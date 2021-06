INTERVISTA/  “Pasuria e një mjeku është respekti që ai gëzon nga pacientët”, njihuni me lushnjarin Gentian Toshkëzi, një prej neurokirurgëve më të mirë të Pensilvanisë

Entela Resuli

Emrin e doktor Gentian Toshkëzit e kemi dëgjuar shpesh në periudhën e pandemisë. Edhe ai, si shumë shqiptarë të tjerë ka raportuar për situatën e virusit në vendin ku jeton dhe punon (Pennsylvani, SHBA) por edhe se si e sheh ai situatën si mjek.

Këto ditë ai është kthyer në Tiranë, përfituam nga rasti për të sjell një bisedë me të në Dita.

“Rrugëtimi” i Gentianit është ajo e një djali i cili fal punës dhe sakrificave ka prekur jo vetëm ëndrrën amerikane, por arriti që vitin e kaluar të zgjidhet në mesin e doktorëve më të mirë për vitin 2020 në shtetin e Pennsylvanisë të SHBA, akorduar nga shoqata “America’s Best Doctors”.

Doktor Gentiani ka lindur në qytetin e Lushnjes 45 vite më parë. Ai ka përfunduar gjimnazin “18 Tetori” në këtë qytet dhe ka vazhduar studimet e larta për mjekësi në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, me rezultate të shkëlqyera, nota mesatare, 10. Ish-presidenti i asaj kohe i akordoi Medaljen e Artë për këto arritje.

Më pas ai zgjodhi të specializohej në Paris, Francë dhe më pas ndoqi një tjetër specializim në Universitetin Thomas Jefferson në SHBA.

Ky specializim do e mbante për shumë gjatë doktorin atje.

“E kisha ëndërr të studioja në SHBA. Pasi mora diplomën, isha përpara dy zgjedhjeve: të kthehesha në Shqipëri, apo të vazhdoja studimet në Amerikë. Vendosa këtë të dytën” tregon Toshkëzi.

E pas 13 vitesh të tjera specializime dhe ekuivalentime diplome, ai aplikon për punë tek i njëjti spital ku nisi ëndrra e tij amerikane, në “Thomas Jefferson Hospital” ku vazhdon punon edhe tani, si mjek neokirurg, për operacione të kokës dhe shtyllës kurrizore.

Ai është asistent profesor në Departamentin e Neurokirurgjisë në ‘Thomas Jefferson University Hospital’ në Filadelfia, SHBA dhe është i angazhuar në punë kërkimore shkencore me studimin dhe zhvillimin e teknikave neurokirurgjikale më bashkohore, dhe botime të shumta në revista dhe kapituj librash për specialitetin e neurokirurgjisë. Mjeku shqiptar udhëheq aplikimin e teknologjive të fundit në operacionet neurokirurgjikale duke aplikuar metoda robotike me teknologji 3D.

Në këtë intervistë në Dita, e njohim më shumë Lushnjarin që jeton në Philadephia, SHBA dhe është një nga mjekët më të mirë atje.

-Doktor, prej sa ditësh jeni në Shqipëri dhe arsyeja e vizitës është familjare apo pune?

Pata kënaqësinë të vizitoj Shqipërinë një javë, për arsye familjare dhe njëkohësisht disa takime pune. Normalisht, si çdo shqiptarë që jeton larg vendit, vij gjithnjë me mall për Shqipërinë.

-Ndërkohë ju sot punoni dhe jetoni në Philadephia, kur keni shkuar aty dhe pse zgjodhët SHBA-të?

Kam shkuar në vitin 2005 në USA, aktualisht jam në qendrën spitalore universitare të “Thomas Jefferson” në Philadephia ku unë punoj si neurokirurg Profesor i Asociuar. Është një spitalet me prestigjoze në specialitetin tim, ndaj zgjodha këtë vend.

-Ju keni përfunduar studimet e larta për Mjekësi në Tiranë, sa të ka dhënë kjo shkollë në Shqipëri?

Kam mbaruar Universitetin e Tiranës në vitin 2000 me “medalje të artë” të akorduar nga Presidenti i Republikës. Normalisht, kjo shkollë më dha mjaftueshëm për të krijuar bazat e karrierës time. Përfitoj nga rasti të falenderoj të gjithë stafin pedagogjik. Shpresoj që arritjet e mia profesionale në një farë mënyre të kenë shpërblyer edhe punën e tyre, të paktën moralisht.

-Pse zgjodhët të specializoheshit në neurokirurgji?

Ka qenë pasioni im të bëhesha mjek. Kirurgjia ka qenë pasioni që m’u shtua gjatë studimeve të mia në shkollën e mjekësisë. Pjesa e neurokirugjisë ishte specialiteti që më intrigoi, për vetë sfidat që paraqet si specialitet.

-Pas një specializimi në Paris, ju shkuat në ShBA. Cilat ishin sfidat e para në këtë vend dhe a ishte e vështirë të bëheshit pjesë e bluzave të bardha atje, si mjek por edhe si asistent pedagog?

Vështirësitë kanë qenë të panumërta në ccdo hap dhe tani që shoh rrugën ku kam ecur ndjehem i plotësuar që i kam arritur objektivat e mia, ndoshta deri diku për të qenë i sinqertë, madje, tejkaluar në mendjen time. Sfidat e para lidhen me fillimin me integrimin shoqëror por edhe profesional. Të dy kërkojnë punë dhe sakrifica duke filluar që nga konvalidimi i diplomës që kërkon rezultate të larta për të qënë konkurrues me vendasit dhe njëkohësisht sigurimi i jetesës ndërkohë që punon për të rindërtuar një karrirerë të re.

Pa dashur të hyj në detaje sepse do bëhej një libër i tërë, do të thosha që, ccdo sakrificë e bërë ka qen e vyer për të më formuar si mjek e si njeri, ai person që jam sot dhe më bën të ndihem i lumtur në planin profesional dhe personal.

-Cila është specifika e operacioneve që ju kryeni në spitalin ku punoni?

Unë me ekipin tim kryejmë ndërhyrje në kokë dhe shtyllën kurrizore për të trajtuar tumore, hemorragji cerebrale, dëmtime të kokës dhe shtyllës kurrizore nga traumat, sëmundjet degjenerative të shtyllës kurrizore, sëmundje kongenitale të trurit dhe shtyllës kurrizore. Me ekipin tim dhe teknologjinë që kemi kryejmë operacione me nivel të lartë sigurie dhe rezultate të mira.

-Doktor, a është e vërtet që ka një numër të shtuar të tumoreve në tru dhe në shtyllën kurrizore vitet e fundit, apo kështu ka qenë gjithmonë dhe tani po diagnostikohen më tepër?

Mendoj që metodat diagnostikuese janë rritur dhe kjo ka çuar në rritje të numrit të diagnostikimeve. Gjithashtu shihet një tendencë në rritje e sëmundjeve lidhur me faktorët e rrezikut edhe me jetëgjatësinë e popullatës.

-Këto tumore shfaqen si pasoj e mënyrës së jetesës, e kam fjalën për kequshqyerjen, stresin, jetës sedentare apo ka diçka edhe genetike këtu?

Disa nga këto tumore lidhen me gjenet dhe gjithmonë jemi duke studiuar në nivele gjenetike, por edhe faktorët e tjerë të lidhur me jetesën, ushqyerjen apo ekspozimin ndaj faktorëve të tjerë të rriskut në mjedisin që na rrethon të ndikojnë në shfaqjen e këtyre tumoreve.

-A ka shumë raste të vështira në ShBA?

Po, sigurisht që ka për arsye të numrit të madh të popullatës shikojmë raste të ndryshme deri nga ato më të vështirat, por do të thosha që në qendrën spitalore universitare ku unë punoj na dërgojnë raste edhe nga spitale të tjera me një vështirësi të shkallës më specifike pasi ne ofrojmë trajtime neurokirurgjikale shumë të specializuara.

-A keni patur pacientë shqiptarë atje?

Sigurisht që kam pasur paciente shqiptarë. Një pjesë e tyre vijnë konsultohen edhe më pas kam pasur kënaqësinë t’i trajtoj, po ashtu edhe nëpërmjet urgjencave neurokirurgjikale ku në mënyre surprizë kam zbuluar që pacienti ka qenë shqiptar, sikurse edhe ai ka zbuluar që neurokirurgu që e operoi ishte shqiptar.

-Vitin e kaluar u zgjodhët në top listën e neurokirurgëve më të mirë për vitin 2020 në shtetin e Pennsylvanisë të SHBA, çfarë do të thotë kjo për ju?

E shikoj si një vlerësim në planin profesional, ku ndjehem i vlerësuar nga pacientët e mi dhe kolegët për punën që unë kryej, por edhe në planin personal e shikoj si një arritje që më bën më të plotësuar. Sigurisht kjo më shtyn pasionin edhe motivimin për të dhënë maksimumin tim çdo ditë.

-Ndërkohë, duket se tashmë po çlirohemi disi nga pandemia, po çfarë do të thotë kjo për ata që e kanë kaluar virusin, cilat janë ankesat me të shpeshta të tyre?

Është folur shumë për këtë pandemi. Shumë paciente e kaluan fatmirësisht pa probleme madhore. Kemi folur shumë për ata pacientë që e kanë kaluar në forma të rënda. Disa prej tyre pacientëve patën ndërlikime neurologjike. Ankesat më të shpeshta lidhen me përkeqësimin e dhimbjes kokës, lodhjes, mungesës përqendrimit, pagjumësisë.

-Cilat janë shenjat që nuk duhet të neglizhoj një pacient që ka kaluar Covid 19?

Ato shenjat të cilat bëhen pengesë për të kryer një jetesë të përditshme normale mendoj që një bisedë me mjekun do të ishte e nevojshme.

-Po pasojat që ky virus mund të ketë lënë tek një pacient?

Ky virus ishte një surprizë jo e këndshme për botën edhe ne jemi duke e njohur akoma edhe më shumë sjelljen e këtij virusi nëpërmjet studimeve. Mendoj se kemi kaluar fazën e parë të mbijetesës nga kjo pandemi, por pasojat janë gjithmonë duke u studiuar dhe në varësi do të kemi edhe rezultatet, protokolle me standarde për trajtimet e pasojave tek pacientët.

-Çfarë është “mjegulla e trurit” ?

Mjegulla e trurit është një term që përdoret për disa simptoma që prekin aftësinë e të menduarit me prekje të memories, të kthjelltësisë mentale edhe ulje të përqendrimit.

-Si mendoni se e ka përballuar Shqipëria situatën e virusit?

Unë mendoj që Shqipëria ka bërë të mirën e mundshme për kushtet në të cilat ndodhet dhe burimet njerëzore dhe spitalore që ka.

-Shpesh thonë që në Shqipëri bëhesh më i pasur si mjek se sa në ShBA, a është e vërtet kjo gjë ?

Profesioni i mjekut është human, ndaj edhe mendoj që pasuria e një mjeku është respekti që ai gëzon nga pacientet. Përveç saj, në USA një mjek pasurohet nga ana profesionale dhe eksperienca që ai krijon, por është i vlerësuar shumë mirë edhe nga ana financiare ne raport me shtetet e Europës, përfshirë Shqipërinë.

-Cila është familja juaj aktualisht?

Familja ime fatmirësisht është e madhe. Përbehet nga prindërit, bashkëshortja dhe dy djemtë.

-E mendoni ndonjëherë rikthimin në Shqipëri?

E mendoj shpesh dhe shpresoj të krijohen kushtet për një bashkëpunim të mundshëm. Nga ana ime jam i hapur ndaj ccdo lloj bashkëpunimi profesional.