INTERVISTA/ Numri 23 në qarkun e Tiranës, Fatmir Xhafaj rrëfen tri betejat, sfidat e fushatës dhe një mesazh për të gjithë socialistët

Deputeti socialist Fatmir Xhafaj ka rrëfyer tri betejat e tij kryesore tek të cilat ka mbështetur fushatën elektorale me qëllim kanalizimin e tyre brenda parlamentit të ardhshëm.

Teksa kërkon votëbesimin e qytetarëve që jetojnë në qarkun e Tiranës të cilët kanë mundësi ta zgjedhin si një nga alternativat e Partisë Socialiste në listë, Xhafaj siguron se do t’i shkojë deri në fund misionit për ta parë sistemin e drejtësisë në vend tërësisht të ngritur, funksional dhe të pakthyeshëm në misionin e saj.

Në një intervistë për gazetën “Dita”, Xhafaj pyetet edhe lidhur me gardën e vjetër të PS si dhe adreson një mesazh për të gjithë socialistët që e kanë mbështetur gjatë karrierës së tij politike dhe sidomos në momentet më delikate.

Por përse kërkon Fatmir Xhafaj votëbesimin e qarkut të Tiranës? Për këtë e të tjera po përcjellim më poshtë intervistën e plotë :

Z. Xhafaj, krahas sloganeve të Partisë Socialiste ju shpesh herë artikuloni edhe moton tuaj për 4 vitet e ardhshme ku thoni “Beteja vazhdon”. Mund ta dimë se çfarë simbolizon kjo dhe çfarë pritet në fund të kësaj beteje?

Në luftën që kemi ndërmarrë me aq mund betejë pas beteje për forcimin e shtetit të së drejtës, shohim të hedhura themelet e drejtësisë së re dhe rithemelimin e pushtetit të ri gjyqësor si një garanci e fortë kushtetuese për një qeverisje më të mirë dhe për respektimin e lirive e të drejtave të qytetarëve. Tashmë janë dhënë edhe sinjalet e para krejt të qarta që paralajmërojnë fillimin e forcës së ligjit për ndëshkimin së keqes që ka marrë peng shtetin, shoqërinë dhe zhvillimin. Personalisht në fund të kësaj beteje dua të shoh pikërisht këtë gjë ku të pandëshkuarit që plaçkitën, zhvatën dhe abuzuan në kurriz të qytetarëve, të shkojnë përpara drejtësisë së themeluar mbi parimin që të gjithë para saj janë tërësisht të barabartë. Këtu nuk është fjala për ndëshkim politik, por për forcën e ligjit në zbatueshmërinë e tij pa asnjë dallim. E që të realizohet kjo, duhet t’i çojmë me doemos deri në fund betejat e nisura ku një prej tyre është përfundimi me sukses i ngritjes dhe funksionimit të plotë të institucioneve të reja të drejtësisë. Pavarësisht se ato janë në një pikë ku nuk mund të zhbëhen dot më, sërish kanë nevojë për garanci e përkujdes në mënyrë që roli i plotë t’i jetëzohet sa më shpejt.

Thatë që ishin tre më kryesoret?

Krahas kësaj, lufta ndaj korrupsionit do jetë një tjetër çështje e misionit dhe angazhimit tim aktiv brenda parlamentit për të cilin kërkoj votëbesimin e qytetarëve. Korrupsioni sot nuk është thjesht një perceptim i rënduar në shoqërinë shqiptare, por një realitet konkret dhe i dhunshëm që për shkak të pandëshkueshmërisë së tij në nivelet e larta efekton në cilësinë e qeverisjes, në zhvillimin ekomonik e social të vendit, në sigurinë e biznesit vendas apo të huaj dhe kryesorja është një ndër faktorët kyç që ushqen mungesën e besimit të qytetarëve te qeverisja, te shteti dhe institucionet e tij. Ky fenomen zë fill dhe është fuqizuar pikërisht e më së pari edhe nga ekzistenca e sistemit të vjetër të drejtësisë, nga pafuqia e prokurorisë dhe gjyqsorit për tu përballur me të. Kjo është një lloj kambane që të zgjon në çdo kohë nga denoncimet që dëgjon dhe të kërkon të intensifikosh luftën përpara se të mbushesh me tmerr. Pavarësisht punës së madhe dhe të pamohueshme nga askush në këto vite për parandalimin dhe goditjen e këtij fenomeni, kur mendon se sa të thella janë rrënjët e korrupsionit, mund të them se lipset një përballje akoma më frontale dhe profesionale ku do na duhet vullnet i plotë për ta çuar deri në fund. Ne kemi shënjuar suksesshëm fillimin, andaj shpresoj që 25 prilli të jetë vazhdimi i evolucionit të fuqizimit të shtetit të së drejtës.

Shohim shpesh që publikoni aktivitete me të rinjtë, a mund të na thoni se çfarë mesazhesh u përcillni?

Kam pasur fatin që përgjatë të gjithë karrierës sime politike t’i kem pasur të pafundme bashkëpunimet me të rinjtë. Jam krenar që kam mbështetur dhe promovuar shumë prej tyre në politikë dhe në drejtësi, një pjesë e mirë e të cilave janë sot autoritete të fushës, persona me integritet dhe profesionalizëm. Mund të them edhe që kam qenë më fat të kem pranë njerëzit e duhur në vendin dhe kohën e duhur që më kanë këshilluar, rekomanduar dhe nxitur për punën me të rinjtë. Nëse kam detyrime që ende nuk i kam shlyer plotësisht janë ato ndaj të rinjve. Ndaj edhe beteja ime për ta dhe me ta brenda mureve të parlamentit e jashtë tij do të jetë një përballje në funksion të këtij borxhi që me siguri ja ka çdo politikan brezit të ri pasi kurrë nuk është bërë aq sa duhet për ta. Shqipëria vërtet është e ardhmja jonë, por ka të domosdoshme rritjen e një brezi të ri të shëndetshëm, me dashurinë për vendin e tyre.

Çfarë përballje konkretisht keni në mendje?

E kam thënë disa herë gjatë fushatës dhe do vijoj ta përsëris që rinia duhet të jetë fokusi kryesor i një mandati të tretë për Partinë Socialiste. Një nga ambiciet e mia në katër vitet e ardhshme është të çoj deri në fund një paketë aktesh ligjore të dedikuara për rininë me një qasje të re shumë më proaktive dhe me angazhime konkrete për fuqizimin e ekonomisë së dijes, rritjen e shëndetshme, krijimin e familjeve të qëndrueshme, punësimin, incentivimin e përfshirjes në biznes dhe aftësimin e tyre me sfidat e reja të zhvillimit bashkëkohor me fokus për t’ju dhënë motiv e besim për të jetuar dhe kontribuar për vendin e tyre, por edhe për thithjen e “trurit” të të rinjve e të rejave të arsimuar jashtë që duan të kontribuojnë për vendin. Si Parti Socialiste besoj se e kemi vizionin apo kapacitetet e nevojshme ta ndihmojmë këtë projekt të fokusuar te gjenerata e ardhshme pasi ky ka qenë edhe fokusi i reformave të nisura për një qeverisje më të mirë, për një Shqipëri shumë më të drejtë dhe për një vend të begatë ku bashkëjetojnë mrekullisht të gjitha brezat. Të rinjtë nuk duhet t’i duam e mbështesim veç deri më 25 prill.

Vendosët të pranoni sfidën dhe të kandidoni i 23 në qarkun e Tiranës ku çdo banor nga Kavaja në Vorë, Kamëz, Tiranë, etj, ka të drejtë t’ju votojë. Pse pranuat sfidën në këtë front të vështirë?

Nuk kam pasur as dilemën më të vogël për ta pranuar garën dhe me sinqeritet ju them se as e kam çuar nëpër mend tërheqjen apo kthimin pas. Do ta pranoja po njësoj e do luftoja po kështu edhe sikur të isha në fund të listës apo fillim të saj. Për mua, ashtu si gjatë gjithë karrierës sime politike, zotimet para qytetarëve për atë çka kemi nisur mbi fuqizimin e shtetit të së drejtës, prevalon mbi çdo interes të mundshëm vetjak. Ky qëllim i lartë, interesi i qytetarëve të vendit tim, më ka bërë të mos i largohem përballjes me të keqen edhe kur më është dashur të shtrë

ngoj dhëmbët dhe të duroj gjithë helmin dhe baltën e hedhur ndaj meje e familjes sime. Betejat që ju fola pak më lart sot gjenden në një moment delikat dhe nuk e kanë luksin të shënojnë asnjë humbje sado të vogël në favor të atyre që çdo ditë kërcënojnë ta zhbëjnë. Për hapat që po hedh Shqipëria në rrugën drejt aspiratave të saj, kthimi qoftë edhe një moment pas do të ishte i vështirë për t’u rikuperuar.

Duke parë listën e Partisë Socialiste shihet që ka emra të cilat edhe pse pa ndonjë kontribut të madh në raport me ju sërish janë të listuar para numrit 23. Si e shpjegoni këtë?

Personalisht e shoh Partin Socialiste si një ekip ku secili bën rolin e tij me synimin kryesor rezultatin e përgjithshëm, pasi kjo ka të bëjë me fatin e vendit dhe të ardhmen e familjes shqiptare. Unë nuk kam ndonjë shpjegim për listën sepse ajo është në përgjegjësinë e hartuesve të saj, për më tepër kjo ka pak interes në këto momente finishi të garës. Di të them që është një listë vlerash ku ka edhe shumë emra kolegësh të nderuar që duhen vlerësuar për punën e tyre. Pavarësisht se është një garë jo veç mes partive, por edhe një konkurim mes kandidatësh, nëse s’do të votoja për numrin 23 do ta kisha të vështirë për të bërë zgjedhjen ndërmjet disa prej atyre që janë në listën e skuadrës së qarkut të Tiranës. Gjithsesi dëshiroj të shpresoj fort te përzgjedhja e votuesve të qarkut, te përgjegjshmëria e tyre në fuqinë e dyfishtë të votës së tyre, për partitë politike dhe kandidatin/en respektiv. Duke zgjedhur Partinë Socialiste ata zgjedhin vazhdimin e ecjes së vendit në rrugën e duhur. Ndërkohë, duke zgjedhur kandidatin e duhur, njerëzit me integritet e profesionistë të fushës, ata votojnë për cilësinë e qeverisjes së nesërme të tyre, zgjedhin personin që ka forcën e përfaqësimit të interesave të tyre, vullnetin dhe përgjegjshmërinë për të shërbyer me përkushtim për një qeverisje shumë më të mirë, për konsolidimin e demokracisë dhe shtetit të së drejtës.

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj është shprehur se ka marrë përsipër hartimin e listës së qarkut të Tiranës. Si është marrëdhënia juaj me të pas publikimit të listës?

Për mua nuk ka shumë rëndësi se cili është hartuesi i listës, por vizioni për të cilin kërkoj votëbesimin qytetar, nuk ka rëndësi pozicioni nga i cili jam caktuar të kontribuoj por si kontribuoj dhe çfarë kontribuoj. Sa për pyetjen tuaj, kam një marrëdhënie shumë korrekte dhe miqësore me z.Veliaj i cili pavarësisht se ka bërë shumë për kryeqytetin, unë kam besim të plotë se do të bëjë akoma e më tepër.

Z.Xhafaj, shohim që të ashtëquajturit “garda e vjetër” e socialistëve po venitet nga strukturat drejtuese të PS duke ngelur veç pak socialistë në radhët e saj. A ju shqetëson kjo?

Gjykoj se nuk është mosha ajo që duhet të përcaktoj qenien në politikë, zgjedhjen në ekipet e lidershpin e saj, por integriteti, vizioni, aftësia dhe kryesorja përgjegjshmëria për të qenë një shërbëtor i interesave të qytetarëve, një luftëtar aktiv në misionin për zhvillimin e vendit në rrugën e duhur. Të rinj a të vjetër kjo pastaj është një çështje pak më e gjerë që mbase do na duhet një intervistë tjetër për të bërë një analizë të gjatë. Mund t’ju them që në formacionin e sotëm, gjeneratat e socialistëve janë të ndërthurura mirë dhe besoj se në fund rëndësi do të ketë puna që do bëhet në funksion të asaj që është edhe motoja e forcës sonë politike në këtë fushatë: Shqipëria e ardhmja jonë.

Çfarë do të thotë për ju të qenit socialist?

Të jesh socialist është filozofi bindjeje, frymë angazhimi dhe vrull veprimi e përkujdesje në përpjekje për t’i vendosur gjërat që nuk shkojnë në vendin e vet. E ky përkufizim nuk vlen nëse e mëson thjesht si teori dhe nuk e vendos çdo ditë në praktikë. Unë jam krenar për ideoligjinë e majtë progresiste tek e cila kam besuar, jam investuar dhe kam punuar për qytetarët e thjeshtë pa dallim forcash politike, shtresave shoqërore apo mundësive që kanë pasur. Nuk kam ditur, nuk kam mundur dhe nuk kam dashur të jem ndryshe, ndaj edhe progresi që shoh te punët që kemi nisur më bën të vijoj të besoj dhe të investohem akoma më shumë te bindjet e mia të sprovuara tashmë. E kam thënë edhe më parë, por dëshiroj të ritheksoj. Mund të të bëjnë deputet apo edhe ministër, por socialist duhet të bëhesh vet. Se të jesh socialist kërkon zemër të madhe, dashuri për njerëzit, shpirt luftëtar dhe sakrifice për drejtësi shoqërore, drejtësi të barabartë për të gjithë.

A keni ndonjë mesazh për socialistët?

Gjatë punës sime si ligjvënës apo funksionet që kam mbajtur, jam përpjekur t’i shërbej të gjithë qytetarëve pa dallime bindje politike, krahine apo mendimi ndryshe nga i imi. Proceset që janë ndërmarrë i përkasin të gjithëve, e akoma edhe më shumë brezave që po vijnë. Pavarësisht këtij parimi barazie që jam përpjekur të mbaj, socialistët janë familja ime, shtëpia ime, vëllezërit dhe motrat e mia e këtë e kam vërtetuar më shumë se njëherë gjatë gjithë karrierës sime, në opozitë apo në pushtet. Unë i ftoj të vijojnë të besojnë për Partinë Socialiste dhe ta mbështesim për t’i dhënë një mundësi tjetër në ambicien e saj për të çuar deri në fund reformat e nisura si alternativa më e mirë e së majtës progresiste. Ndërkohë, sa për votëbesimin ndaj meje, kushdo që ende se ka vendosur, mund të më zgjedhë mua, Fatmir Xhafaj, numri 23 në listën e Partisë Socialiste, si përfaqësues të tij/saj për katër vitet e ardhshme, me besimin dhe garancinë se unë do të vazhdoj betejat e nisura së bashku dhe në interes të qytetarëve të vendit tim.

Z. Xhafaj, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë në një intervistë ekskluzive për gazetën “DITA”. Ju urojmë suksese e fat në zgjedhje me numrin 23.

Ju faleminderit juve!

