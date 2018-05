Integrim real dhe virtual për Ballkanin

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal Goran Svilanoviç mori pjesë sot në Samitin e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor të organizuar nga Presidenca Bullgare e Këshillit të BE në Sofje. Samiti është i përkushtuar për të forcuar lidhjet midis BE-së dhe Ballkanit Perëndimor në infrastrukturën, lidhjen digjitale dhe njerëzore. Ai mblodhi së bashku udhëheqësit e BE-së dhe rajonit, si dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore, BERZH, BEI dhe KBR, si organizata e vetme rajonale ndërqeveritare që u ftua për të adresuar Samitin.

Sekretari i Përgjithshëm Svilanoviç përshëndeti thirrjen e liderëve të BE dhe Ballkanit Perwndimor për të rritur përpjekjet për zbatimin e Planit Shumëvjeçar të Veprimit për Zonën Ekonomike Rajonale duke operacionalizuar disa nga masat e tij, duke shtuar se KBR deri më tani ka pasur një rol vendimtar në mbështetjen e lëvizshmërisë, lidhjes ekonomike dhe digjitale brenda rajonit dhe me BE.

“Ishte pikërisht Strategjia e KBR-së SEE2020, bashkëpunimi në axhendën rajonale të lidhjes, axhenda e të që shtuan bashkëpunimin rajonal në të gjithë sektorët dhe krijoi” rrjetin e lidhjeve dhe mundësive brenda rajonit dhe me BE-në që është jetësore për afrimin e qytetarëve dhe ekonomive tona, si dhe për forcimin e stabilitetit politik, prosperitetit ekonomik, zhvillimit kulturor dhe social “, siç përmendet në Deklaratën e Samitit të Sofjes”.

Ai vazhdoi duke thënë se kapacitetet e KBR-së, kornizat dhe proceset e lehtësuara mundësuan avancimin e aktiviteteve dhe axhendave rajonale.

Për axhendën e investimeve: të gjitha ekonomitë e rajonit-së miratuan Agjendën e Reformës së Investimeve Rajonale me grupet përkatëse të politikave dhe ranë dakord për dokumentin e politikave për koordinimin e tregjeve financiare dhe diversifikimin e aksesit në financa përmes tregjeve të kapitalit;

Për Axhendën e Mobilitetit: BP 6 miratoi Rekomandimin për të filluar Negocimet mbi Marrëveshjen e Njohjes së Ndërsjellë mbi Kualifikimet Profesionale; KBR ndërmjetësoi gjithashtu një marrëveshje mbi parimet kryesore të modelit të përbashkët për njohjen automatike të kualifikimeve akademike në BP;

Për integrimin digjital: rajoni ka filluar dialogun strukturor të nivelit të lartë rajonal politik mbi digjitalizimin BP 6 përmes Samiteve Vjetore të Dixhitalëve, me Samitin e parë Digital mbajtur në Shkup më 18-19 prill 2018; KBR ndërtoi Ekipin e Reagimit të Incidenteve të Sigurisë Kompjuterike (CSIRT) nga BP6 dhe ngritjen e kapaciteteve të përfaqësuesve të tyre duke forcuar kështu kapacitetet e sigurisë në internet dhe rritjen e bashkëpunimit rajonal midis CSIRTs të BB6; dhe arriti një marrëveshje për të zgjeruar Marrëveshjen aktuale Roaming Rajonale (RRA) dhe për të prezantuar parimin “Roam Like At Home” në BB6.

l.h/ dita