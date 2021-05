Intervista në Firence, Rama: Nuk jemi gati për të hyrë në BE, ka vende që po na mbajnë peng. Shto ujë e shto miell, duket skizofrenike!

Kryeministri Rama gjatë një interviste në Firence të Italisë foli për integrimin e Shqipërisë në BE.

Rama u shpreh se “nëse më pyesni sot a është Shqipëria gati për të qenë anëtare e BE-së, do të thoja jo”.

Ai gjithashtu ka përsëritur faktin se Shqipëria po mbahet “peng” për problematikat e disa vendeve anëtare.

Kemi kohë që të publikojmë edhe sondazhet që ne kemi bërë. Kemi bërë një pyetje se ‘Cilat nga këto vende mendoni se do duhet të integrohet në BE’, kemi Shqipërinë të parën, Maqedoninë e Veriut të dytën dhe Serbinë të fundit fare, sipas sondazhit që kemi bërë.

Edi Rama: Për situatën ku ne gjendemi momentalisht është një shaka e re që qarkullon, euro-optimistët thonë tashmë që Turqia do të bëhet anëtare në Presidencën e Shqipërisë, ndërsa pesimistët thonë që Shqipëria do të bëhet anëtare kur të ketë Turqia Presidencën. Kështu që, mendoj se anëtarësimi në BE dhe nëse më pyesni sot a është Shqipëria gati për të qenë anëtare e BE-së, do të thoja ‘jo’. Ajo që nuk kuptoj është shtyrja e shtyrja dhe shtyrja e fillimit të punës reale me negociatat, pasi është marrë vendimi. Kur bëhet fjalë për ta pranuar apo jo një anëtar të ri, kjo do kërkojë kohë. Miqtë tanë mund të mbështeten tek modeli turk dhe të thonë, jo nuk jemi gati. Por të mbash peng vendet, në rastin konkret Shqipërinë e të thonë jo disa vende, kur ne e dimë shumë mirë pse thonë jo, sepse kanë disa probleme të tjera. Dhe për të shtuar, shto ujë e shto miell….bëj këtë e bëj atë, duket mjaft skizofrenike, nuk ka kuptim. Kjo gjëja e Maqedonisë së Veriut dhe hapja e ‘Kutisë së Pandorës’ në dëmtimin e një vendi sepse një vend tjetër ka ca problem, mund të shndërrohet në një problem të madh. Imagjinoni kur Serbia të jetë aty dhe të thotë Kroacia ‘të shohim pak historinë se se ç’ka aty’, apo Shqipëria, apo Kosova. Pra, duhet të shmangim vënien e historisë në mes të procesit për integrimin europian.

