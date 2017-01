INTERVISTA / Kabineti “Rama” do të kishte ardhur më ballëlartë në këto zgjedhje nëse….

Nga Entela Resuli – DITA

Një bisedë dy-orëshe me Daut Gumenin, të duket si pesë minuta. Është i qetë dhe realist. Nuk ka mllefe, por ka dëshirë për përmirësim. Ka jetuar 23 vite në burg (27 qershor 1967- 7 gusht 1990) dhe është vazhdimisht në kërkim të lirisë. Ai është një personazh aktiv dhe energjik. Duket i pa lodhur dhe për këtë na thotë se e ka fajin koha kur ka lindur. Duke vënë buzën në gaz e quan veten “prodhim lufte”, pasi është i vitlindjes 1943. Sot jeton në zonën e Liqenit të Thatë në Tiranë në një apartament modest së bashku me bashkëshorten. E quan veten me fat që ka gjetur gjysmën e tij më të mirë, duke e shoqëruar me fjalinë “sikundër thonë shpesh herë shumë burra që e ndiejnë veten në borxh me gratë e tyre”, shpjegon Gumeni. Na tregon se bën një jetë të qetë familjare pasi të dy kanë kërkesa të thjeshta.

Daut Gumeni është vazhdimisht i pranishëm në media me opinionet e tij. Në këtë intervistë për DITA-n, ai na ka folur mbi aktualitetin në vend dhe si e sheh ai politikën dhe qeverisjen e këtyre kohëve. Gjithashtu, me bujari na ka rrëfyer disa momente nga jeta e tij.

-Z. Gumeni, si është e përditshmja juaj, dhe a ndiheni i lirë këto kohë? Ju përmenda lirinë pasi kam parasysh që keni qenë për 23 vite në burg dhe janë shumë për një njeri. A ktheheni dhe i mendoni ato kohë, apo i keni fshirë nga kujtesa?

Njeriu duket se është gjithë jetën në kërkim të lirisë, në kuptimin më të gjerë të kësaj fjale të shenjtë. Se, me që më përmendët burgun tim të gjatë, liri shpirtërore njeriu mund të gjejë edhe brenda mureve të ftohtë të qelisë së burgut. Ja dhe një arsye më shumë përse nuk mund të harrohen ato kohë të rënda. Por kjo për mua nuk do të thotë që i kam dhënë fund kërkimit të lirisë. Se njeriu i shkretë kërkon liri edhe nga mangësitë e veta dhe nuk mendoj se është aq e lehtë të heqësh qafe mangësitë e tua. Kjo përpjekje për liri thashë që është e përditshme dhe e pandërprerë, nëse duam vërtet që t’i afrohemi sa më shumë njeriut të lirë në një shoqëri përherë e më të lirë e përherë më të shëndetshme. Në këtë vështrim, besoj se kemi gjithnjë përse të përpiqemi përditë për t’u ndier më të lirë.

-Edhe pse jeni një personazh që jeni dënuar nga diktatura, sërish dukeni një njeri në paqe me veten dhe me shoqërinë, nga ju vjen kjo qetësi?

Edhe pse është mjaft e vështirë dhe kërkon mjaft ngulmim e vendosmëri për t’u arritur, kushdo që nuk e mat veten me hijen e mëngjesit, besoj se mund t’ia dalë të gjejë paqen me veten. Tek e fundit, në këtë copë udhë që quajmë jetë, sikur nuk na shkon të ikim të mundur nga zemërata e ca më pak nga mllefi. Se për të jetuar në një shoqëri të lirë, njeriu e ka vështirë të jetë në paqe edhe me cenet e asaj shoqërie. Ndaj mendoj se dhe pranimi i mundimeve në emër të shëndoshjes së shoqërisë ku jeton, të ndihmon të gjesh më shpejt paqen me veten e me shoqërinë.

-Ju u burgosët shumë i ri dhe mesa dimë, pas viteve ‘90 keni krijuar familje. Si u njohët me bashkëshorten tuaj?

Nuk thonë kot se rasti është mbreti i botës. Dhe qe pikërisht ky mbret i pandier që ndihmoi dhe në njohjen e gjysmës sime më të mirë, sikundër thonë shpesh herë shumë burra që e ndiejnë veten në borxh me gratë e tyre. Kam një jetë familjare të qetë, sepse kemi takuar të dy me kërkesa të thjeshta.

-Kush janë njerëzit me të cilët shoqërohesh, miqtë me të cilët pi kafen e përditshme?

Kam pasur tërë jetën nevojë për miq dhe mbase kjo është dhe arsyeja pse kam miq të shumtë e të mirë. Kam bindjen se me të tjerët njeriu duhet të ndajë gëzimet e jo dhimbjet, ndaj miqtë e mi kujtohen shumë rrallë për vuajtjet e mia në burgjet e diktaturës. Dhe më vjen mirë që miqtë e mi harrojnë nga vij unë dhe nisin e më përrallosin për vuajtjet e veta. Doemos që, kur kujtohen që po përmendin litarin në shtëpinë e të varurit, na shtohet e qeshura të gjithë bashkë.

-Le të futemi në disa çështje aktuale duke dashur të marrim mendimin tuaj. Zoti Daut, pak ditë më parë në Shtetet e Bashkuara nisi nga puna presidenti i ri, Donald Trump. Si e vlerësoni zgjedhjen e tij dhe çfarë do të ndryshojë për botën? Mendoni se do të ketë ndryshim të marrëdhënieve mes dy vendeve, mes Shqipërisë dhe SHBA-së?

E vetmja gjë që më bëri të ndihem mirë me zgjedhjen e Trump-it si president i Shteteve të Bashkuara, ishte ndërprerja që i bëri ky vend i madh i lirive, dinastive politike. Mbase kjo ishte dhe arsyeja më e dukshme e humbjes së të parës grua në garën për Shtëpinë e Bardhë. Sikurse e pohoj që nuk më erdhi mirë kur humbi garën për presidente e Amerikës e para grua kandidate, apo edhe që kandidati fitues sikur e shkeli traditën e bukur amerikane për të mos zgjedhur në krye të shtetit një miliarder e ca më tepër kur ky miliarder, jo vetëm që nuk i qaset dot një Xhon Kenedi, por zhvilloi një fushatë tepër përçarëse e të ndezur me ca tone demagogjike, aq të ngjashme me fushatat zgjedhore në vendet ku demokracia përdoret si kostum i bukur për një person të vetëm… Sa i përket veprimeve të presidentit të ri amerikan, mendoj se tha mirë Papa Francesku – duhet të presim e të urojmë për të mirën e paqes e të përparimit kudo në botë që vlerat e këtij presidenti të na bëjnë të harrojmë ato që tha gjatë fushatës. Këtë do të dëshiroja për të mirën e vendit tonë e të botës mbarë.

-Në vendin tonë është hapur një debat në lidhje me Trumpin dhe Sorosin. A do ketë ndikim kjo përplasje? Ç’duhet të bëjë Shqipëria, të mbajë krah apo mund të bashkëjetojë me të dy?

Sa për debatin e hapur në vendin tonë lidhur me duelin Trump-Soros, më duket si një nga ato shfaqjet tona të shëmtuara të tifozllëkut të sëmurë, që sikur nuk u hyn aq shumë në punë as atyre që kujtojnë se votat do t’ua japë Trumpi dhe as ish-rrogëtarëve të Soros-it që na qenkan kujtuar me vonesë se Sorosi paskej qenë autori i të gjithë komploteve të kësaj bote…

-Tashmë jemi në prag të fushatës elektorale për zgjedhjet e 18 qershorit. Si i parashikoni këto zgjedhje?

Shqipërisë sonë të varfër e në këtë tranzicion të ndaluar të mbarojë nga një politikë e papërgjegjshme, i duhen miq dhe jo përralla me diversantë e me heronj të heshtur. Se këto lloj përrallash plot me mufka e me pufka, nuk besoj se do të kenë bereqet as për daullexhinjtë e tyre dhe ca më pak për shëndoshjen e demokracisë sonë OMGJ. Ndaj nuk po merrem fare me parashikime, se kemi aq shumë zanatçinj parashikimesh për rezultatin e zgjedhjeve, sa ditën e votimit e pa i numëruar ende votat në kuti, ka rrezik të na vetëshpallen fitues jo dy, por dymbëdhjetë palë.

-Nëse do të bënim një bilanc të kabinetit “Rama”, cilat janë pikat e forta të këtij katër vjeçari, dhe çfarë nuk është bërë?

Kabineti “Rama” ka pasur arritjet dhe dështimet e veta. Sikundër thonë të parët, nuk ka qeveri në botë që t’i ketë të gjitha punët e saj për së mbari. Por nuk mund të mohohen përpjekjet me reforma për të vënë njëfarë rregulli e për të rënë era shtet, duke nisur nga ndalimi me ligj i vjedhjes së energjisë elektrike, që me vite të tëra shihej nga shumica e popullit si mall pa zot, kurse nga pushtetarët shihej si qypi i Ali Babës. Po edhe ca qendra qytetesh e qytezash sikur kanë nisur të bien erë qyteti, pastaj dhe të shkretët pyje e morën më në fund një frymë për të mos u rrënuar për fare. Po ashtu lumenjtë sikur kanë zënë të qetësohen disi e të mos kthehen më në pellgje e pellgaçe. Pastaj policia e shtetit ka mjaft kohë që e ka rritur dukshëm shkallën e kapjes së shkelësve të ligjit dhe ka bërë të vetën sjelljen e hijshme ndaj qytetarëve, etj.

Mosrealizimet janë dhe ato jo të pakta dhe qeveria mendoj se, kur të bëjë bilancin përpara qytetarëve, duhet doemos t’i numërojë të gjitha e të thotë pse nuk i realizoi ato detyra e premtime dhe t’u kërkojë falje qytetarëve. Thënë më shkurt që të mos i mërzitim lexuesit tuaj, kabineti “Rama” mendoj se do të kishte ardhur më ballëlartë në prag të këtyre zgjedhjeve, po qe se do të kishte edhe në zhvillimin e ekonomisë së vendit po atë rritje cilësore që dëshmoi me dinjitet në mbrojtjen e interesave kombëtare në politikën e jashtme.

-Përveç se një aleat në politikë ju jeni dhe një prej miqve të kryeministrit Edi Rama. Jeni takuar personalisht këto kohë që ka qenë kryeministër, nëse po çfarë këshille i keni dhënë, dhe nëse jo a mund t’ia jepni këshillën përmes kësaj interviste?

Kryeministrin Rama e kam vlerësuar gjithnjë për dashurinë e tij ndaj gjuhës shqipe, (edhe pse premtimin e tij për korrektorë nëpër zyra, që shkresat tona të mos jenë si sallata e fjalëve neolatine të ekraneve televizive) për aftësitë e tij në publicistikë e në oratori, por nuk më shkon mendja të këshilloj kryeministrin, sepse në këtë drejtim më duket se edhe kryeministri Rama nuk bën përjashtim nga pushtetarët tanë, të cilët duan më tepër të këshilluar se këshilltarë. Përmes kësaj interviste (në e lexoftë kryeministri) pse të mos ia them dhe një këshillë për hir të intervistës suaj: Do të dëshiroja që të dalë më pak nëpër televizione e të mos duket fare përpara ca palo gazetarëve, që kryeministrave të tjerë u përulen deri në dhimbje shpine për t’u lëpirë këpucët, kurse me kryeministrin Rama na bëjnë dhe prokurorin. Paraqitja e kryeministrit më pak nëpër televizione e më tepër në kantiere pune e në qendrat e burimeve minerare, që na i shfrytëzojnë të huajt, besoj që do të bënte atë që tha dikur senatori Fulbright lidhur me ngurrimin e kolegëve të tij për të dërguar fabrika automjetesh në Bashkimin Sovjetik. “Nuk kemi pse trembemi nga ideologjia komuniste sa të mos u japim vetura sovjetikëve, sepse automobilat amerikanë në Rusinë sovjetike janë ideologji me katër rrota”.

–Tashmë është hapur dhe diskutimi për koalicionet, mendoni se partitë do të futen në zgjedhje siç janë tani apo do të ketë ndryshime në javët në vazhdim?

Mendoj se koalicionet do t’i përcaktojnë ndryshimet e nevojshme në Kodin Zgjedhor. Po nuk u bënë ndryshime në atë Kod, sikundër udhëzojnë OSBE-ODHIR, nuk besoj se do të ketë ndryshime dhe në rreshtimin e koalicioneve ekzistuese. Pa ndryshimet e nevojshme në Kodin Zgjedhor, të gjitha nazet e skërnamet e parapolitikës sonë dyqanxheshë e babëzitur, janë njëfarë këngë në pyllin e pusive me shkarpa, nga frika e rezultatit të padëshiruar. Unë vetëm uroj që partitë e reja të lindura në këtë prag fushate të mos kenë sëmundjen e “të parit nga oxhaku” që kanë leqendisur partitë e vjetra.

-Zoti Daut, ju jeni dhe pjesë e Autoritetit për Informimin për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, si po shkon puna?

Si institucion i ri, Autoriteti mbi Informimin për Dosjet e Sigurimit të Shtetit, nuk bën dot përjashtim nga sëmundja jonë ngjitëse për të ardhur rrotull në zbrazëti. Se ende nuk kemi gati mjediset që janë caktuar për punën tonë normale. Të shpresojmë që këtë intervistë ta lexojë vërtet Kryeministri Rama, sepse jemi me buxhet të pamjaftueshëm, pa mjediset e nevojshme për punë e me mangësi të tjera që pengojnë veprimtarinë e tij. Autoriteti në fjalë ka dy muaj që rropatet e rezultati kuptohet si do jetë.

-A ka dosje të dëmtuara apo të zhdukura? Mendoni realisht se me hapjen e dosjeve do të bëhet edhe një pastrim i shoqërisë?

Nuk kemi ende hyrjen në ato arkiva për të ditur a ka apo jo dosje të dëmtuara. Sa i përket mendimit tim a do t’i shërbejë ky Autoritet pastrimit të shoqërisë sonë, mund të them se besoj që duhet diçka ndryshe të bëjë, në krahasim me dy përpjekjet pararendëse Meksi e Bezhani, që e patën dështimin të garantuar nga ndërhyrjet e politikës. Shpresoj që këtë herë politika të mos ndërhyjë më gjatë me anën e mangësive që rreshtova më sipër.

-Ky vit shënon edhe 20 vjetorin e trazirave të vitit 1997. Sa kujtoj ju keni qenë një nga drejtuesit kryesor të Forumit për Demokraci që i bëtë rezistencë Sali Berishës. Si e kujtoni atë vit dhe cili është reflektimi juaj sot për atë që ndodhi në vendin tonë?

Në vitin 1966 u dhunuan zgjedhjet në mes të ditës e në mes të sheshit Skënderbej u dhunua opozita. Këtu i pati rrënjët dhe viti 1997 me gjëmën që solli me vete për këtë vend të varfër. Doemos që e kujtoj, se nuk mund të harroj kur përcilleshin për në varre djem të parritur, nga 16 e 17 vjeç.

Përse ajo ngjarje kaloi pa asnjë fajtorë?

Kam mendimin se ajo hata që na zuri atë vit ka dy palë autorë, që kanë ecur përherë bashkë në historinë tonë të re. Autori i parë qe politika kriminale e trashëgimtarëve të Partisë së Punës, që tmerroheshin po t’u ikte pushteti sepse kishin në shpinë zullumet e vjetra e të reja. Kurse autori i dytë, mendoj se ishte përpjekja për të shtyrë në trojet shqiptare shpërbërjen e ish –Jugosllavisë. Hatamëdhenjtë e politikës sonë të tranzicionit legalizuan terrorin e kaosin më datën 9 mars 1997, kur nënshkruan pa skrupuj marrëveshjen për t’i vënë flakën vendit e për të dalë të larë për vete të tyre. Si mund të harrohet ajo hata, kur zjarrvënësit akuzonin për zjarrvënës ata shqiptarë, që përpiqeshin të digjej më pakë e të vritej më pakë Shqipëria? Si do të gjendeshin fajtorët e asaj katastrofe kombëtare, kur fajtorët e vërtetë qenë edhe prokurorë edhe gjykatës edhe pushtetarë edhe opozitarë?

-Dhe në fund do donim t’u pyesim për reformën në drejtësi. Në një vend që ka ndodhur viti 1997, Gërdeci, 21 janari, ku ministra dhe kryeministra janë pasuruar me shifra marramendëse, mendoni se do të bëhet drejtësi?

Reforma në Drejtësi, e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Europian, përbën një shpresë për të gjithë qytetarët e thjeshtë të këtij vendi, sikundër është dhe i intervistuari juaj. Nëse ata që e udhëhoqën deri tani, do të ndalin ecjen më tej në drejtimin e saj me dorë të vendosur, Reforma në Drejtësi do të mund të ndriçojë shumë krime e do të gjejë fajtorët e vërtetë edhe për krimet e vitit 1997, edhe për krimin shtetëror të Gërdecit, edhe për katër qytetarët e pafajshëm të vrarë në mes të bulevardit më 21 janar, edhe për milionat e eurove të hedhura pa kursim në xhepat e thellë të pushtetarëve e me aq kursim në përrenjtë mbi të cilët kalon një rrugë e parrugë (as një autostradë në botë nuk është e parrethuar, sa për të përmendur një gjë të vogël që bie në sy të kujtdo) që kërkon miliona të tjerë nga xhepat e shqiptarëve për të kapur parametrat normalë dhe, më në fund, po u realizua si duhet Reforma në Drejtësi, atëherë do të nisë vërtet shëndoshja e shoqërisë shqiptare dhe e demokracisë sonë të sëmurë.