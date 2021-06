FOTO: E vrau “për t’i ruajtur nderin vajzës”, nga akuzat për tradhëti, te “shitja e virgjërisë së mbesës”, shkaqet e krimit të rëndë sot në Tiranë

Kudret Salia është vrarë ditën e sotme nga ish-vjehrri pasi ishte në proces divorci me vajzën e tij, Dhurata Salijan. Pas arrestimit, autori Mexhit Picari u ka thënë forcave policore se vrasjen e bëri për t’i ruajtur nderin vajzës.

Brenda familjes ka pasur akuza dhe kundërakuza, pretendime për tradhti bashkëshortore, mosmarrëveshje dhe deklarata për dhunë fizike dhe psikologjike. Familja e bashkëshortit të vrarë, e akuzon Dhurata Saliajn për tradhti bashkëshortore, ndërsa Dhurata i konsideron sajesa e trillime.

Konflikti brenda familjes u tensionua akoma më shumë kur ndaj Dhuratës u bë një denoncim në polici, ku akuzohej se kishte ushtruar dhunë fizike e psikologjike ndaj fëmijëve, si dhe kishte nxjerrë në Instagram nē shitje virgjërinë e mbesës së burrit, që sot mbeti i vrarë.

Pas këtij kallëzimi, Dhurata Salia u arrestua më datë 3 tetor. Pasi u arrestua, Dhurata doli përpara Gjykatës së Tiranës dhe trupa gjykuese vendosi masën e sigurisë arrest shtëpie. Prej asaj kohe, 32-vjecarja jetonte në shtëpinë e prindërve të saj në fshatin Picar në periferi të kryeqytetit.

Rrëfimi i Dhurata Saliajt

Në një intervistë për emisionin “Uniko” ne nëntor 2020, 32-vjeçarja Dhurata Saliaj është shprehur se gjithçka kulmoi në datën 2 tetor të këtij viti, pikërisht në ditën e datëlindjes së babait të saj.

Sipas saj, ajo kishte shkuar në spital pasi nuk ndihej mirë, ndërsa bashkëshorti e akuzoi se e kishte shoqëruar i dashuri. Dhurata mohon këto pretendime, dhe thotë se burri shkoi ta merrte nga spitali dhe më pas e dërgoi në shtëpinë e prindërve.

Dhurata Saliaj: Ata e kishin menduar aq mirë këtë pjesë. Më ka marrë nga spitali, më ka tërhequr nga krahu i majtë, që e kam dhe shenjë pickimi, dhe më ka futur në makinë. I them pse shkojmë këtej? A do shkojmë te shtëpia? Jo tha, do shkojmë te babai yt të ballafaqohemi.

Për çfarë të ballafaqoheni?

Dhurata Saliaj: Pse kam ikur unë vetëm në spital. Pastaj më ka marrë në makinë dhe u habita kur m’u fut edhe djali në makinë mbrapa.

Keni debatuar me djalin në këtë moment?

Dhurata Saliaj: Jo fare. S’kam debatuar fare. Atë ditë babi kishte datëlindjen. Mendova se do vinim dhe për datëlindjen e babit. S’e mendova unë që ai do më linte këtu te babi.

Pra, ju jeni ndarë dhe ka ndodhur gjithë historia në ditën e datëlindjes së babait tuaj?

Dhurata Saliaj: Që ishte një surprizë e madhe dhe për babin.

Por ai pretendon se ka debatuar me ju dhe ju ka lutur që të ktheheni në shtëpi për hatër të fëmijëve dhe ju keni thënë unë nuk kthehem kurrë më mbrapa me ju. Madje keni debatuar dhe me djalin tuaj për pjesën e lidhjeve jashtemartesore që pretendon se ju i kishit.

Dhurata Saliaj: Kjo s’është e vërtetë. Bashkëshorti im s’më ka dhënë as edhe një sqarim. Unë kam tentuar e kam marrë dhe më mbrapa në telefon dhe i kam thënë: Kemi 17 vjet të martuar, si s’më dhe një sqarim për çfarë po më lë.

j.l./ dita