2004-ës dhe pasojat sot pasqyrohen në sistem. Kthimi në auditore qysh nga 25 gushti sigurisht që ka kontribuar për rimbursimet e situatave në mungesë të mundësive për studentët që nuk ndoqën mësimin online për kushte objektive të vendndodhjes në zona të thella rurale apo gjeografike.Por këto i takojnë vitit në mbyllje dhe që u vijua në kushte karantinimi më së shumti.

Kjo panoramë shumëngjyrëshe mes institucioneve universitare publike, apo mes atyre dhe sektorit jopublik së pari vjen nga mosadresimi i duhur i kompetencës digjitale si pjesë e “normalitetit” në përshkrimin e punës së një pedagogu; si pasojë e mungesës së pajisjeve dhe sistemeve të përgatitura në platforma online por mbi të gjitha nga investimet e paorientuara që në buxhetim të arsimit për institucionin online. Kështu, ne vijojmë investojmë dhe riinvestojmë pa patur këtë standard në ndërtesat tona apo po vijojmë pa asnjë kualifikim të brendshëm për platformat që do të përdorim këtë vit akademik.

Nga ana tjetër mos të harrojmë që për jetën e një pedagogu dhe studenti biblioteka online është një cështje ekzistenciale për studim kërkimin dhe punën e pavarur shkencore. Është një problematikë tjetër që besoj se duhet të jetë në process zgjidhje.

Unë vlerësoj se Viti akademik në vijim do të jetë një miksim mes auditorit dhe mësimit online me rëndesë nga ky i fundit. Në rast përkeqësimi situate të të dhënave të prekshmërisë në rradhët e pedagogëve dhe studentëve apo popullatës në tërësi gjykoj se do kalohet online komplet, pra institucioni arsimor online është një emergjencë kombëtare. Kjo e fundit vjen edhe sepse infrastrukturat tona nuk përballojnë auditoret me 50-70% të kapacitetit studentor për të dy nivelet, Bachelor dhe Master.

Në Universitetin e Tiranës po vijojmë me përdorimin e auditorit në mënyrë të pjesshme sikurse nuk është përjshtuar version online i kërkuar nga studentë. Provimet më së shumti kanë zbritur në auditore nën rregulla strikte të protokollit shëndetsor pasi në sezonin e verës vetëm një pjesë e studentëve e zhvilloi provimin online. Ne ende zyrtarisht nuk kemi të deklaruar formën e studimeve universitare 2020-2021 ndaj Senatet e reja duhet të shpejtojnë në vendimarrjet e tyre dhe ta bëjnë të ditur publikisht formën e studimeve në këtë vit. Nëse konsiderojmë se virozat stinore edhe mund të përkeqësojnë situatën gjykoj se jemi të vonuar në deklarimin e formës dhe modaliteteve institucionale online në këtë Vit Akademik. Përvoja botërore na dëfton që gushti ka qenë muaji i deklarimit zyrtar për mësimin universitar online ndaj duhet nxituar.

Ajo që unë vlerësoj sërish tepër emergjente është pasqyrimi në Rregulloret e Brendshme të universiteteve të standardeve etike dhe normativat e një institucioni akademik online. Pjesa e drejtorive të kurrikulës, asaj juridike, Këshillat e Etikës apo ato të Kurrikul Programeve etj pranë rektorateve tashmë duhet të kishin nxjerrë materialet e para për diskutim në Asambletë e cdo njësie kryesore me qëllim që Viti Akademik në vijim të jetë më cilësor se ai që po lamë pas. Të gjitha këto duhen bërë së bashku me Senatet Akademike, Bordin e Administrimit dhe Administratorët pasi bashkëngjiten me efekte financiare të dukshme ndaj duhet rialokuar buxheti vjetor dhe duhet projektuar ai 2021. Vonesat, anashkalimet në afate kohore për universitetin publik online na çojnë drejt një “anarkie” që do të ishin vdekjeprurëse për universitetin publik. Nuk na takon të shpikim por thjesht të vendosim referuar një modeli të huaj të ngjashëm në funksionalitet me universitetin publik shqiptar por pa neglizhuar edhe modele të universiteteve jopublike në vend që i kanë përmbushur këto pritshmëri e zgjidhje. Dinamizmi institucional, vizioni i qartë dhe i mundshëm në realizim, siguria për suksesin duhet të jenë karakteristikat e shprehura të udhëheqësisë së re aakademike në Rektorate, Senate dhe Dekanate.

Nga ana tjetër është e një rëndësie strategjike kujdesi që duhet të kemi për respektimin e standardeve të demokracisë universitare në këtë konceptim të këtij normalitetin e ri institucional. Kovidi dhe pasojat e tij mbi systemin nuk mund të kthehen në alibi për justifikimin e mospërmbushjes së shumë proceseve demokratike që duhet të ndodhin në universitetet publike pas zgjedhjeve të 30 korrikut 2020.

Ne kemi ende një universitet pa imunitet të spikatur nga ndërhyrja e politikës e cila po futet ne 6 muaj e fushatës zgjedhore, ne nuk kemi imunitetin e duhur ndaj lëvizjeve anarshiste Brenda dhe jashtë tij apo edhe më tej se kaq, tregues këto që i bëjnë jo të qendrueshme institucionet tona përballë pritshmërive kombëtare por edhe të këtij realteti të ri që duhet sfiduar me përgjegjshmëri. Qeveria vetë ka një pakt me studentët që ende nuk ka përmbushur çdo pikë nga ato që janë bashkëshkruar mes palëve. Standardizimi i normalitetit të ri, institucioni universitar online, mund të maksimizojë largimin dhe evitimin e këtyre lloj ndikimeve dhe zhvillimesh negative, anarkike për vetë universitetin dhe përtej tij edhe për shoqërinë shqiptare.