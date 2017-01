Intelektuali – mit dhe aset

“Intelektual të bën identiteti yt origjinal dhe mendor… pavarësia në mendime dhe në sjellje”/Rexhep Qosja

Dr. Jorgo Mandili

“Ti intelektual…?!” Po abuzohet çdo ditë e më tepër me termin “intelektual”. Dëgjon shpesh politikanë, deputetë, ministra, drejtorë, specialistë, bodigardë, policë e çdo kush që “është i diplomuar, i magjistruar a i doktoruar” ta shpalli veten intelektual, në fjalime apo intervista të ndryshme: “Unë si intelektual…” Ndjen neveri për njerëz të tillë, të dështuar në fushat e tyre profesionale, që kërkojnë të duken të suksesshëm në politikë, shkencë, drejtim e kudo tjetër, duke e përdorur në mënyrë abuzive termin “intelektual”. Prej tyre, ky konsiderohet si një vlerësim, si një medalje apo honor që ta japin strukturat partiake, politike, qeveritare apo shoqërore. Nuk janë veçse, ata lloj tipash provinciale që tradicionalisht kanë qenë dhe mbeten “servilë, poltrone, puthadorë të lehtë, madje, vullnetarisht të nënshtrueshëm ndaj pushtetit dhe ndaj pushtetarëve”. Studimet sociologjike tregojnë se në përgjithësi, kjo është prirje mendore dhe morale e intelektualëve orientale, të cilët ekzistojnë me shumicë në Shqipëri. Është kjo turmë mediokre që sundon, korrupton, vjedh, vret, shkatërron, fyen e merr nëpër këmbë dinjitetin e njerëzve të thjeshtë e të pambrojtur. A mund të progresojë ky vend me këtë raport marrëdhëniesh që ekziston midis mediokritetit dhe intelektit? Padyshim qe jo! Le të kthehemi mbrapa në kohë në disa ngjarje kruciale të historisë sonë ku si rrjedhojë e këtij raporti ne kemi reaguar gjithmonë “si kofini mbas të vjelit”: të fundit u shkëputem nga otomanizmi, të fundit kemi mësuar të shkruajmë gjuhën tonë, të fundit kemi ngritur Universitetin dhe Akademinë, të fundit në “përmbysjen” e komunizmit, të fundit besoj do jemi edhe në integrimin në Evropë. Por…, të parët në shkatërrime, vjedhje, vrasje, prostitucion, drogë e çdo lloj snobizmi tjetër që lidhet jo me punën, intelektin, inovacionin, por me atë çfarë shohim e dëgjojmë. Dhe ky “produkt historik”, fatkeqësisht moralisht i dobët, i dedikohet një mentaliteti oriental dhe mediokër të një shoqërie rurale e shpesh tribale, që nxjerr një klasë politike me mentalitet feudal partiak të rrethuar nga “çaushllarë, evetefendilerë, spahinj, njerëz besnikë të dëgjueshëm e të nënshtrueshëm, ndonjë i dijshëm dhe shumë të padijshëm”. Dhe jo i një shoqërie me mentalitet të urbanizuar, që klasa politike – elita e saj del nga mendimi politik dhe intelektual i përparuar. Nëse ky raport nuk përmbyset, atëherë ne nuk do të kemi as gjenerate të re, as institucione të reja, as parti të reja, as politikë të re, as ide të reja e as progres të shoqërisë sonë. S’i mund të ndodhë kështu?- mund të pyesë me të “drejtë” ndonjë,- kur ne kemi mbi 40 universitete, mijëra të diplomuar, qindra të magjistruar, dhjetëra të doktoruar, kemi profesorë, akademikë, shkencëtarë, shkrimtarë e artistë të fushave të ndryshme. Po, është e vërtetë! I kemi, por nuk janë “me identitet origjinal mendor dhe pavarësi mendimi dhe sjelljeje”, vërtet europianë, që aq shpesh i theksojmë me gojë e me shkrim, që aq shumë mendojmë se i kanë edhe disa të paktë intelektualë shqiptare, të tillë si Rexhep Qosja, Moikom Zeqo apo ndonjë tjetër të rrallë. Sepse këta janë më të spikaturit me veprat, artikujt dhe publicistikën të e tyre për denoncimin e korrupsionit të pështirë, nepotizmit, plaçkitjes së pasurisë kombëtare, pasurimit galopant të oligarkëve politikë, sundimit të të vërtetave prej gënjeshtrave dhe mashtrimeve, pushtimit të të drejtave dhe padrejtësive, shkatërrimit të vlerave morale, nëpërkëmbjes së dinjitetit njerëzor… Me librin e tij publicistik “Pushteti i korruptuar” (Protagonistë dhe viktima), Rexhep Qosja rrëfen si një “prift i së vërtetës” mbi elitat dhe korrupsionin 25 vjeçar të regjimit despotik “demokratik” të zbatuar skllavopronarisht.

Relativizimi i së vërtetës – tradhti ndaj arsyes dhe shoqërisë

Situata aktuale në të cilën jetojmë: as demokraci funksionale e as diktaturë totalitare, por një regjim hibrid si “demokraci totalitare e zbatuar skllavopronarisht”, na fton të urbanizojmë mendimet, konceptet dhe veprimet tona për lirinë dhe ligjin, të drejtat dhe detyrat ndaj shtetit, të ndryshojmë lidhjet etike dhe morale midis administratës dhe individëve, politikës dhe popullit, institucioneve dhe qytetarëve. Duhet të kuptohet njëherë e mirë se ai që paguan taksat, ai që krijon të mirat materiale, kërkon shërbim të kulturuar, respekt, humanizëm, zgjidhje të halleve e jo arrogancë, kërkon shërbëtorë e jo padronë, kërkon dinjitet e jo poshtërim. Duhet ta kuptojnë mirë gjithë politika, qeveria, administrata se të gjithë këta paguhen nga taksat e popullit. Padroni i tyre është populli dhe as kryetarët e partive, as presidenti e as kryeministri. Të gjithë këta kanë për detyrë t’i menaxhojnë të mirat materiale me ndershmëri e drejtësi. A nuk ka ardhur koha tashmë pas 26 vjetësh të ndodhë ky ndryshim radikal për zgjidhjen e problemeve të ndryshme të vendit? Për të ndikuar në këtë ndryshim dhe për t’ua bërë të qartë rrugën njerëzve dhe mjetet e nevojshme për realizimin e këtij ndryshimi nevojiten intelektualët! Ku janë analistët, mediat, shoqëria civile, akademikët, profesorët për t’u treguar të vërtetat njerëzve e jo për t’i relativizuar ato për interesa të ngushta materiale? Pa mohuar kontributin e disa analistëve e publicistëve – intelektualë të rinj, me mendim të lirë e të pavarur, që kanë mbrojtur lirinë e individit dhe të drejtat e njeriut sikundër ishte i ndjeri A. Stefani, apo V. Malaj, një penë inteligjente, analitike dhe objektive, sidomos në mbrojtjen e shtresave të të varfërve e të pambrojturve dhe në denoncimin e marrëzive të marrëzisë së politikanëve dhe pushtetarëve që të maskuar me “mantelin demokratik” mashtrojnë dhe gënjejnë shtresat e varfra dhe të pambrojtura për “drejtësinë dhe barazinë sociale” të një shteti luksokrat që në realitet ka instaluar padrejtësinë më të madhe sociale dhe polarizimin më të madh midis të varfërve dhe të pasurve, apo i ndjeri prof. G. Bakalli në mbrojtje të akademizmit universitar për një universitet modern dhe liberal e ndonjë. Mund të ketë dhe të tjerë dhe me siguri ka. Sidoqoftë të paktë do jenë përkundrejt asaj shumice analistësh e publicistësh, opinionistësh e “istësh” të tjerë, që kanë me vite të tëra që bredhin nga një studio në tjetrën, nga një gazetë në tjetrën, nga një pronar medie në tjetrin me të vetmin mision: relativizimin e së vërtetës, që sipas Karl Popperit, është një nga parimet më të shëmtuara të intelektualëve, tradhti ndaj arsyes e shoqërisë me tautollogji dhe banalitete të lezetuara me marrëzi paradoksale e fjalë bombastike që kuptohen me vështirësi.

Çfarë kanë bërë gjatë këtyre 25 vjetëve për të përmirësuar jetën e shumicës së njerëzve që vuajnë nëpër kasollet e tyre, ndërkaq shërbëtorët e tyre – padronë jetojnë në mes të luksit të paparë në vilat e tyre dhe në udhëtimet e vazhdueshme jashtë shtetit familjarisht?

Çfarë kanë bërë për të denoncuar padrejtësitë dhe pabarazinë sociale që iu janë bërë shumicës së njerëzve që paguajnë, nga ata të pashpirt, të korruptuar administratorë, prokurorë, gjyqtarë, mjekë, profesorë e shumë të tjerë nëpunës shteti, që iu marrin edhe kafshatën e fundit hallexhinjve të shumtë?

Çfarë kanë bërë për të denoncuar e përmirësuar situatën nga mashtrimi i madh kombëtar që iu bëhet prindërve të studentëve duke i pajisur fëmijët e tyre me diploma papunësie, kur ndërkaq fëmijët e oligarkëve politikë dhe financiarë i sigurojnë fëmijët e tyre me diploma të universiteteve euro-atlantike?

Çfarë kanë bërë për të denoncuar çerdhet, kopshtet, shkollat e universitetet private si biznese private shpesh jashtë kritereve, sepse filozofia e tyre nuk është dija por fitimi?! Nuk bëhet universitet me filozofi fitimi. Ata që kanë bërë universitete të mirëfillta private, i kanë ngritur edhe me shekuj para, por kanë qenë njerëz që kanë pasur para dhe filantrope. Kanë dashur të bëjnë diçka të mirë për arsimin. Pra janë nisur nga dëshira për t’i dhënë diçka shoqërisë, jo për t’i marrë shoqërisë.

Çfarë kanë bërë për… e për shumëçka tjetër…? Ata heshtin, bëhen të shurdhër, para të fuqishmëve dhe të pasurve, por shpërfillës, cinik e ironik para të varfërve, pensionistëve, veteranëve, të papunëve, të pastrehëve, të dëshpëruarve…

Idealet e demokracisë që na u servirën të shkëlqyera për bukurinë dhe harmoninë e tyre, janë marrë nëpër këmbë nga po ata njerëz që na i servirën dhe që nën trysninë e instiktive ataviste para arsyes e ligjit, që nën trysninë e leverdive vetjake para përgjegjshmërisë pushtetore e kanë çuar këtë vend në kaos e degjenerim moral. Ishte kjo politikë e ardhur në pushtet prej shtresës së varfër më tepër rurale. E kaluara e saj, varfëria e saj, pangopësia e babëzia e saj materiale e pushtetore i kanë humbur humanizmin dhe fisnikërinë kësaj politike duke i përcaktuar sundimin e despotizmin. A duhet të durohet edhe më tej kjo gjendje? Si të ndryshohet gjendja? A kemi ne aq forca intelektuale për ta ndryshuar gjendjen ekzistuese? Po njerëz të ndershëm? Për të hedhur hapin e parë duhen më shumë njerëz të ndershëm se sa njerëz të talentuar, për ndryshime radikale duhen edhe të ndershëm dhe të talentuar. Le të hedhim hapin e parë por… përvoja historike dëshmon se gjendjet e padurueshme nuk ndryshojnë vetvetiu: ato duhet të ndryshohen! A jemi ne fajtorë pse nuk kemi guximin uluritës zolaesk: I akuces! Mjaft më! – apelon si gjithmonë intelektuali, poeti dhe “Fuciku shqiptar”, Arben Duka: “More njerëz, more skllevër/ Ju kanë shkelur, ju kanë tallur/ Porsi mizat ore njerëz/ Ju të vdekur të pakallur/ Zgjodhët që të vdisni skllevër/ Me bekim të injorancës/ Djalli qafën ka trashur/ Njerëz jini vigjilentë/ Se unë gjithmonë ju kam dashur.