Intervista e parë e Biden si President: Ky nuk është një mandat i tretë i Obamës, sfidat e reja janë unike sepse Trump ka ndryshuar panoramën e vendit

Megjithëse lista e tij e të nominuarve të kabinetit përfshinte shumë të diplomuar të epokës së Obamës, Joe Biden tha se sfidat me të cilat përballeshin ishin unike.

Në intervistën e tij të parë të gjatë që nga zgjedhjet, Presidenti i zgjedhur Joe Biden deklaroi se presidenca e tij nuk do të ishte “një mandat i tretë i Obamës” dhe premtoi të përfaqësojë spektrin e plotë të vendit dhe Partisë Demokratike, shkruan The Guardian.

Duke folur me Lester Holt të NBC News, dje në mbrëmje, Biden tha se sfidat me të cilat përballeshin ishin unike dhe kërkojnë të shkundnin hijen e njeriut që ai shërbeu si zv/president.

Intervista u bë, ndërsa Biden emërimin e një morie kandidatësh të kabinetit, i cili përfshinte shumë pjesëtarë të administratës së Obamës.

“Çfarë u thoni atyre që pyesin nëse po përpiqeni të krijoni një mandat të tretë të Obamës?”, pyeti Holt.

“Ky nuk është një mandat i tretë i Obamës. Ne përballemi me një botë krejtësisht të ndryshme nga sa u përballëm në administratën Obama-Biden”, u përgjigj Biden. “Presidenti Trump ka ndryshuar panoramën e vendit”.

Administrata e tij synonte të përfaqësonte “spektrin e popullit amerikan si dhe spektrin e Partisë Demokratike”, shtoi Biden, duke rënë dakord se ai do të konsideronte madje edhe emërimin e një republikani, i cili votoi për Trump. “Unë dua që ky vend të jetë i bashkuar”, tha Biden.

Ai gjithashtu tha se nuk do të “përdor departamentin e drejtësisë si automjetin tim” për të hetuar Donald Trump dhe aleatët e tij, pavarësisht presionit nga disa demokratë që bëjnë presion për të hetuar marrëdhëniet financiare të presidentit dhe pretendimet se ai kërkoi ndërhyrje të huaj në zgjedhje.

Kur Trump largohet nga detyra në janar, ai do të humbasë mbrojtjen kushtetuese nga ndjekja penale e lejuar për një president të ulur.

Por Biden tha që ai do të preferonte që administrata e tij të qëndronte jashtë grindjes. “Ka një numër hetimesh që kam lexuar në lidhje me ato në një nivel shtetëror. Nuk mund të bëj ose nuk mund të bëj asgjë në lidhje me këtë ”, tha Biden.

Biden shprehu dëshirën e tij për të ndjekur një agjendë “progresive”. I pyetur nëse ai do të ishte këshilluar me senatorët progresistë Elizabeth Warren dhe Bernie Sanders për emërimet në kabinet, presidenti i zgjedhur tha “nuk ka asgjë në të vërtetë nga tryeza” kur bëhet fjalë për kë do të trokasë për t’u bashkuar me administratën e tij. Por, ai tha, “marrja e dikujt nga Senati, marrja e dikujt nga Dhoma… është një vendim me të vërtetë i vështirë që duhet të merret”.

Megjithëse progresistët kanë lavdëruar vendimin e Biden për të nominuar Janet Yellen si Sekretare e Thesarit dhe për të emëruar Ron Klain si shef të shtabit, zërat e shquar të majtë përfshirë përfaqësuesit Ilhan Omar, Rashida Tlaib dhe Alexandria Ocasio Cortez kanë shprehur alarm që Biden mund të zgjedhë Bruce Reed, një ish-shef të stafit të i Biden, për të drejtuar Zyrën e Menaxhimit dhe Buxhetit (OMB).

“Ne jemi jashtëzakonisht të shqetësuar nga raportet që Reed është një pararojë në krye të Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit (OMB), duke pasur parasysh historinë e tij të antipatisë ndaj programeve të sigurisë ekonomike dhe të punësimit”, tha kongresmenia e cila madje firmosi edhe një peticion së bashku me udhëheqës të tjerë të së majtës së Partisë Demokratike.

Me më shumë njoftime për stafin e administratës në pritje, Biden i tha Holt se ekipi është përqendruar në koordinimin e një tranzicioni, duke vënë në dukje se sjellja e administratës së Trump “ka qenë e sinqertë”.

“Ata tashmë po punojnë për për të marrë njoftime të përditshme presidenciale”, i tha ai Holt. “Ne tashmë jemi duke punuar në takim me ekipin Covid në Shtëpinë e Bardhë. Dhe jo vetëm si të shpërndahet, por që të ndiqet çdo person që vaksinohet”.

Sot, Biden do të mbajë një fjalim Falënderimesh, nga Wilmington, Delavvare, dhe do të “diskutojë mbi sakrificat e përbashkëta që Amerikanët po bëjnë këtë sezon pushimesh dhe do të thotë se ne mund dhe do të kalojmë së bashku krizën aktuale”.

Ka të ngjarë të qëndrojë në kontrast të plotë me shoun e gjelit të detit të Donald Trump.

Trump falënderoi punëtorët e kujdesit shëndetësor dhe festoi përparimet e zhvillimit të vaksinave, por nuk ofroi ngushëllime për familjet e çerek milionëve që kanë vdekur nga koronavirusi.

Presidenti i zgjedhur është përpjekur për ta përshkruar administratën e tij si një zhvillim krejt i ndryshëm me atë të Trump.

Dje, ndërsa presidenti shkroi me Twitter: “America First”, Biden përshkroi gjatë një konference shtypi të Wilmington vizionin e tij për një vend “të gatshëm për të udhëhequr botën, jo të tërhiqet prej saj”.

Ai tha në NBC News, se ishte i kënaqur që kishte folur me “mbi 20 udhëheqës botërorë” dhe shtoi se, “ata janë me të vërtetë të ngazëllyer”.

The Guardian

j.l./ dita