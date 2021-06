INTERVISTA / Berisha shfaqet në shtypin amerikan: “Kam vetëm 100 mijë euro kursime pensioni, fëmijët e mi nuk janë përfshirë kurrë në korrupsion”

Ish-Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha këmbëngul se ka ‘zero fakte’ pas akuzave për korrupsion të ngritura së fundmi kundër tij nga Sekretari i Shtetit Antony Blinken, duke thënë se vendimi që i ndalon hyrjen në SHBA është bazuar në ‘dizinformacion’ nga organe të financuara nga filantropi miliarder George Soros.

Në një intervistë me The Washington Times, ai tha se do t’i luftonte “akuzat e pabaza”. Ai tha se avokatët e tij po përgatisin një padi për fyerje kundër zotit Blinken dhe deklaroi se zyrtarët amerikanë do të bënin mirë të fokusoheshin në rivalët e tij politikë, përfshirë kryeministrin aktual Edi Rama, i cili është kryetar i Partisë Socialiste.

‘Kam bindjen e thellë se kjo deklaratë kundër meje është bazuar tërësisht në informacion të gabuar që zoti Sekretar i Shtetit Antony Blinken ka marrë nga një proces lobimi i korruptuar që përfshin Edi Ramën dhe George Soros, të cilët janë miq të afërt’, tha Berisha. ‘Ata nuk kanë fakte. Asnjë fare. Sikur të bënin të ditur ndonjë, do t’u isha mirënjohës. Por ata nuk kanë prova konkrete të bazuara në fakte, jo në manipulime e shpifje’.

Berisha, i cili deklaroi pafajësinë në një letër drejtuar zotit Blinken, foli me The Washington Times rreth një javë pasi Sekretari i Shtetit e deklaroi politikanin 76-vjeçar shqiptar – Presidenti i parë post-komunist i vendit në fillim të viteve ‘90 dhe më pas kryeministër nga 2005 deri në 2013 — persona non grata.

Departamenti i Shtetit refuzoi të bënte komente. Një zëdhënës i Departamentit që dëshiroi të mbetej anonim tha për The Times se procedura kryhet ‘kur Sekretari i Shtetit siguron informacion të besueshëm se një zyrtar është përfshirë direkt ose indirekt në korrupsion sinjifikativ apo në shkelje të rënda të të drejtave të njeriut’.

Berisha është zyrtari i katërt shqiptar që ndalohet të hyjë në SHBA për shkak të dyshimeve për korrupsion, raportoi Associated Press. Anarkia për pak sa nuk e mbyti vendin gjatë presidencës së tij kur shumë shqiptarë humbën kursimet e gjithë jetës në firmat mashtruese piramidale.

Berisha e pranoi gjatë intervistës me The Times se korrupsioni ekziston në Shqipëri, por deklaroi se e ka luftuar si Kryeministër. Ai hodhi poshtë me vendosmëri të ketë përfituar sadopak nga posti. Pas një karriere 30-vjeçare në nivelet e lartë të politikës, ai tha se bashkë me gruan jeton në një apartament modest në Tiranë me vetëm 100 mijë euro kursime pensioni.

‘Ne nuk kemi asgjë tjetër në botë. Kjo është e vërteta’, tha.

Ai deklaroi edhe se fëmijët e tij nuk kanë përfituar kurrë nga aktivitete korruptive. ‘Pavarësisht akuzave të rënda, ata kurrë nuk kanë përfituar, ose nuk është provuar kurrë se ata kanë përfituar, qoftë edhe një qindarkë nga sektori publik dhe ata nuk kanë punuar kurrë me kompani private që punonin me sektorin publik’.

Ai tha se ka pajtuar një avokat francez për të bërë padinë për shpifje kundër zotit Blinken në një gjykatë në Paris.

‘Unë kam qenë kritik i hapur i George Soros dhe mikut të tij të afërt Edi Rama, dhe për këtë shkak Departamenti i Shtetit ngriti akuzat kundër meje’, tha Berisha për The Times. ‘Nuk ka arsye tjetër. Nuk mund të ketë arsye tjetër’.

Midis atyre që kanë akuzuar miliarderin amerikan është Adriatik Llalla, ish Prokurori i Përgjithshëm, i cili u shpall non grata nga administrata Trump dhe u akuzua për korrupsion sinjifikativ më 2018. Llalla u dënua me dy vjet burg muajin e kaluar për mosdeklarim të pasurisë.

Deklaratat e zotit Berisha kundër Sorosit janë edhe më komplekse, të lidhura me gjeopolitikën rajonale. Ai tha në intervistën me The Times se Soros dhe OJQ-të e financuara prej tij në rajon e kanë luftuar që më 2017, kur ai denoncoi publikisht propozimet për ndryshim kufijsh midis Kosovës e Serbisë.

Ai shtoi se përkrahja amerikane për iniciativën, sidomos nga ish Këshilltari për Sigurinë Kombëtare John R. Bolton, u krijua nga OJQ-të e mbështetura nga Soros që punonin me Ramën.

Fondacioni për Shoqëri të Hapur nuk iu përgjigj kërkesë për koment, po ashtu as një zëdhënës i zotit Soros i listuar në sitin e organizatës në internet.

Zoti Bolton tha për Times përmes një email: ‘Nuk e kam idenë se për çfarë flet ai’.

Një burim anonim familjar me zhvillimet tha se nuk ka diskutim që organizatat e financuara nga Soros kanë simpati për Partinë Socialiste të Ramës. ‘(Por) kjo histori nuk ka lidhje me George Soros dhe Berisha e ka gabim që fokusohet te Soros’, tha burimi. ‘Kjo histori ka të bëjë me korrupsionin në nivel të lartë, i cili është i përhapur gjerësisht në Shqipëri, dhe me përpjekjet e qeverisë së SHBA për të ruajtur maturinë dhe lidhjet si me opozitën edhe me partinë në pushtet’.

Shkrimi i plotë:

https://www.washingtontimes.com/news/2021/may/28/sali-berisha-ex-albanian-leader-rejects-us-charges/