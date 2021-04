INTERVISTË – Minatori që u gjobit me 50mln lekë: Jemi të diskriminuar, gjobën sigurisht nuk do e paguaj, e kam rrogën 70mijë lekë dhe nuk e kam marrë prej muajsh!

Pak ditë më parë Elton Debreshi, kandidati i pavarur në qarkun e Dibrës, u gjobit në masën 5000 lekë të reja nga KQZ për shkelje të masave anti covid duke u mbledhur më shumë se 10 individë me 26 mars kur edhe çeli fushatën e tij në Bulqizë.

Debreshi është minator dhe synon të bëhet deputet për të siguruar statusin e minatorit, siç ka deklaruar ai.

Por si e shikon Debreshi këtë gjobë dhe a do e paguajë?

Më poshtë është një intervistë e Elton Debreshit për gazeta DITA.

Do e paguani gjoben? Nese po, si?

– Sigurisht qe jo. Jo vetem qe nuk kam mundesi, po nuk do te paguaj kurre diçka te padrejte. Kjo eshte edhe arsyeja qe na ka shtyre ne kete perpjekje te perbashket: qe te mos paguajme per padrejtesite ndaj nesh.

Sa eshte paga juaj? Eshte ne gjendje nje minator te paguaje nje gjobe te tille?

– Paga ime eshte rreth 70 mije leke ne muaj, por kam shume muaj pa e marre pagen. Ne keto kushte nuk ushqej dot as familjen, pa llogaritur kredine qe me eshte shtuar me 3 milion leke, e le me te paguaj gjobat politike te Edi Rames.

Do e nderprisni fushaten tuaj elektorale?

– Fushaten do ta vazhdojme dhe do te fitojme. Ne nuk do ndalemi nga asnje lloj presioni qesharak. Perkundrazi do te ishim ndalur qe ne dhjetor 2019, kur na u kundervu oligarku Samir Mane bashke me shtetin qe i doli ne krah me te gjitha institucionet.

Pse mendoni qe u gjobitet? Perfaqesues te partive politike, a po tregohen te kujdesshem ne keto organizime?

– Na gjobiten per t’na frikesuar dhe per t’na bere presion te terhiqemi. Asnje prej partive politike nuk e do kete kandidim, sepse eshte i drejte, i flet popullit me gjuhen e tij dhe dallon si dita me naten nga gjithe maskaralleqet qe na kane bere ne keta 30 vjet.

Ndersa perfaqesuesit e partive politike jo vetem nuk tregohen te kujdesshem, por jane duke zhvilluar mitingje perdite, para syve te policise. Ama ata nuk i ngacmon njeri, se jane njesoj dhe jane bashke te gjithe.

Do jeni në gjendje të siguroni 11 mijë deri në 13 mijë vota për të siguruar mandatin e deputetit, siç parashikon edhe Kodi Zgjedhor për qarkun e Dibrës?

Kush po e financon fushatën tuaj? Si po organizohet ajo?

Fushata jone ka vetem nje shtab qendror, ndryshe nga partite politike qe kane shume shtabe sipas zonave dhe para pa fund.

I vetmi burim “financimi” i fushates tone jane kontributet vullnetare, sado modeste, prej mbeshtetesve e dashamiresve brenda e jashte vendit. Te gjitha te ardhurat, kontribute e shpenzime, do te deklarohen ne KQZ sipas udhezimit te posaçem qe ka nxjerre.

Synimi yne eshte qe te arrijme mandatin e deputetit dhe, bazuar ne reagimet e qytetareve dhe frymen e krijuar, do te fitojme sado te jete numri i votave te nevojshme, edhe pse jemi te diskriminuar edhe ne kete rast.

m.m/ dita