Interi aspak dinjitoz në “San Siro”, tifozët e vërshëllejnë

Interi i Luciano Spalletit nuk ia ka dalë sot ndaj Torinos, ndonëse po përkraheshin në “San Siro” nga 60 mijë tifozë zikaltër.

Zikaltërit e nisën ndeshjen me golin e kroatit Ivan Perisiç dhe disa minuta më vonë dyfishuan me holandezin De Vrij, duke e mbyllur pjesën e parë me rezultatin 2-0.

Por Torino ndryshoi tërësisht qasje në pjesën e dytë. Ajo arriti të shënojë fillimisht me Belottin dhe më pas me Meite, duke i rikthyer zikaltërve baraspeshën dhe duke marrë një pikë me mjaft vlerë.

Nga ana tjetër, Luciano Spalletti i kreu zëvendësimet vetëm pasi “ishte bërë dëmi”.

Në përfundim të sfidës, skuadra e Interit u përball me një mori vërshëllimash të tifozëve, të cilët kontestuan jo vetëm rezultatin, por edhe paraqitjen në fushën e lojës.

s.a/dita