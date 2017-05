Intervista e Pangalos për shqiptarët, Kosovën dhe Aleksandrin e Madh (VIDEO)

Ish-ministri i Jashtëm i Greqisë, Theodoros Pangalos në një intervistë të publikuar nga “Konica.al” flet për raportet e shtetit të tij me Shqipërinë, Maqedoni, Serbinë dhe Turqinë.

Pangalos është i mendimit se mes Greqisë dhe Shqipërisë nuk ekziston asnjë çështje që mund të pengojë avancimin e marrëdhënieve dypalëshe.

Ai i konsideron idetë për “Shqipërinë e Madhe” si të veçuara të një grupi të caktuar njerëzish, ndërsa vë theksin te lidhjet që janë krijuar mes dy kombeve me emigrimin e shqiptarëve drejt Greqisë.

Theodoros Pangalos kërkon gjithashtu njohjen e Kosovës nga Athina, pasi sipas tij është normale që ky shtet të udhëhiqet nga shqiptarët, ndërsa bën edhe një paralele interesante historike për Aleksandrin e Madh.

“Se përndryshe ç’kuptim ka të shmangesh nga njohja e Kosovës? Diçka për punën e njohjes së Kosovës: Kosova ka 80% shqiptarë dhe 20% serbë! Është e natyrshme që nuk mund të qeverisin serbët!!! Do të qeverisin shqiptarët! Ky është vullneti i popullit dhe na pëlqen apo jo neve, nuk ka asnjë rëndësi. Nga ana tjetër shqiptarët e kanë zgjidhur këtë çështje dhe me anëtarësimin në NATO. Prandaj dhe ne duhet të bëjmë njohjen e Kosovës, ashtu siç është dhe paralelisht të të merremi vesh me shqiptarët për të gjithë çështjet e tjera sepse kjo vërtet që është një teme madhore.

Dhe në qoftë se ecim në këtë drejtim dhe sllavofolësit e Republikës së Shkupit do të kuptojnë që nuk është e drejtë të merren me punë emrash si Aleksandri i Madh apo Bucefail.

Dhe në qoftë se i referohemi asaj historie, me shumë mundësi flasim për një kohë në të cilën nuk ekzistonin as grekë, as shqiptarë dhe aq më pak sllavë dhe gjithë ky muhabet është pa kuptim!

Dhe nëse dikush mund të ketë pretendime për prejardhjen e Aleksandrit të Madh, këta janë shqiptarët sepse e ëma, Olimpia ishte ilire! Prej andej i njihte dhe ilaçet e helmet.

Dhe kur Filipi bëri fëmijë me një vajzë të re dhe kërcënonte kësisoj trashëgiminë e Aleksandrit, Olimpia e hoqi qafe të shoqin“, thotë Pangalos.

Sa i përket marrëdhënieve me Serbinë, ish-ministri i Jashtëm grek e konsideron mit lidhjen vëllazërore greko-serbe, por thekson se lidhjet më të afërta grekët i kanë me shqiptarët.