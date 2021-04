INTERVISTA/ Fatos Tarifa: Çfarë ndodhi më 25 prill dhe çfarë pritet të ndodhë nesër. Pse Meta nuk duhet të jetë më presidenti i vendit

Fatos TARIFA

Prof. Tarifa, ju jeni një zë i dëgjuar dhe i respektuar për publikun shqiptar përmes analizave tuaja politike në media dhe, veçanërisht, në këtë gazetë. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin tuaj të ngushtë shumëvjeçar, të cilin kësaj gazete ju ia keni ofruar pro bono, këtë herë dëshiroj të di mendimin tuaj për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit.

Analiza e këtyre zgjedhjeve kërkon një reflektim të thellë dhe, domosdo, më shumë kohë, por, me pak fjalë, unë do t’i quaja zgjedhjet e fundit parlamentare më të mirat që janë organizuar e zhvilluar në Shqipëri në tri dekadat e fundit.

A mendoni se këto zgjedhje përmbushën pritshmëritë e qytetarëve shqiptarë dhe ato të partnerëve tanë ndërkombëtarë sa u përket standardeve demokratikë?

Përmbushja e standardeve është relative, pra një çështje për të cilën mund të dëgjoni gjykime, interpretime dhe vlerësime të ndryshme, madje edhe ekstreme. Për standardet mund të diskutohet; ata vetë janë relativë, gati-gati si shijet. Standarde absolutë nuk ka, por ka standarde të pranueshëm, standarde që janë disa më të mirë se sa të tjerët, ose më të mirë se sa ata të mëparshmit; standarde që janë më të mirë sesa mungesa e standardeve. Sa kohë që nuk ka dhe s’mund të ketë zgjedhje të përsosura, standardet e përsosur janë vetëm kritere idealë. Dhe ju e dini se idealja është një gjendje, së cilës synohet t’i afrohemi, pa mundur dot kurrë ta arrijmë. Por, që t’i përgjigjem pyetjes suaj, më lejoni të përsëris atë çka thashë më sipër se, në një masë të madhe, madje në një masë më të madhe se sa në të gjitha zgjedhjet e shkuara, zgjedhjet e fundit parlamentare ishin të një standardi relativisht më të mirë, të një standardi jo vetëm të pranueshëm, por edhe realisht shumë më të mirë.

Por, opozita mendon ndryshe, madje ajo, si edhe në çdo rast tjetër më parë, pretendon se edhe këto zgjedhje Partia Socialiste i vodhi, ose i bleu, duke dhunuar vullnetin e popullit.

Do të kisha dashur që drejtuesit e partive opozitare, që i humbën këto zgjedhje, por sidomos drejtuesit e Partisë Demokratike, që është e vetmja parti e vërtetë opozitare në vend, të kishin vullnetin dhe kurajën për ta parë të vërtetën në sy, jo t’i bëjnë bisht asaj. Sepse e vërteta është ajo që na bën të lirë—dhe na mban të lirë. Të përpiqesh ta mohosh atë thjesht sepse kjo e vërtetë nxjerr në pah dobësitë e tua si një organizatë politike, nuk ta lehtëson barrën e humbjes e të dështimit, as të ndihmon që të përmirësohesh e të bëhesh një parti më e fortë; përkundrazi, fshehja ose mohimi i së vërtetës dhe frika prej saj të mbajnë të dobët dhe të dobësojnë edhe më shumë. Më vjen mirë që ndër drejtuesit e Partisë Demokratike, qysh në orët e para pasi u mësua humbja e saj në këto zgjedhje, pati disa (dhe unë besoj se do të ketë edhe të tjerë), që e pranuan humbjen dhe e vunë gishtin mbi arsyet e vërteta të saj. Ky është një qëndrim realist dhe dëshmon, gjithashtu, një standard më të lartë ndërgjegjjeje dhe sjellje politike në radhët e kësaj partie.

Sidoqoftë, kryetari i Partisë Demokratike, z. Lulzim Basha, ka deklaruar se ai nuk e njeh rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Çfarë mendoni se mund të ndodhë nëse ai nuk e ndryshon qëndrimin e tij?

Unë mendoj se z. Basha do ta pranojë rezultatin e dalë nga këto zgjedhje, në mos me hir, me pahir, me çka unë kuptoj se atë do ta detyrojnë që ta pranojë këtë rezultat, si nga brenda Partisë Demokratike, ashtu edhe nga jashtë saj.

Kontestimi i rezultatit të zgjedhjeve të 25 prillit do të ishte një qëndrim politik aspak prudent dhe do ta thellonte edhe më tej krizën e lidershipit të kësaj partie, ndërkohë që çdo kalkulim, ose strategji për ta anuluar këtë rezultat dhe çdo mënyrë ose mjet që mund të përdorej për ta realizuar këtë do të binte si një bumerang mbi vetë këtë parti.

Një gabim i radhës, i përsëritur edhe në të shkuarën nga kjo parti, do e bënte më të vështirë synimin e saj për t’u rimobilizuar, rienergjizuar dhe për të konkurruar me sukses në garën e ardhshme elektorale me Partinë Socialiste. Një gabim i radhës do ta agravonte krizën e sotme të Partisë Demokratike nga një krizë lidershipi, në një krizë ekzistenciale për të.

Duket se ju i shpërfillni partitë e tjera opozitare, partitë e vogla—ato të vjetrat dhe këto të reja—dhe opozitën politike ndaj Partisë Socialiste e identifikoni vetëm me Partinë Demokratike. Përse?

Për një arsye fare të thjeshtë. Ose, më mirë, për disa arsye fare të thjeshta, të cilat do përpiqem t’i parashtroj këtu.

Një pjesë e partive opozitare (ato të vjetrat) kurrë nuk kanë pasur një karakter të vetin, një identitet politik të vetin, një elektorat të vetin, një zë të vetin, një strategji politike të vetën, qëndrime taktike të vetat, liderë politikë realisht të pavarur. Ato kanë qenë—dhe gjithnjë e më shumë janë bërë—parti-individ, parti-familje, parti-lider, parti-fantazmë, të cilat nuk do të mund të mbijetonin—dhe do të ishin fshirë me kohë nga regjistri i partive politike—nëse nuk i ngjiteshin si bishta Partisë Demokratike dhe, në disa raste, edhe Partisë Socialiste. Këto zgjedhje e dëshmuan këtë edhe më qartë.

Shihni, ajo që u quajt dhe konkurroi në këto zgjedhje nën emrin kolektiv “Aleanca për Ndryshim” ishte një “çetë” partish nanoskopike, që iu ngjitën si shushunja Partisë Demokratike, sepse, të vetme nuk përfaqësojnë asgjë—dhe nuk fitojnë asgjë. Parti të tilla ishin (dhe janë) Partia Republikane, Partia për Drejtësi dhe Integrim, Partia Agrare e Shqipërisë, Partia Lëvizja e Legalitetit, Lidhja Demokristiane, Partia Balli Kombëtar Shqiptar, Partia Balli Kombëtar Demokrat, Bashkimi Liberal Demokrat, Partia Aleanca Demokratike, Partia Demokracia e Re Europiane Shqiptare, Partia e të Drejtave të Mohuara e Re, Aleanca e Maqedonsave për Integrim European, Ora e Shqipërisë, Partia Forca Albania!

U lodhët duke i dëgjuar e mrat e tyre? Kjo është “opozita e bashkuar” shqiptare! Ju jeni një gazetar i njohur, por a mund të më thoni dot nëse dini ndonjë gjë për ndonjërën nga këto parti? Dhe nëse ju nuk dini, sa mund të dijë dhe çfarë mund të dijë për to publiku shqiptar? Unë dyshoj nëse vetë ata individë që i kanë krijuar dhe regjistruar këto parti (dhe/ose janë kryetarët e tyre sot) e dinë se cili është synimi i partive të tyre, ose qoftë edhe kuptimin e emrave që u kanë vënë krijesave të tyre.

Nëse qëllimi i këtyre partive është lufta “kundër komunizmit”, në vitin e 21-të të shekullit të 21-të këto parti duket se luftojnë me “mullinjtë e erës” dhe, pra, ata që i drejtojnë mund të quheshin Don Kishotë “modernë”. Cilët njerëz me dy para mend në kokë do të donin të votonin sot—në Tiranë ose në mbarë vendin—për parti të tilla, ose për njerëz të tillë, si Fatmir Mediu apo Vangjel Dule? Por ja që, 4 ndër 15 kandidatët e parë në listën e Partisë Demokratike për qarkun e Tiranës, që do t’i shohim përsëri të ulen në parlamentin e ri, u përkasin pikërisht këtyre partive!

A mundet të përfaqësojnë parti të tilla dhe “politikanë” të tillë opozitën e vërtetë në Shqipëri. A mundet “politikanë” të tillë, që s’dinë të bëjnë asgjë tjetër veçse të çirren kundër “regjimit kriminal” të Edi Ramës, (i cili, sipas tyre, “nuk bëri absolutisht asgjë për tetë vite me radh në tetë vite me radhe”) dhe të ngrenë kartonin që u ka dhënë partia-padron, të marrin votën e qytetarëve?

“Politikanët” e këtij lloji janë madje ata që çirren më shumë se “rinia po e braktis vendin”! Gjë që nuk është e vërtetë por, edhe nëse ka—dhe gjithnjë do të ketë, si kudo në botë—të rinj e të reja që largohen, si të mos largohen kur shohin se opozitën në këtë vend, atë opozitë që premton “ndryshimin e madh”, e përfaqësojnë fytyra të tilla “antike”, si Dule dhe Mediu? A ju ofrojnë fytyra të tilla ndonjë shpresë për ndryshim të rinjve që mund të jenë të pakënaqur nga qeverisja e z. Rama? Unë mendoj se jo. Përkundrazi, fytyra të tilla i bëjnë edhe më të pakënaqur e më të pashpresë ata që janë ndërkohë të pakënaqur.

A do të thonit të njëjtën gjë edhe për partitë opozitare të reja, fjala vjen për atë të znj. Topalli, ose të z. Patozi?

Në thelb, po. As znj. Topalli, as z. Patozi dhe partitë e tyre nuk përfaqësojnë një frymë të re në politikën shqiptare. Ata janë pjesë e frymës së vjetër, politikanë të së njëjtës shkollë si ajo që frymëson dhe orienton sjelljen politike të Partisë Demokratike, pinjollë dikur të përkëdhelur, por sot qejfmbetur të së cilës janë, dhe nuk ofrojnë një alternative më të mirë. Një retorikë ndryshe po, por jo një alternativë të re.

Po Vetvendosja?

Për Vetvendosjen nuk kam se ç’të them, përveçse, ndoshta, se që ajo nuk është një lëvizje, ose një parti “homegrown”, pra një krijesë e realitetit politik shqiptar. Kjo parti duket se është një “import kosovar”, një zgjatim në Shqipëri i Vetvendosjes së Albin Kurtit në Kosovë, një tentakulë e kësaj të fundit në një realitet politik e shoqëror që s’ka thuajse asgjë të përbashkët me realitetin Kosovar dhe me kushtet kur—ose për arsyet pse—Vetvendosja u krijua në Kosovë.

Dhe Nisma Thurrja?

E vetmja gjë që di për këtë organizatë janë ato çfarë kam dëgjuar në ditirambet e gjatë moralizues të kryetarit të saj dhe dua të them se, as këto, as vetë ky djalë i ri nuk më bindin. Nuk është mosha e tij e re ajo që nuk më bind (në moshën e tij, shumë nga ne kanë bërë gjëra më të rëndësishme, më të guximshme dhe me më shumë vlerë); nuk është as aftësia e tij për të artikuluar (për hir të së vertës, ai djalë flet shumë mirë), nuk kam as arsye të dyshoj në sinqeritetin e atyre çfarë ai thotë; ajo çfarë nuk më bind te ky individ (nuk i njoh ata që i shkojnë pas, ndaj edhe nuk flas për ta), është një lloj reminishence e retorikave të plakura politike dhe një farë nihilizmi politik. Për të, politika e re fillon me Thurrjen. Uroj të jem i gabuar në këto që them.

Sidoqoftë, mendoj se kjo organizatë duhet të rritet e të maturohet politikisht përpara se të matet në garë me partitë e mëdha. Nxitimi për t’i hyrë garës në këtë stad “premature” ndëshkohet me humbje, siç ka ndodhur më parë edhe me parti të tjera të sapoformuara, që sot nuk janë më as edhe “footnotes” në historinë politike shqiptare të këtij tranzicioni të vështirë.

Prof. Tarifa, mandati i dytë i z. Rama në krye të qeverisë shqiptare, pavarësisht shumë arritjeve të qeverisë, të cilat nuk mund t’i mohojmë, në shumë raste është kritikuar. Një pjesë e mirë e qytetarëve shpresonin se, në këto zgjedhje, Partia Socialiste e z. Rama do të humbiste dhe thirrja “Rama ik!” u bë refren i mitingjeve të opozitës. Pyetja ime për ju është e drejpërdrejtë: Pse shumica e shqiptarëve votuan kundër “ndryshimit? Pse shumica i tha z. Rama “rri”, ndërsa një pjesë e madhe kërkonin largimin e tij?

Të biem dakord më parë që ju nuk kërkoni nga unë të analizoj këtu qeverisjen nga ana e z. Rama në këta tetë ose kater vitet e fundit. Kjo do të ishte një detyrë e pamundur në kuadrin e një interviste. Biem dakord?

Sigurisht që po.

Atëherë, përgjigjja që i jap unë pyetjes suaj është e thjeshtë: Jo çdo ndryshim, thjesht sepse është ndryshim, është domosdo dhe kurdoherë diçka e dëshiruar. Po kështu, në asnjë shoqëri nuk ndodh që ndryshimin që kërkon një pjesë e shoqërisë ta dojë ose ta pranojë e gjithë shoqëria.

Thënë shkurt, këto zgjedhje dëshmuan më së miri se shumica e shqiptareve preferojnë rendin dhe sigurinë në vend të një “ndryshimi” që u premtohet, por për të cilin nuk dinë asgjë se si do të jetë dhe nuk kanë asnjë siguri nëse do i përmirësojë ose jo jetët e tyre.

Më thjesht akoma: njerëzit votuan Partinë Socialiste dhe z. Rama sepse besojnë se ato çfarë janë arritur deri më sot nën drejtimin e tyre mund të çohen edhe më tej në katër vitet e ardhshëm. Alternativa do të kish qenë qeverisja nga një parti, e cila, në shumë raste, ka provuar se nuk ka ditur ta qeverisë mirë këtë vend dhe nuk ka mundur t’i mbrojë siç duhet interesat e qytetarëve.

Dy-tri shembuj: marrëzia kolektive me frymëzim shteteror e vitit 1997, kur shqiptarët humbën mbi 2,000 jetë dhe mbi 3 miliardë dollar; tragjedia e Gërdecit dhe vrasjet e 21 janarit, edhe këta krime shtetërorë, si dhe protestat e dhunëshme të dy viteve më parë nga një opozitë që e braktisi parlamentin. Ngjarje të tilla kanë lenë gjurmë të thella në psiqikën e shumicës prej nesh.

Po kështu, prishjet e ndërtimeve publike dhe e projekteve të qeverisë socialiste nga ana e qeverisë së Partisë Demokratike që erdhi pas saj në vitin 2005 (mbikalimi te Zogu i Zi dhe marrëveshja me gjigandin shumëkombësh “General Electric” për ndërtimin e linjës hekurodhore Tiranë-Rinas-Durrës), veprime këto, të cilat, përveçse krejt absurde dhe me humbje të mëdha, që llogariten në dhjetra milionë dollarë, kanë lenë një shije të hidhur te qytetarët shqiptarë për atë se çfarë premtohet si “ndryshim” për të marrë pushtetin.

Disa ditë më parë dëgjova një kandidat të PD-së në qarkun e Vlorës, Arbi Agalliu, i cili, nga studioja e një televizioni privat deklaroi se, e para gjë që do të bënte qeveria demokratike në Vlorë pasi të fitonte zgjedhjet, do të ishte “prishja e lungomares”!!! Ky djalë i ri, revanshist dhe dukshëm turkoshan nga mendja, i katërti në listen e kandidatëve të PD-së në Qarkun e Vlorës, do të jetë—fatkeqësisht—deputet i atij qarku në parlamentin e ardhshëm. Por—fatmirësisht—nuk do të mund ta realizojë dot planin e tij makabër në atë qytet.

Tani, më thoni, ju lutem, pse do të donin qytetarët shqiptarë të votonin Partinë Demokratike. Këto zgjedhje dëshmuan më së miri se, shumica e shqiptarëve nuk e duan këtë lloj “ndryshimi”, shumica e vlonjatëve e duan lungomaren e tyre, shumica e qytetarëve të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë e duan nënkalimin te “Shqiponja”, i duan rrugët, parqet energjetikë, portet dhe aeroportet që janë ndërtuar e do të ndërtohen.

Qeverisja e z. Rama mund të ketë pasur dhe ka pasur mjaft të meta—dhe duhet kritikuar për to—por ajo u provua se gëzonte dhe gëzon besimin e shumicës së qytetarëve të ketij vendi përkundrejt një alternative të “opozitës së bashkuar” qe nuk i bindi ata. Legjitimiteti i një qeverie nënkupton pikërisht këtë: pëlqimin e saj nga shumica e popullsisë.

Shumë analistë, disa prej tyre nga ata që ju i cilësoni si “brahmanë metafizikë”, mendojnë se fitorja e z. Rama mund të shpjegohet me mënyrën se si e menazhoi ai dhe qeveria e tij pandeminë e shkaktuar nga Covid-19. Të tjerë mendojnë se qeveria e z. Rama dështoi në menazhimin e kësaj pandemie. Cili është mendimi juaj?

Mendimin tim për këtë çështje e kam shprehur edhe më parë. Unë mendoj se, është ironike që, e njëjta pandemi që presidentin amerikan Donald Trump e nxorri politikisht në pension, për shkak të menaxhimit të keq të saj, i mundësoi kryeministrit shqiptar Edi Rama një mandat të tretë qeverisës për shkak të menaxhimit të suksesshëm të saj. Duhet të jesh i verbër, ose një opozitar militant apo trushpëlarë (edhe nëse je mjek, siç kemi parë e dëgjuar të bëjnë disa), që ta mohosh këtë arritje të qeverisë së z. Rama dhe të mjekëve e të institucioneve tona shëndetsore. Nga ana tjetër, dua të shtoj se, edhe puna rindërtuese pas dëmeve të shkaktuar nga dy tërmete të fuqishëm ka gjithashtu vendin e vet.

Jo ndaj ekspertëve të vërtetë, të cilët, me dituritë dhe kontributin e tyre u ndihmojnë politikave të qeverisë dhe së mirës publike, por ndaj kritizerëve të përjetshëm e të gjithçkaje, shumë prej të cilëve llomotisin e shajnë çdo mbrëmje nga studiot e disa televizionëve, populli ka një shprehje të urtë: “Qentë le të lehin, karvani shkon përpara”.

Një postim i juaji në njërin prej rrjeteve socialë dy ditë më parë mbi fituesit dhe humbësit e këtyre zgjedhjeve u bë viral. Cilët, sipas jush, dolën të fituar nga këto zgjedhje?

Edhe nëse kjo tingëllon si një klishé, fituesit e këtyre zgjedhjeve janë, në radhë të parë, qytetarët shqiptarë, projektet zhvillimorë të vendit, të cilët tani kanë garancinë se do të vijojnë, si dhe imazhi i Shqipërisë, si një vend që provoi se di dhe mund të zhvillojë zgjedhje sipas standardeve demokratikë.

Fitues të këtyre zgjedhjeve janë Partia Socialiste, e cila, për të parën herë në historinë e tranzicionit demokratik në këtë vend, mori një mandat të tretë radhazi për të qeverisur vendin. Një mandate i tretë i PS-së mua nuk më tremd aspak, ashtu siç duket se nuk shqetëson as shumicën e shqiptarëve.

Fitues i padiskutueshëm në këto zgjedhje ishte kryeministri aktual, Edi Rama, i cili, ndryshe nga liderët e PD-së dhe LSI-së, që e vunë veten e tyre të parin në listar e kandidatëve në qarqe të sigurt për ta, kandidoi në një pozicion të pasigurt në listë dhe fitoi. Dhe fitoi për të tretën herë radhazi, si askush tjetër. Kush mund t’ia mohojë atij këtë arritje politike të Partisë që ai drejton, por edhe të vetën?

Fitues ishte Erion Veliaj, si drejtuesi politik në këto zgjedhje i qarkut më të madh të vendit, qarkut të Tiranës, në të cilin PS nuk humbi asnjë mandat, përkundrazi e rriti përqindjen e banorëve të kryeqytetit që votuan për këtë parti.

Fituese ishte edhe Partia Social Demokrate, e cila në këto zgjedhje fitoi vetëm nja mandat më pak se sa Lëvizja Socialiste për Integrim.

Dhe cilët janë humbësit e mëdhenj të këtyre zgjedhjeve?

Në radhë të parë, Presidenti i Republikës, z. Ilir Meta, për arsye, të cilat asnjë shqiptar nuk ka nevojë t’ia shpjegoj unë. Memet e shumta të këtyre javëve dhe ditëve të fundit që e parodizojnë figurën e tij janë një dëshmi e gjallë e pohimit që bëra më sipër.

Këto zgjedhje ishin një humbje kolosale (dhe unë mendoj e parikuperueshme) për znj. Kryemadhi dhe partinë e familjes së tyre, LSI-në. Humbja e LSI-së në këto zgjedhje shënon ndoshta fillimin e fundit të kësaj partie. Sjellja e LSI-së në këta vitet e fundit dhe në fushatën që i parapriu këtyre zgjedhjeve mund të konsiderohet një hara-kiri i kësaj partie. Vetëm një mrekulli do të mund ta shpëtonte atë nga fati i destinuar i saj, por ju e dini që unë nuk besoj në mrekullitë. Unë besoj se, në mos pas katër vitesh, brenda këtij dhjetvjeçari LSI do të jetë thjesht një footnote, në historinë politike shqiptare, një footnote ndoshta në bold, por, sidoqoftë, vetëm kaq—një footnote.

Të humbura në këto zgjedhje dolën pothuajse të gjitha partitë e vogla—ato parti që më sipër i quajta parti-individ, parti-familje, parti-fantazmë—dhe drejtuesit e tyre parazitë dhe “free riders”.

Një humbës shumë i madh në këto zgjedhje ishte Albin Kurti, të cilin dikush duhet ta këshillojë që, në cilësinë e kryeministrit të Kosovës, të mos i fusë hundët në punët e brendshme të një shteti tjetër sovran, siç është Shqiperia, duke shpërdoruar nderin që i ka bërë ky vend duke e bërë shtetas të tij.

Humbës është edhe kushdo që ende beson se skema dikotomike “të majtë vs të djathtë” i shkon për shtat Shqipërisë së sotme dhe mund të aplikohet në kushtet e vendit tonë. Votat e LSI-së “së majtë” në këto zgjedhje “migruan” thuajse të gjitha te PD-ja “e djathtë”. Dhe unë s’kam arritur ndonjëherë të kuptoj se çfarë i lidh realisht me të “djathtën” një pjesë të madhe të shqiptarëve të varfër (qytetarë apo fshatarë) në zonat veriore të vendit, ose edhe në zonat e jugut. “E djathta” nuk është pët ta, ashtu sikurse për milionerët e rinj mund të thuhet se statusi i tyre nuk i lidh ata me të “majtën”. Të pasurit nuk kanë ideologji dhe, nëse kanë, ideologjia e tyre është paraja.

Ju nuk keni thënë deri tani asgjë për z. Basha, kryetarin e Partisë Demokratike dhe të “opozitës së bashkuar”. Partia e tij i humbi zgjedhjet dhe vetë ai duhet konsideruar si një humbës i madh, apo jo?



Pardje zotin Basha e kryqëzuan të vetët dhe nuk e di se çfarë mbetet të them unë. Dy ditë më parë, unë e cilësova atë “as humbës, as fitues”. Është një fakt se PD fitoi në këto zgjedhje më tepër mandate se sa katër vite më parë. Kjo mund të konsiderohet një arritje për këtë parti dhe, ndoshta, për kryetarin e saj, por votat e shtuara për PD-në në këto zgjedhje ishin kryesisht votat “mercenare” të LSI-së. Numrat e shtuar të mandateve të PD-së në parlamentn e ardhshëm mund t’i jepnin z. Basha—më në fund—arsyen e shumëpritur dhe “të drejtën për t’u divorcuar përfundimisht si nga mentori i tij, Sali Berisha, të cilin, vite më parë, unë e kam cilësuar si një “fatkeqësi kombëtare”, ashtu dhe nga LSI-ja, krushqinë me të cilën gjithnjë e kam parë si një “aleancë” absurde, që më shumë e ka dëmtuar PD-në dhe i ka tjetërsuar shumë nga mbështetësit e saj, sesa e ka ndihmuar këtë parti.

Por, në fund të fundit, z. Basha është humbësi kryesor i këtyre zgjedhjeve. Kjo nuk ishte prova e parë elektorale për të dhe ai nuk mundi ta kalojë dot as këtë provë. Mund të diskutojmë gjatë për arsyet e kësaj humbjeje, por, cilatdo qofshin ato, kjo humbje nuk ka tjetër emër veçse disfatë elektorale. Madje, kjo është një disfatë e thellë, kostoja e së cilës për PD-në është dhe do të jetë e lartë për jo pak kohë, nëse kjo parti nuk nxjerr mësimet e duhura nga humbja.

Fatkeqësisht, reagimi i parë publik i z. Basha pas komunikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve ishte refraktar, jo prudent, i gabuar. Unë e kuptoj se z. Basha e ka të vështirë ta pranojë—dhe më shumë akoma ta justifikojë—humbjen por, asnjë pretendim, asnjë shantazh, asnjë retorikë nuk e justifikojnë dhe nuk e shfajsojnë dot. Dhe—jo çuditërisht—pranimi i dobësive, i fajit dhe autokritika janë një dukuri e panjohur në radhët e politikanëve tanë, siç është edhe dorëheqja, nëse dështon të përmbushësh objektivat, premtimet dhe pritshmëritë e elektoratit që të ka dhënë besimin e tij.

Dorëheqja! Po flitet shumë këto dy ditë për dorëheqjen e z. Basha dhe, sidomos të Presidentit të Republikës, z. Ilir Meta. Dje, kopertina e kësaj gazete shkruante: “Ilir Meta, mbaj fjalën!”, pra jep dorëheqjen. A mendoni se, në rrethanat e krijuara nga kjo humbje e thellë e PD-së dhe e LSI-së, z. Basha dhe presidenti Meta duhet të dorëhiqen nga funksionet e tyre zyrtare?

Fati i z. Basha, si kryetar i PD-së, një parti që humbi për herë të tretë zgjedhjet parlamentare, është në duart e organeve drejtuese të partisë që ai drejton dhe në ndërgjegjen politike e qytetare të vet atij. Unë besoj se, një presion i shtuar nga brenda vetë Partisë Demokratike por, sidomos, nga kryesia dhe këshilli kombëtar i kësaj partie, do e detyronte z. Basha ta linte funksionin që ka, nëse këtë nuk e bën vetë vullnetarisht më parë. Rezistenca për të mos e lëshuar atë funksion mund të ndizte një “luftë civile” brenda PD-së, nga e cila vetë z. Basha mund të dilte më i dëmtuar dhe përfundimisht jashtë politikës.

Thashethemet që kanë nisur të qarkullojnë këto dy ditë (nga disa prej analistëve tanë “të mençur”, ata më të “gjithëditurit”, ata që kanë filluar të promovojnë veten e tyre në shumë studio televizive), se gjoja kandidatët e zgjedhur të PD-së do të refuzojnë të marrin mandatet e deputetëve me konstituimin e parlamentit të ri, nëse janë të vërteta, do të dëshmonin se Partia Demokratike nuk ka nxjerrë asnjë mësimi nga gafa më e madhe politike që ajo ka bërë në këta 30 vitet e fundit duke braktisur parlamentin. Pasojat e asaj gafe kolosale mund të jenë një ndër shkaqet e disfatës së saj në këto zgjedhje. Uroj që këta “analistë”, një pjesë e të cilëve nuk kanë studiuar gjë tjetër veç letërsi, gazetari, ose gjuhë të huaja, të gabojnë edhe këtë herë, siç kam vënë re se kanë gabuar thuajse kurdoherë në analizat dhe prognozat e tyre.

Dhe Ilir Meta? A duhet që ai të japë dorëheqjen?

Dorëheqjen e tij nga posti i presidentit të vendit duket se po e kërkojnë një numër gjithnjë e më i madh njerëzish. Ishte vetë z. Meta ai, i cili deklaroi se, nëse Edi Rama, në krye të PS-së, fitonte pa ndihmën e ndonjë partie tjetër, 71 vota, ai do të jepte dorëheqjen si president. Ju, në këtë gazetë, me të drejtë i kërkonit dje që presidenti të “mbajë fjalën”. Unë mendoj se, nëse zotit Meta i ka mbetur sado pak moral politik, ai duhet t’i përmbahet deklaratës së bërë nga ai publikisht. Ai mundet edhe të mos e bëjë këtë, por në sytë e shqiptarëve—dhe jo vetën në sytë e kundërshtarëve të tij politike, por në sytë e të gjithë shqiptarëve—atij nuk i ka mbetur më “sy e faqe” që të pretendojë se i përfaqëson qytetarët e vendit të tij, se përfaqëson atë që kërkon Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë nga kreu i shtetit—unitetin e popullit.

Me këtë rast, dëshiroj të bëj një apologji publike. Nuk më vjen aspak rëndë ta bëj këtë. Disa vite më parë, kur ju, në këtë gazetë, më keni pyetur se si do ta cilësoja unë z. Ilir Meta, vlerësimi im për të ka qenë ky: “një politikan par excellence”.

Në atë kohë z. Meta nuk ishte president i vendit, por kryetar i Kuvendit. Duke vëzhguar qëndrimet e tij të këtyre dy viteve të fundit dhe, sidomos, sjelljen e tij të javëve të fundit, fjalorin e përdorur prej tij në publik, kërcënimet, shantazhet, thirrjet gjaknxehta dhe, për më tepër, konfliktin e shëmtuar me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (një gafë politike dhe diplomatike e rëndë miliona ton, pjesë e së cilës ishte edhe përmendja e Rusisë, si një karshillëk ndaj fuqisë amerikane), pra, në rrethana të tilla, jam i bindur se kam bërë një vlerësim shumë të gabuar për të.

Meta nuk meriton të jetë president i Shqipërisë dhe unë mendoj se karriera e tij politike duhet të marrë fund këtu. Në fakt, ai vetë, pa zgjuarsi, i ka dhënë fund jetës politike të tij.

Në mos tjetër, e ardhmja e tij s’mund të jetë veçse ajo e një qytetari të thjeshtë të kësaj republike. Ne ia besuam atij ta drejtonte këtë republikë; ai veproi në kundërshtim me parimet e republikanizmit.

Më së fundmi, dy fjalë për Partinë Socialiste dhe z. Rama, tani që ai ka marrë mandatin e tretë qeverisës.

Sigurisht, por, më parë dëshiroj të them dy fjalë për Partinë Demokratike. Unë uroj që kjo parti, e cila është një faktor shumë i rëndësishëm për shëndetin e demokracisë në këtë vend, të shndërrohet në një organizatë politike racionale, që të jetë e besueshme si opozitë, të ndahet përfundimisht nga partitë-bishta, të cilat nuk kanë as elektorat dhe as vend në këtë sistem, ndërkohë që LSI duket se është shumë pranë vetasgjësimit të saj.

Tani vij te pyetja juaj. Unë shpresoj—dhe uroj—që mandati i ri, që shumica e shqiptarëve i besuan Partisë Socialiste dhe zotit Rama si kryetar i saj, të jetë një mandat reflektimi dhe përpjekjesh të sinqerta e të vendosura për ta çuar shumë më tej përpara këtë vend.

Argumenti se kjo është gjendja që trashëguam nga qeverisja e demokratëve nuk përbën më një justifikim. Në mandatin e saj të tretë, Partia Socialiste dhe kryeministri Rama trashëgojnë atë çfarë imagjinuan, premtuan, planifikuan, dizenjuan, krijuan, drejtuan dhe ndërtuan ata vetë. Kuti mbetet i njëjtë, por steka është ngritur më lartë.

Metafora e “kampionit” duhet lexuar këtej e tutje jo si një synim i së ardhmes, por si një rrugëtim për të arritur objektivat e caktur, të cilin tashmë e kemi nisur. Unë besoj, me bindje të thellë, ndryshe madje edhe nga shumë socialistë, se nëse Partia Socialiste dhe z. Rama duan siqerisht që t’i arrijnë ata objektiva, në emër të të cilëve kërkuan votbesimin tonë, ata, me kontributin e të gjithëve ne, mund t’ia dalin me sukses.

Dhe Shqipëria, ky vendi ynë i shtrenjtë, i bukur dhe i pasur, që vetëm këta vitet e fundit duket se ka gjetur rrugën e vet, do të bëhet ai vend që e dëshirojmë të gjithë.