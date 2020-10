Intervista në DITA me psikiatrin Neli Demi: Kujdes! Mos neglizhoni sot shëndetin mendor të fëmijëve që mos të “shpërthejnë” nesër kur të rriten

Entela Resuli

Askush nuk është imun ndaj problemeve të shëndetit mendor. Siç kujdesemi për trupin, me të njëjtin kujdes duhet të trajtojmë edhe mendjen. Shpesh problemet me shëndetin mendor i kalojmë në plan të dytë. Kjo edhe për faktin që nuk duam ta pranojmë përball të tjerëve, duke dashur të dukemi “normal”.

10 tetori është Dita Botërore e Shëndetit Mendor dhe kjo datë shërben për t’i kujtuar të gjithëve që të kujdesën pë veten dhe sa herë që kanë shqetësimi t’i drejtohen mjekëve dhe specialistëve përkatës.

Numri i personave të cilët kërkojnë ndihmë te mjeku në lidhje më shqetësimin që kanë është i vogël në krahasim me numrin real të atyre që kanë nevojë për trajtim mjekësor.

Shumë prej tyre zgjedhin të mos shkojmë të mjeku madje shpesh u drejtohen farmacive për të marr medikamente pa recetën përkatëse duke u bërë kështu mjek të vetes.

Neli Demi, mjek psikiatër, në këtë intervistë në Dita na bën një analizë të asaj se çfarë ndodh me shëndetin mendor momentalisht dhe pse ende vazhdohet të kihet frikë nga paragjykimi dhe stigmatizimi kundrejt këtyre problemeve.

-Z. Demi, a mund t’i japim një shpjegim shprehjes, “Nga afër askush nuk është normal”, çfarë do të thotë dhe sa e vërtet është kjo?

Në fakt është një shprehje që ka brenda vetes një “provokim” për të gjithë ne si dhe një ftesë për të reflektuar. Për të reflektuar mbi lehtësinë me të cilën shpesh gjykojmë apo paragjykojmë (negativisht apo pozitivisht) individë të ndryshëm nga ne pa i dhënë mundësinë për të njohur tek ta pjesë të tjera të cilat nuk janë po aq të dukshme sa ajo që na duket ndryshe dhe shpesh jo normale.

“Nga afër askush nuk është normal” ka të bëjë me faktin që në qoftë se do mund të afrohemi mjaftueshëm, pra t’i njohim mjaftueshëm personat që janë pjesë e jetës tonë, mund të zbulojmë shumë më tepër mbi këta persona. Mund të zbulojmë edhe fakte apo tipare të cilat “nga larg” nuk do të kishim mundësinë për t’i vënë re. Edhe fakte apo tipare që mund të na ishin dukur “jo normale” në qoftë se afërsia nuk do të na jepte mundësinë për të kuptuar domethënien e këtij “anormaliteti” dhe si është bërë i mundur gjatë jetës së individit.

-Me duket mua apo po flitet më shpesh për shëndetin mendor vitet e fundit, kemi një ndërgjegjësim në këtë aspekt?

Jo nuk mendoj që është një mendim subjektiv i juaji. Është e vërtetë që dy dekadat e fundit po flitet gjithnjë e më tepër për shëndetin mendor dhe rëndësinë që ka shëndeti mendor në mirëqenien e përgjithshme të njeriut. Ka një ndërgjegjësim në rritje dhe gjithashtu edhe një hapje ndaj kërkimit dhe marrjes së ndihmës.

-Kjo sëmundje ka shkallet e veta, cilat janë ato dhe kur duhet ti drejtohemi mjekut?

Në fakt koncepti “shëndet mendor” nuk fokusohet tek sëmundja por te shëndeti. Pra ka një ndryshim me konceptin e “sëmundjeve mendore”. Shëndeti mendor si koncept promovon instalimin e marrëdhënieve të shëndetshme që në fillim të jetës së njeriut. Promovon ndërhyrjet parandaluese dhe jo vetëm ato trajtuese dhe rehabilituese në kontrast me konceptin e sëmundjes mendore. Kur bëhet fjalë për sëmundjet mendore nuk mund t’i përgjithësojmë ato. Në klasifikimet e sëmundjeve mendore ka disa grupime dhe brenda grupimeve ka disa diagnoza. Edhe pse mund të kenë mbivendosje me njëra- tjetrën ato ndryshojnë shumë si për sa i përket faktorëve shkaktarë, simptomave dhe paaftësisë që shkaktojnë ashtu edhe mënyrës së trajtimit dhe rehabilitimit. Gjithsesi zakonisht njerëzit i drejtohen mjekut psikiatër atëherë kur niveli i dhimbjes psikologjike apo niveli i paaftësisë së shkaktuar është tashmë i konsiderueshëm. Por sa më parë të kërkohet ndihme aq më i lehtë do të jetë rikuperimi. Përveç mjekut ka edhe profesionistë të tjerë që mund të ofrojnë ndihmë si psikologët apo psikoterapistët e trajnuar.

-A kemi statistika për sa i përket personave të cilët vuajnë nga kjo sëmundje?

Sigurisht që ka statistika të atyre që shkojnë të kërkojnë ndihmë pasi institucionet dhe profesionistët e kanë detyrim ligjor dokumentimin. Por ka shumë individë të cilët preferojnë t’i rrinë larg institucioneve apo të kërkuarit ndihmë si pasojë e stigmatizimit që mund të perceptojnë. Prandaj edhe shprehja me të cilën filluam intervistën është e rëndësishme. Pra statistikat institucionale jo domosdoshmerisht tregojnë prevalencat e vërteta të sëmundjeve mendore.

-Njerëzit druhen të thonë se kanë probleme të shëndetit mendor, pse ndodh kjo?

Stigma, frika se do të paragjykohen dhe do të penalizohen për këtë fakt

-Cilat janë grupmoshat më të prekura dhe pse?

Problemet e shëndetit mendor janë të shtrira në të gjitha moshat. Gjithsesi probleme të caktuara shfaqen, apo që të jemi më korrekt, bëhen të dukshme në mosha të caktuara. Në përgjithësi problemet e shëndetit mendor në fëmijëri tentohen të neglizhohen apo të etiketohen si sjellje problematike, llastim, dembelizëm, rebelim, etj. Kjo qasje jep një kontribut të rëndësishëm në akumulimin e problemeve dhe “shpërthimin” e simptomave të rënda kur personat dalin në jetë dhe iu duhet të dalin në jetë dhe të përballen me sfidat e të përditshmes.

-Një person i cili kupton se është ne fazat e para të depresionit, çfarë duhet të bëj?

Duhet të kërkojë ndihmë sa më parë. Të kërkojë ndihmë tek të afërmit e besuar, tek miqtë e besuar tek profesioniste të shëndetit mendor.

-Sa ndikon mënyra e jetesës, zhurmat, trafiku, ndotja në shëndetin e mendjes?

Mënyra e jetesës dhe stresorët që ju përmendni por jo vetëm këto, ndikojnë në mënyrë të ndjeshme në mirëqenien tonë fizike dhe mendore. Gjithsesi është e rëndësishme mënyra sesi personat e ndryshëm i adresojnë këto probleme. Dhe këto mënyra varen nga terreni predispozues psikologjik brenda personit. Ky terren është produkt i një procesi mirërritjeje që nga momenti që ka lindur individi dhe nga mënyra se si individi ka kaluar sfidat e rritjes dhe zhvillimit të cilat të gjithë na duhet t’i kalojmë.

-Këto kohë jemi në një periudhë pandemie, kemi kaluar një kohë izolimi dhe po jetojmë me frikën e një virusi që po na vjen vërdallë, si ndikon kjo gjendje tek njerëzit?

Sigurisht që është një gjendje shumë sfiduese për psikën tonë. Izolimi i stërzgjatur, frika nga infektimi apo nga të infektuarit të të tjerëve, distancat fizike, frika nga humbjet e financave si rezultat i recesionit ekonomik, deprivimet e shumta që sjellin masat për të parandaluar infeksionin janë faktorë të rëndësishëm precipitues për problemet e ndryshme psikologjike apo mendore.

-A ka ndikuar pandemia në përkeqësimin e personave të cilët janë prekur nga kjo sëmundje?

Patjetër! Personat që kanë një predispozitë më të lartë për të zhvilluar çrregullime mendore janë të grupuar sipas dinamikes së vulnerabilitetit. Këtu bëjnë pjesë fëmijët, të moshuarit, gratë (sidomos ato në risk për dhunë), personat me paaftësi mendore apo fizike. Personat që kanë pasur në jetën e tyre një problem të diagnostikuar apo jo mendor apo psikologjik, shfaqin një vulnerabilitet më të lartë ndaj situatës së pandemisë dhe ky fakt duhet pasur parasysh në përpilimin e ndërhyrjeve të shëndetit mendor si pjesë të strategjive anti-COVID-19

-A janë është rritur numri i personave të cilët kërkojnë shërbim pikërisht për shkak të situatës së pandemisë?

Mund të them nga praktika ime apo edhe nga një perceptim i përgjithshëm se ka një rritje të konsiderueshme të problemeve të ankthit. Por duke pasur parasysh që ankthi në pjesën më të madhe të rasteve qëndron si shkak për të zhvilluar edhe probleme të tjera mendore, mund të presim në vazhdim një “pandemi” të mundshme të këtyre lloj problemeve.

-Çfarë duhet bërë në këtë rast, cila është zgjidhja?

Nuk ka një zgjidhje! Duhet të jenë disa zgjidhje të ndërthurura për të adresuar njëkohësisht, sa më shumë që kjo situatë na lejon, problematikat e shumëfishta të pandemisë. Vëmendja më e madhe duhet përqendruar pikërisht tek grupet vulnerabël që përmenda më lart. Duhen ruajtur sa më shumë që të jetë e mundur, por edhe duke zbatuar masat anti-COVID19, funksionimi i shërbimeve ekzistuese të shëndetit mendor si dhe të mund të punohet për të krijuar hapësira për shërbimet “e-mental health” pra shërbime online. Shumë i rëndësishëm është kujdesi që i duhet kushtuar shëndetit mendor dhe psikologjik të personelit shëndetësor që punojnë në linjën e parë të mbrojtjes dhe të luftës me infeksionin. Një punë e tillë përveçse heroike është sfilitëse fizikisht dhe emocionalisht.

-Z. Demi, disa këshilla për te mbrojtur veten nga problemet e shëndetit mendor dhe për të qenë normal, nga larg?

Kujdes për veten, ushqimin, trupin, argëtim i shëndetshëm, larg varësive, komunikoni problemet që keni me njerëz të afërm dhe mbi të gjitha kërkoni ndihmë.