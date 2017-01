Inter e Roma nisin me fitore 2017-ën, vijon të surprizojë Atalanta

Pas 19 jave, Inter ndodhet në vendin e 6 me 33 pikë, dy më pak se zona e Europa League. Fitore ka shënuar edhe Roma ndaj Genovas minimalisht 1:0, por me vlerën e tre pikëve, duke iu afruar Juventus kryesues me vetëm 1 pikë. Torinezët do të luajnë në mbrëmje me Bologna-n.

Ndërkohë, Atalanta vijon me rezultatet befasuese teksa fitoi në transfertë përballë Chievos me rezultatin e thellë 4:1. Ekipi i Gasperinit ndodhet në vendin e 5 me 35 pikë, tre më pak se zona Champions. Edhe Lazio ka fituar minimalisht ndaj Crotone përmes një goli të shënuar në minutat e fundit të ndeshjes nga Imobile.