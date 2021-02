INTERVISTA: Iku koha për të vijuar ta quajmë institucionin online një realitet të ri, ai është vetë institucioni. Sa është punuar në këtë drejtim dhe ku janë pikat e dobëta

Entela Resuli

Situata që ka shkaktuar virusi në botë ka bërë që shumë sisteme tradicionale të ndryshojnë rrjedh dhe të detyrohen të përshtaten me forma të reja pune.

Një nga këto ishte edhe sistemi arsimor. Sidomos në Shqipëri, ku format online në praktikën e mësimdhënies ishin të pakta.

Tashmë ky është një realitet i ri. Mësimi online është kthyer në një domosdoshmëri, paçka kushteve.

Pedagogia, Majlinda Keta gjatë këtyre muajve ka arritur të kuptoj më tepër rreth kësaj eksperiencë dhe ka ndarë me ne disa pika thelbësore të të bërit të mësimit online.

Më poshtë, një intervistë më të.

–Universitetet tashmë janë përfshirë në sezonin e provimeve online. Ku qëndrojnë universitetet publike dhe vendimmarrjet që po ndërmerr Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë për to?

Ecuria e prekjes së popullatës shqiptare nga Kovid dhe të dhënat e shtuara mbi prekshëmrinë e moshave të reja nga virusi në kohët e fundit e bënë të domosdoshëm konceptimin e provimeve të sezonit online.

Shoh kritikisht mosinformimin në mënyrë specifike mbi këtë prekje të të rinjve. Mbi këto dy të dhëna të mësipërme asnjë rektor, asnjë dekan, asnjë pedagog nuk do të merrte përsipër që të diskutonte mbi këtë zgjedhje të detyruar edhe në sezonin e provimeve. Universitetet përpiqen të jenë në autonominë e vendimmarrjeve po aq sa Ministria e Arsimit vijon me filozofinë e vendimmarrjeve për to në minutën e fundit ndonëse ecuria e prekjes minimalisht lejon prognozë edhe 3 javore. Brenda vetë online-t çdo pedagog, në varësi të numrit të studentëve dhe të natyrës së lëndës, mund të propozonte rrugë të ndryshme të konceptimit të provimit final online të lëndës apo për zgjidhje specifike.

Pra, ka një liri akademike që duhej dhe mund të përdorej me krijueshmëri nga ne pedagogët dhe që po ushtrohet në nivele të ndryshme. Pedagogët shihen në rezistencën e tyre për hartimin e standardeve të rregulloreve mbi auditorët online. Vlerësoj që një pjesë e debateve dhe mendimit kritik të tyre lidhen me ruajtjen e etikës dhe ruajtjes nga politizimi. Ky është një imunitet i mirë i trupës akademike dhe uroj qe të shihet si një standard i shenjtë për tu ruajtur nga autoritetet drejtuese në kushtet e qenies në një kohë elektorale. Në kushtet e online nevojitet të ruhen fort standardet e demokracisë së brendshme sidomos për vendimmarrje që normalisht duhet të fillojnë nga poshtë lart dhe jo me urdhër nga lart e me supozime pa emër propozimesh nga poshtë!

Në daljet e veta publike titullarët dhe punonjës të saj flasin të pambështetur në statistika specifike për moshat e fëmijëve, nxënësve dhe studentëve në institucione sikurse vijon dërgon për mendim materiale pa emra autorësh përpilues ndërkohë që vetë online të mundëson mbrojtjen e tyre edhe me auditorë publike online. Kjo ka ulur besueshmërinë publike por edhe mes mësuesve dhe pedagogëve për ato çka dërgojnë apo urdhërojnë për tu zbatuar. Ministria vijon krenare me teoritë e fitoreve të reja pa u shfaqur qoftë edhe një herë të vetme kritike për ato që nuk u bënë mirë prej 1 viti online sikurse askush nuk di se si po kurohen probleme shumë probleme madhore të arsimimit të fëmijëve në kushtet e mungesës së barazisë në akses dhe në pajisje digjitale.

Ndërsa flasin e kupton lehtësisht se asnjëri prej tyre nuk kanë provuar të realizojnë një orë mësimore apo lektim në auditorin online dhe kjo i dekurajon masën e mësuesve dhe pedagogëve. Asnjë studim nga institutet e saj nën varësi nuk flet mbi atë çfarë po ndodh në klasat dhe auditorët online. Tashmë vetë BE ka nxjerrë studimet e para dhe që janë një referent i domosdoshëm politik për vendimmarrjet e Ministrisë në këto kushte. Ky realitet online nuk dihet se sa do të na zgjasë ndaj nevojitet të pranojmë disa të vërteta që të jemi më të suksesshëm në vijim. Ne për disa vite, mbase edhe kurrë më, nuk do të jemi në atë realitet që lamë pas ndaj referimi tek ai duhet të largohet nga “shpresa”që ushqejmë dhe duhet ta ushqejmë.

–Referuar problematikave që ju keni ngritur vazhdimisht, ku jemi tani pothuaj pas 1 viti me luftën ndaj analfabetizmit funksional digjital të institucioneve arsimore publike, universiteti më i madh në vend, Universiteti i Tiranës posaçërisht?

Unë po i referohem Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale ku unë kontriboj më së shumti, në përpjekje për të minimizuar analfabetizmin funksional digjital institucional. Ky është perceptimi nga kushtet e një pedagogu. Kryesorja është se ne tashmë kemi një platformë (TIMS) që unifikoi orën e auditorit online në mundësi dhe cilësi, tashmë janë institucionalizuar takimet tona periodike të punës si njësi bazë(departamentet) apo si njësi kryesore (në nivel fakulteti). Është një platformë e provuar botërisht për cilësinë e saj të mirë. Puna e pedagogëve kryhet nga mjediset e shtëpive por në pamundësi edhe nga mjedise të njësisë kryesore. Ka adresë të shfrytëzimit të bibliotekës online nga pedagogët megjithëse pothuaj nuk ndjehen në aktivitet punonjëset e bibliotekave pranë fakulteteve në atë që duhet të komunikojnë intensivisht me studentë dhe pedagogë. Sot, pedagogu është aftësuar më shumë individualisht në zotërimin e platformës së re se sa është mbështetur në vijimësi, në kohën e duhur dhe me një asistencë të programuar pro cilësisë. Kjo duhet parë ndryshe në semestrin tjetër.

Shqip, duhet institucionalizuar asistenca në skuadra kualifikimi sipas profileve të fakulteteve sikurse duhet shumë më tepër dinamizëm në gjenerimin e inovacionit Në këtë të fundit duhet më shumë vizion e menaxhim cilësor pasi kemi pedagogë me nivele të ndryshme aftësimi digjital ndërkohë që edhe dinamizmi i ditës së një pedagogu online është i jashtëzakonshëm. Ndjek me kënaqësi ideime të reja të bashkëpunimit ndërdisiplinore në orë auditoresh. Shoh dhe ndjek komunikime dhe postime të pedagogëve që marrin pjesë në Konferenca Shkencore, panele ekspertize dhe tryeza ekspertize çuditërisht ndërkombëtare më shumë se kombëtare. Kjo mbetet një pikë kritike që duhet tejkaluar. Konferenca Ndërkombëtare online e organizuar nga Instituti i Studimeve Europiane në Ditën e Rinisë 8 dhjetor, Ditët e integritetit dhe Etikës, ishin një shembull i kontributeve ndërdisiplinore në UT po aq sa u pa se studentët përballë konferencave të mirëmenduara janë ndjekës aktivë edhe pse në ditë pushimi.

Ka një sekretari në shërbim në fakultet që po përpiqet të kapë standardet e shërbimeve online por që ka ende shumë punë të standardizuar për të bërë. Ende ka shumë për t’ú bërë për programimin e marrjes së shërbimeve lehtësisht online, kudo qoftë aplikuesi. Administratorët kanë vënë në shërbim çdo element të administrimit për procesin online.

Unë kam një vlerësim maksimal për specialisten e IT pranë fakultetit tonë. Stefania është një vajzë e re që ne (studenët e pedagogë) ja kemi “vjedhur” orët e ditës dhe të pasditeve pa dallim në 7 ditë të javës sfidon me përgjegjësinë e saj por kam frikë në se kemi mjaftueshëm të tilla cilësi edhe pse paga e tyre është tepër modeste. Vërej dhe gjykoj se do parë edhe njëherë bashkërendimi i përgjegjësive mes fakulteteve dhe fakulteteve në fushën e IT sikurse paga e tyre.

Administrata me këto lloj cilësish të specialistëve realisht është cilësisht në shërbim ndaj duhej të vijojë politika e punësimit të ekselentëve në vetë UT. Kam bindjen se në buxhetet e reja do të ketë më shumë investime në pajisje digjitale për pedagogët dhe fakultetet.

Mbetet për t’ú vlerësuar gjatë zbatimit pasi ky mbetet një komponent i rëndësishëm pro cilësisë. Duhet të punohet dhe investohet shumë për ruajtjen e privatësisë dhe të drejtës intelektuale të pedagogëve në auditorin online dhe eliminimin e ndërhyrjeve brenda klasës.

-Në përgjigjen tuaj shoh se përqendrohesh tek pedagogët dhe gatishmëria e institucionit pa përshkruar çfarë po ndodh me analfabetizmin funksional digjital ndër studentët? Ju vetë e keni kaluar një përvojë provimi?

Studentët me pjesëmarrjen dhe cilësinë e tyre pjesëmarrëse janë thembra e Akilit për institucionin universitar dhe të ardhmen e tyre në karrierat profesionale pa harruar që ato do të jenë protagonistët e Shqipërisë së pas 5/10 vjetëve. Së pari, vërej me dhimbje që studentët përgjithësisht në Bachelor, vijojnë të vijnë me njohuri shumë kritike në përdorimin e kompjuterit. Ky është një realitet i trishtë i asaj që mundëson sistemi parauniversitar për fëmijët shqiptarë, progresojnë shumë pak dhe ngadalë edhe në universitet, nuk e shohin si një domosdoshmëri vetëkualifikimin ndërkohë që programi i marrë TIMs preket në cilësinë e tij nga ky lloj analfabetizmi. Mendoj se universiteti vetë duhet të marrë përgjegjësitë për zbutjen e kësaj situate kritike. Ai duhet të gjenerojë materiale që mentojnë këto aftësime, kjo, me anë të zyrave të karrierës, punonjëseve të bibliotekave, specialistëve të IT në faqet zyrtare online apo si politikë e vetë Komisioneve për Studentët.

Pamja ndryshon në studentët e Masterit po edhe aty ka polaritet të madh mes studentëve që e zotërojnë dhe nuk e zotërojnë këtë kompetencë. Në një farë mënyre duhet “përgëzuar” pandemia dhe mësimi online i kushtëzuar prej saj që na ndihmoi për daljen në shesh të kësaj të disa vërtetave në sistemin arsimor shqiptar.

Mësimi online në universitete ka mundësuar një këndvështrim realist mbi vetë konceptin e studentit. Unë kalova një provim final lëndor online pasi kisha testuar më parë auditorin. Nga zotërimi i të dhënave sot mbi secilin student si pjesëmarrje, aktivizim, shumësi rrugësh për të marrë informacion edhe në kushte të pamundësisë ( pamundësie mbulimi rrjeti, kushte specifike familjare etj) , detyra të ndërmjetme apo përfundimtare lëndë dhe krahasimi i tyre me të dhënat e tyre kur mësimi bëhej në auditor kam konkluduar që ka një situatë me pamje të polarizuar. Pohoj se ka dallime të spikatura mes studentëve të përgjegjshëm dhe atyre që nuk ushtrojnë përgjegjësitë studentore, mes studentëve që vijojnë rrisin kompetencën digjitale përkundrejt atyre që e kthejnë në alibi për të justifikuar analfabetizmin e tyre,mes studentëve që zotërojnë kërkimin digjital shkencor ndaj atyre që nuk marrin përgjegjësi për protagonizëm në detyra pasi nuk munden në zotësi, mes studentëve që tanimë prodhojnë inovacion në ide dhe praktikume digjitale nga ato që mbeten peng i të mësuarit mekanik dhe tradicional, të studentëve në respektim të etikës në komunikim ndaj atyre që kanë mangësi të theksuara të kulturës komunikuese, mes studentëve korrektë në komunikimin digjital dhe “hakerave”në detyrat dhe prezantimet e studentëve të tjerë, të studentëve që përdoren si zhurmues nga grupe të ndryshme interesi antiuniversitet nga ato që japin edhe ide se simund ta bëjnë më cilësor auditorin online. Student është një status që duhet ta meritosh.

Ne vijojmë edhe me grupet e studentëve që drejtojmë në diploma, edhe këtu vërehet polariteti mes tyre.

Gjithsesi studentët kanë mundësi në dy sezone në vit për pjesëmarrje në provimet finale ndaj dhe mundësia është prapë për to.

Studentët duhet të kuptojnë “heroizmin” familjeve të tyre për mundësitë e krijuara për auditorin online dhe t’ja u kthejnë në vetëangazhime cilësore për përsosjen e zotësive të tyre. Unë kam ndjerë prej tyre prekjen nga kovidi, kam ndjerë vështirësitë në hapsirat e banesës për “privatësi online”, kam ndjerë kur na ndjekin, kam ndjerë pasiguri, kam ndjerë zëra fëmijësh dhe familjarësh, pra kemi qenë më transparent se kurrë ndaj publikut shqiptar. Kam provuar ndjesinë pa fund që të jep suksesi nga kënaqësia e përbashkët e orëve dhe ky është motivim për më tej në cilësi.

Unë me kolegë të tjerë në UT kemi zhvilluar edhe auditorë studentësh ndërdisiplinorë si për çështje të integrimit europian të vendit, për zhvillimin e qëndrueshëm, etj dhe kam vlerësuar se pjesa më e madhe e studentëve të UT përpiqen dhe sfidojnë me kompetencën digjitale në universitet dhe kanë përsosur veten dhe kontributet e punës në grup. Ky është fat dhe të ngjall optimizëm për progres sikurse vetë ne pedagogët por edhe autoritetet tona e kanë sfidë të përditshme luftën me analfabetizmin funksional digjital të studentëve tanë po aq sa me përsosjen e pedagogjisë digjitale tonën.

Prodhimi i shumë lloj evidencash nga vetë programi TIMS dhe procesi në auditorin online përbën në vetvete një mundësi kërkimi shkencor për vetë pedagogët, mes pedagogëve, fakultetit dhe universitetit në tërësi.

Për mua mbetet urgjencë kombëtare ofrimi i tableta, laptopë dhe kompjutera me çmime tepër favorizuese për nxënësit, studentët sikurse vetë shteti duhet t’ja sigurojë cilësisht shumë të mira këto mjete pune vetë mësuesve dhe pedagogëve. Karta e studentit duhet patjetër ta ofrojë këtë mundësi sikurse për parauniversitarin politikat duhen bërë edhe më vendore.

Pas afro 1 viti iku koha për të vijuar tá quajmë institucionin online një realitet të ri. Duhat ta pranojmë të gjithë se ky është realiteti, ky do të jetë vetë institucioni për një kohë të pacaktuar. I vjetri, nuk kthehet më dhe ai do mbetet një referues krahasimor për tá bërë më cilësor këtë ku jemi dhe do tá kemi tonin dhe mes nesh.

Dr. Majlinda KETA, Lektore në UT

