“Të rinjve duhet t’u mësohet kush është Sali Berisha. Më duket komike dhe e egër të kthehen në pushtet ata që nuk kanë larë ende ndyrësitë e korrupsionit nga fytyra”

Shqiptaro-amerikani i njohur Gary Kokalari, mik dhe bashkëpunëtor i gazetës DITA, rikthehet në këtë intervistë ekskluzive nga Nju Jorku duke bërë një skaner të zhvillimeve politike në Shqipëri në prag të zgjedhjeve të 25 prillit. Pse ai e quan këtë një cikël zgjedhor të zakonshëm dhe pse për të do të jenë shumë më të rëndësishme zgjedhjet e vitit 2025. Një skaner për politikanët e djeshëm dhe të sotëm dhe çfarë u këshillon votuesve të rinj shqiptarë.

Intervistoi Xhevdet Shehu

– Z. Kokalari, sa të rëndësishme mendoni se janë zgjedhjet e 25 prillit të këtij viti për Shqipërinë dhe shqiptarët?

– Duket se në çdo cikël zgjedhor, qoftë në Shqipëri apo Amerikë, politikanët duan të thonë se janë zgjedhjet më të rëndësishme të mbajtura ndonjëherë. Sipas këtij standardi, zgjedhjet e 25 Prillit mund të jenë zgjedhjet më të rëndësishme të Shqipërisë, por unë parashikoj që zgjedhjet e Shqipërisë në 2025 do të quhen zgjedhjet më të rëndësishme ndonjëherë kur ta arrijmë atë kohë në të ardhmen. Pra, për mua është çështje perceptimi, por për politikanët është një truk i vjetër fushate që përdoret për të motivuar mbështetësit e tyre për të votuar.

– Në këto zgjedhje, Edi Rama, Kryeministër për 8 vjet kërkon një mandat të tretë. A e meriton ai një mandat të tretë për ato që bëri dhe nuk bëri?

– Nuk më pëlqen të mbështes fraksione politike në Shqipëri, kështu që nuk do të filloj tani ta bëj këtë. Ajo që do të them është se bazuar në vëzhgimet e mia, Tirana po duket gjithnjë e më shumë si një qytet modern evropian, veçanërisht kur krahasohet me atë që kam parë gjatë vizitës sime të parë në Shqipëri në 1993, kur Tirana dukej sikur të ishte goditur nga një bombë. Ka pasur gjithashtu progres në zhvillimin e infrastrukturës në pjesë të tjera të vendit, dhe unë jam veçanërisht i kënaqur nga përmirësimet në Nivicë, vendlindja e babait të nënës sime i cili ishte një udhëheqës i Vatrës dhe mik i Fan Nolit. Padyshim, turizmi ka potencialin më të madh për të nxitur rritjen ekonomike të Shqipërisë, por këtij sektori, së bashku me pjesën më të madhe të ekonomisë dhe jetës në përgjithësi, i është dhënë një goditje e madhe nga pandemia. Kjo është një çështje e prekshme për t’u shfrytëzuar për qëllime politike, por nëse shqiptarët duan të tërheqin vëmendjen ndaj atyre që janë përgjegjës për COVID, gishtat e tyre duhet të drejtohen drejt lindjes, drejt Kinës. Unë dua të theksoj diçka tjetër: në këto vitet e fundit kam vërejtur shumë raporte pozitive të mediave të huaja që e përshkruajnë Shqipërinë si një destinacion të ri pushimesh verore për udhëtarët. Ky është një lajm premtues sepse njerëzit janë lodhur duke qenë të mbyllur dhe janë të etur për t’u ri-angazhuar me botën. Pra, kur një shumicë e evropianëve vaksinohen dhe ndërsa ngrenë velat e covidit, unë parashikoj që Shqipëria do të shohë një rritje të udhëtarëve dhe një kthim të shpejtë në ekonominë e saj me turizmin që kryeson rrugën e saj të zhvillimit. Kështu që nëse do të isha një qytetar shqiptar, duke u përpjekur të vendosja se ku ta jepja votën time do të mendoja se kush është më i përshtatshmi për të zhvilluar dhe promovuar Shqipërinë si një destinacion turistik.

– Nga ana tjetër, opozita, e udhëhequr nga Lulzim Basha, dëshiron të vijë në pushtet. A e konsideroni të natyrshëm këtë pretendim dhe një rotacion të pushtetit aktualisht në Shqipëri?

– Unë e kuptoj konceptin e një rotacioni të pushtetit si një zhvillim i natyrshëm dhe i shëndetshëm për një sistem politik, dhe veçanërisht për Shqipërinë si një nga demokracitë më të reja në botë. Por unë nuk mendoj se rotacioni për hir të rotacionit është gjithmonë i shëndetshëm, veçanërisht nëse votuesit rrotullohen në një grup politikanësh si Sali Berisha dhe Lulzim Basha, të cilët ende nuk kanë larë ndyrësirat e korrupsionit nga fytyrat e tyre nga hera e fundit kur ata ishin në pushtet. Më duket komike dhe e egër që Berisha dhe Basha kanë ndërtuar dënimin e tyre për qeverinë ekzistuese mbi tre shtylla të korrupsionit, korrupsionit, korrupsionit, por pa dhënë ndonjë ide konstruktive për përparimin e Shqipërisë. Nuk e di në çfarë mase, nëse ka, qeveria Rama ka marrë pjesë në praktika korruptive pasi nuk kam prova konkrete që janë më shumë sesa mund të them për Sali Berishën. Ajo që di është se Berisha dhe unë kemi bashkëpunuar në largimin e qeverisë Nano nga pushteti dhe kam punuar me dëshirë me Berishën, sepse mendoja që Nano ishte i keq për vendin. Mos harroni, libri i lojërave të Berishës nuk ka ndryshuar. Atëherë unë kisha informacionin tim për Nanon, të cilin unë e di se është e vërtetë, por Berisha e rriti këtë informacion me të ashtuquajturën inteligjencë të tij. Afërmendsh, shumica e informacionit të Berishës bazohej në gënjeshtra të drejtpërdrejta dhe ai kurrë nuk ndoqi hetimet e ndonjërit prej atyre që akuzoi padrejtësisht për korrupsion. Në retrospektivë, e gjitha ishte vetëm një karakteristikë që Berisha përdorte për të kapur rrugën e tij për t’u rikthyer në pushtet në mënyrë që të mund të fitonte kontrollin e kasës së parave të Shqipërisë. Pra, bazuar në fushatat e kaluara politike të Berishës që ishin ndërtuar mbi gënjeshtra, pse dikush duhet ta besojë atë tani? Ironikisht, bashkëpunimi im me Berishën ndihmoi në largimin e Nanos nga pushteti dhe i hapi rrugën Edi Ramës që të merrte drejtimin e Partisë Socialiste.

– Ju keni qenë dhe mbeteni një nga denoncuesit më të mëdhenj të krimit dhe korrupsionit në Shqipëri për 30 vitet e fundit. Sa është dëgjuar zëri juaj në këtë denoncim dhe a do të vazhdoni të luftoni për këtë kauzë?

– Përveç denoncimit të korrupsionit, më e rëndësishmja, unë kam ekspozuar përpjekjet e zyrtarëve të lartë të qeverisë shqiptare për të mashtruar shqiptarët me pasuritë më të mëdha në pronësi të shtetit duke përfshirë privatizimet e Albtelecom, Armo dhe Albpetrol. Në rastin e Albpetrol, siç ishte rasti me Armo, Berisha u përpoq të transferonte një aset në pronësi të shtetit tek i preferuari i tij Rezart Taçi. Por Taçi u kërkua të postonte një garanci prej 85 milion Euro dhe për këtë ai përdori një dokument që supozohej se ishte lëshuar nga Banka Amerikane Chartered me bazë në ShBA. Për fat të keq të Berishës dhe Taçit, unë kontaktova bankën dhe zbulova se asnjë garanci e tillë nuk ishte lëshuar kurrë dhe kjo i dha fund marrëveshjes së Albpetrolit. Por mbase episodi më i njohur ishte kur Kosta Trebicka më kontaktoi në lidhje me AEY dhe ai më dha informacionin që ishte thelbësor për të ndihmuar në zbulimin e këtij skandali në faqen e parë të New York Times dhe fillimin e një hetimi të Kongresit. Kjo shërbeu si bazë për historinë që u shndërrua në filmin “Qentë e Luftës”.

Për fat të keq, gjashtë muaj pasi historia shpërtheu në New York Times, Kosta u gjet i vdekur në një rrugë të largët në Shqipërinë e Jugut dhe nuk pati kurrë një hetim të ligjshëm lidhur me vdekjen e tij. Sipas mendimit tim, kontrollorët mjekësorë u komprometuan për shkak të lidhjeve të tyre të ngushta me Sali Berishën. Sa i përket hetimit të përplasjes së makinës, brenda disa ditësh një ushtarak i Shtetit të Virxhinias me emrin Kevin Teter u hoq misteriozisht në këtë rast nga askund, por ai kishte kualifikime të dyshimta dhe ekspozim të kufizuar ndaj provave, kështu që unë besoj se kjo ishte një fshehje. Konkluzionin tim e mbështes në bisedat e mia me Clark Hall, një ish agjent i FBI-së që kishte intervistuar Teter, dhe përfundimi i tij ishte që Teter ishte i paaftë dhe vdekja e Kostës nuk ishte e rastësishme. Duhet të theksoj se gjatë karrierës së Hall me FBI ai kishte përgjegjësinë për të hetuar mafien e Nju Jorkut dhe ai më tha se nuk mendonte se vdekja e Kostës ishte një hit. Ndoshta është thjesht një rastësi e çuditshme, por Fatmir Mediu dihej që frekuentonte Uashingtonin në përpjekje për të lavdëruar marrëdhëniet e tij me Kongresin, midis të cilëve ishte edhe ish-Kongresmeni Frank Wolf, i cili përfaqësonte shtetin e Virxhinias. Unë duhet të shtoj se megjithëse Ephraim Diveroli dhe disa amerikanë të tjerë të implikuar me AEY u dënuan nga Departamenti i Drejtësisë për mashtrim të qeverisë amerikane, asnjë shqiptar nuk u akuzua për një krim që është absurd sepse do të duhet të jesh budalla për të mos kuptuar që zyrtarët e lartë të qeverisë Berisha lehtësuan këtë skemë të ndyrë.

Ndonëse këto nuk janë zbulime të reja, e vlen të rishikohen edhe një herë, sepse qysh nga koha e këtyre ngjarjeve një brez tjetër i të rinjve shqiptarë ka arritur moshën për të votuar dhe prandaj ka rëndësi që të kenë dijeni, se ata, të cilët tashti u kërkojnë votat, njerëz si Berisha dhe Basha, nuk e kanë më mbi kokat ose mbi krahët e tyre aureolën që u ngrihet mbi supe. Dëshiroj të shtoj se më duket pak komike që Shkëlzen Berisha në të vërtetë mendoi se mund të fitonte para duke hedhur në gjyq Simon dhe Shuster për botimin e librit Qentë e Luftës në atë që ai pretendonte se ishte shpifje. Fatkeqësisht për Shkëlzenin, gjykatat amerikane nuk e panë atë në atë mënyrë dhe ai përfundoi duke u dukur si budalla. Një pyetje në mendjen time: nga i mori Shkëlzeni paratë për të bërë një betejë ligjore si kjo që lehtë mund të kushtojë qindra mijëra dollarë? Unë besoj se gjetjet e kësaj çështjeje së bashku me provat e mbledhura, përfshirë bankën e Shkëlzenin dhe të dhënat telefonike, mund të shërbejnë si bazë për të hapur një hetim për të përcaktuar njëherë e përgjithmonë nëse Shkëlzeni po gënjen apo thotë të vërtetën. Kishte një episod interesant në lidhje me AEY që më mbetet ende në mendje. Ndihmova orkestrimin e pritave të Ministrit të Mbrojtjes të atëhershme Mediu nga Nicholas Wood, një reporter i New York Times i cili punoi në artikullin e AEY. Për shkak të egos së tij të tejfryrë, Mediu me naivitet mendoi se po intervistohej nga New York Times për ngjitjen e Shqipërisë në NATO dhe çështje të tjera kur Wood e verboi atë me pyetje dhe dokumente në lidhje me AEY. Wood më tha se Mediu dukej sikur kishte parë një fantazmë dhe ishte pa dyshim një nga surprizat më të mëdha të jetës së Mediut. Por vetëm disa orë pasi u krye ajo intervistë, unë u kontaktova nga një gazetar i njohur shqiptar i cili më tha se kishte parë Mediun dhe Shkëlzen Berishën duke pirë një kafe së bashku. Ndoshta ata thjesht po diskutonin për motin ose një ndeshje futbolli, por e kam shumë të çuditshme që menjëherë pasi Mediu u godit nga një rrufe që do të minonte pozicionin e tij si Ministër i Mbrojtjes, ai do të merrte kohë për të vrapuar në një takim me njw djalosh i cili tani pretendon se nuk kishte asnjë lidhje me AEY ose Gërdecin.

Kush është Gary Kokalari

Gary Kokalari është themelues i organizatës së “Shqiptarëve për një Shqipëri Demokratike”, një grup avokatie i formuar në Shtetet e Bashkuara për të promovuar institucionet demokratike në Shqipëri. Ai ishte themelues, arkëtar dhe drejtor i Këshillit Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, ndërsa ka themeluar zyrën e parë lobuese për shqiptarët në Uashington. Ai shërbeu si drejtor i Fondit Ndihmës të Kosovës dhe ndër projektet që ai organizoi ishte një transport ajror i ndihmave humanitare, të dhuruara nga Qyteti i Nju Jorkut kur drejtohej nga Kryebashkiaku Xhuliani, që zoti Kokalari ua shpërndau kosovarëve në kampet maqedonase të refugjatëve gjatë luftës së vitit 1999. Me kërkesë të Ambasadës Amerikane në Tiranë, ai siguroi fonde për një ekip pune për heqjen e minave në kufirin midis Shqipërisë dhe Kosovës. Aktivizimi i tij ka pasur ndikim të rëndësishëm në sektorët ekonomikë dhe politikë të Shqipërisë. Z. Kokalari ka botuar artikuj të shumtë për Shqipërinë dhe krizën e Kosovës, ndërsa është shfaqur në programet televizive kombëtare në SHBA për të diskutuar çështjet shqiptare.Në vitin 1998, ai filloi një seri takimesh të mbyllura ndërmjet udhëheqësve të komunitetit amerikano-shqiptar dhe ambasadori Riçard Hollbruk, i cili në atë kohë ka shërbyer si njeri i presidentit Klinton i caktuar për krizën e Kosovës.

Familja e zotit Kokalari ka qenë aktive në çështjet e komunitetit shqiptar amerikan për mbi 100 vjet. Babai i tij, Leonard Kokalari, emigroi nga Gjirokastra, Shqipëri, si një djalë i ri. Ai shërbeu në Korpusin Ajror të Ushtrisë së SHBA gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe ishte një udhëheqës aktiv i komunitetit Shqiptaro-Amerikan. Ai ishte president i Qendrës Shqiptare të Nju Jorkut, një nga organizatat më të vjetra shqiptaro-amerikane, dhe një udhëheqës i Vatrës. Drita Kokalari, nëna e Gary-t, ka lindur në SHBA dhe shërbeu si Presidente e Qendrës Shqiptare derisa vdiq në prill 2013. Babai i Dritës, Sam Pashun, i cili ishte me origjinë nga Nivica, ishte një president i Federatës Pan-shqiptare Vatra, dhe themelues i Qendrës Shqiptare në Shtetet e Bashkuara.

