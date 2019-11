Intervistë / Një denoncim mbi atë që po ndodh me PS-në e Durrësit

Ka hyrë në PS që 18 vjeç.

Ka eksperiencë në drejtim, përfaqëson brezin e ri real të së majtës nga formimi dhe prejardhja familjare.

Ka mbështetje masive në Durrës dhe sallat e takimeve të tij mbushen plot.

Por Ardit Kërtushën nuk e lenë as të kandidojë.

Për “klikën” sic e quan ai drejtimin e vjetër të PS në Durrës, është i padëshirueshëm.

“Ata duan të vijojnë me të vjetrën, me shkatërrimin e atyre vlerave të PS që e kanë dalluar në vite nga partitë e tjera, me nepotizmin qesharak, me hakmarrjet primitive të heqjes nga puna” – thotë Arditi.

Në këtë intervistë për DITA do kuptoni pse po rrënohet një nga degët më të mëdha të PS, ajo e Durrësit dhe se si vazhdon reziston segmenti që ka mbështetur gjithçka tek korruptimi, frika, mbyllja, mospërfaqësimi ideologjik por ai i interesave meskine, përfaqësuar nga Vangjush Dako, emri i të cilit është i padëshiruar për shkak të korrupsionit për qytetarët e Durrësit, për socialistët e Shqipërisë, për ambasadën amerikane që përfaqëson një kut matës më të besueshëm për publikun se gjykatat dhe partitë, por edhe për cilindo që e njeh dhe ka kurajon ta thotë të vërtetën

Nuk është vetëm Durrësi.

Bjerrja e vlerave që i ka mbartur në vite PS është e dukshme në gjithë vendin.

Vetë PS nga brenda e di më mirë se të gjithë se cfarë po ndodh.

E di shumë mirë që sot lidershipi i PS përfaqëson gjithçka vec të majtës.

Mungesa e alternativave e tremb.

Masivisht është përhapur dëshpërimi se po u denoncua e keqja brenda nesh, vjen në pushtet e keqja jashtë nesh.

Frika është e justifikuar sepse sistemi që prodhoi pakti gërdecar Rama-Berisha i 2008 garanton rotacionin e detyrueshëm me PD.

Por nuk ka pse ndodh domosdoshmërisht, nëse PS gjen forca të ndryshojë veten dhe të vijojë të qëndrojë në pushtet.

Jo si e keqja më e vogël.

Por si e majtë reale që sjell ndryshimin real jo atë të telajove plot ngyra në bezen para, dhe bosh nga pas.

*****

Ardit, cila është lidhja me Partinë Socialiste, kur dhe përse jeni bërë anëtar i saj?

Jam rritur nga një familje e majtë qytetare, gjyshi im i ndjerë ka qenë partizan, studimet e mia janë në fushën e Shkencave Politike, autorët e majtë dhe konceptet e tyre për shoqërinë kanë qenë gjithmonë të preferuarit e mi. Te e majta besoj, dua që një dite ta implementoj në formën më të mirë për vendin tim kudo që të më jepet mundësi a.

U anëtarësova në PS sapo kam mbushur 18 vjeç me bindjen e plotë që është partia që përfaqëson interesat reale të rreth 70% të shqiptarëve. Angazhimi im filloi në 2009 me strukturat vullnetare si quheshin në ato kohë. Më pas u zgjodha kryetar i organizatës socialiste (anëtar i asamblesë së qytetit Durrës).

Angazhimi im mori një tjetër trajtë në vitin 2014 kur kandidova për kryetar të forumit rinor të Partisë Socialiste Durrës dhe ku fitova me një rezultat mjaft të lartë me 80% të votuesve. Pas mbarimit të mandatit si kryetar i forumit angazhimi im nuk mbaroi, por m’u besua një detyrë e rëndëshishme në PS Durrës si kordinator i një prej lagjeve më të vjetra të qytetit.

Arritëm bashkë me ekipin atje një rezultat historik për atë zonë.

Prej javësh jeni parë në takime në zona të ndryshme të Durrësit, takime të cilat ju i keni konsideruar si bashkëbisedim, për të marrë mbështetje për të kandiduar për drejtimin e PS-në e Durrësit. Përse e ke marrë këtë hap?

Turin e takimeve unë e nisa në fillim të muajt gusht në të gjithë territorin e qytetit tim, duke filluar që nga njësitë administrative dhe duke përfunduar në lagjet autoktone, me socialistë dhe socialiste kryesisht anëtare dhe kryetarë organizatash.

U bënë rreth 30 bashkëbisedime të cilat rriteshin në pjesëmarrje takim pas takimi dhe arritëm me takime me mbi 150 socialistë.

Këto takime nisën për të parë gjendjen e socialistëve durrsakë si dhe problematikat që shqetësojnë ata. Kemi diskutuar gjerësisht rreth organizimit dhe funksionimit të Partisë Socialiste. Kryefjalë e çdo takimi ishte hapja e partisë, rikthimi te vlerat e saj.

Në Durrës kemi rreth 12 vite që nuk kemi kryetar partie. Kur janë zhvilluar zgjedhje ato kanë qenë fiktive dhe të paracaktuara. Kulmi arriti në vitin 2016 ku kryetari u emërua në mënyrë të paprecedentë në një sallë të improvizuar, ku jo vetëm që nuk u zbatua parimi themelor një anëtar një votë, por në asamble votimi mori trajta të turpshme. Na u hodh për votim vetëm një emër dhe ne ishim të detyruar të ngrinim dorën.

Nuk më hiqen nga mendja fytyrat e socialistëve të vërtetë atë ditë në atë sallë të cilët dolën të gjithë koke ulur dhe në kafene ishin njëzëri te një fjali “Partisë Socialiste Durrës i erdhi fundi”.

Kjo tendencë totalitare në drejtim ishte shkaku kryesor që ne filluam takimet për t’u mobilizuar dhe për të mos lejuar shkatërrimin e mëtejshëm. Nuk është pronë e askujt PS-ja. Madje ka treguar që në Shqipëri ka qenë i vetmi institucion në kuptimin e plotë të fjalës si në drejtim ashtu dhe në zbatim të statutit dhe respektimit të anëtarit më të largët të saj.

Çfarë thonë socialistët e bazës në këto takime?

Në takime pas çdo bashkëbisedimi problemet ishin të njëjta si në qendër ashtu dhe në njësitë administrative: Partia është e kapur, është më e mbyllur se kurrë, e larguar tërësisht nga baza dhe në funksion të një klike njerëzish që kërkojnë ta përdorin si të duan sa herë u nevojitet.

Ka ardhur dita që në qytetin e Durrësit të thuash që je anëtar i Partisë Socialiste të vjen zor dhe ndihesh i paragjykuar. Edhe në këto momente që flasim ku udhëzimi i asamblesë socialiste flet qartë për riorganizim strukturash, në qytetin tonë vazhdon gjumi letargjik i 12 viteve. Organizatat flasin dhe propozojnë emra për të drejtuar partinë si dhe emra për strukturat drejtuese, kurse klika jonë e nderuar nga ana e saj shkruan, propozon dhe emëron emrat të tjerë. Të cilët janë o familjare të tyre, ose të ndërmarrjeve të tyre. Këta lidhjen e vetme me partinë kane interesat e tyre personale.

Janë këta që u shqetësuan kur panë organizime si këto tonat dhe menjëherë filluan të bëjnë ato që dinë të bëjnë. Sot që flasim janë shkarkuar rreth 17 mbështetës të mitë bashkë me mua në krye.

Cili është motivi zyrtar i shkarkimeve?

Arsyeja e vetme është pse ato vijnë në takimet për të cilat fola më lart dhe akoma më rëndomtë qortohen dhe u japin vërejtje në punë pse japin pëlqime në rrjetet e mia sociale.

Dua të theksoj se marrja e drejtimit të Partisë Socialiste gjatë këtyre takimeve nuk ishtë qëllim në vetvete. Por unë duhet të marr pjesë në këtë garë, është e drejta ime të kërkoj ndryshimin, të luftoj për ndryshimin.

Aktualisht që flasim klika duket mjaft e shqetësuar nga pjesëmarrja. Kërkojnë ta përbaltin këtë lëvizje duke kërkuar fantazma dhe armiq hipotetikë. Janë aq të shqetësuar dhe grotesk sa që nuk lënë emër pa përmendur që nga anëtarët e kabinetit dhe tek faktorë të tjerë të rëndësishëm të PS.

Janë verbuar nga pushteti, nuk munden më as ta perceptojnë që dikush tjetër ka të drejtë të konkurojë dhe të kërkojë ndryshim.

-A keni kontaktuar me drejtues të Partisë Socialiste lidhur me kandidimin tuaj, si është pritur kjo, a keni rival në këtë garë?

Termi rival është shumë për personin në fjalë pasi ai në do kishte sadopak ndërgjegje duhet të kishte ikur sa më parë nga ajo detyrë që kurrë nuk pati mundësi ta ushtronte.

Të gjithë ne e njohim si kryetar marionette. Është në atë post si dëshirë e të deleguarit të qarkut Durrës. Ky i fundit thotë që Luan Zaza është mirë të bëjë ato dy letra se na qenka mjeshtër për modifikimin e statistikave që kërkon kryesia në Tiranë.

Por ky mjeshtri po shkatërron çdo strukturë dhe çdo qelizë të Partisë Socialiste Durrës. Duke filluar që tek forumi i gruas socialiste. Ka ndërhyrë në mënyrë të turpshme në atë garë për të vendosur një ish vartësen e tij, punonjësen e komunales Durrës dhe e prishi procesin normal zgjedhor.

Rezultati është i frikshëm, sot që flasim forumi i gruas socialiste Durrës nuk ekziston, është turp kur flasim për qytetin e dytë në Shqipëri.

Akoma më keq po të flasim për forumin rinor eurosocialist Durrës, ku me të vërtetë ndjej keqardhje, pasi e kam drejtuar vetë me shumë pasion. Sot ky forum ka të njëjtin fat me atë të forumit të gruas, ka mbetur thjesht histori.

Falë punës së marionetës të dyja kryetaret, si e forumit rinor ashtu dhe e forumit të gruas e braktisën detyrën, madje kanë braktisur dhe vendin.

Po shkatërrohet partia për interesa personale, ka nepotizëm në nivele qesharake. Është i vetmi kryetar që i jep fletë lavdërimi djalit të tij, i jep vend si delegat, anëtar i Këshillit Bashkiak Durrës si dhe drejtues në një ndër institucionet kyçe të qytetit.

Po përse nuk zhvillohen zgjedhjet për partinë lokale në Durrës?

Ne jemi në pritje. Por janë këto arsye që përmenda më sipër që po e zvarritin gjithnjë dhe më shumë shpalljen e kandidaturave zyrtarisht.

Emri im u propozua nga më shume se 50% e organizatave socialiste por në mënyrë të turpshme vazhdon tradita, duke i fshirë këto propozime dhe duke dalë në deklarime të rreme.

Po mundohen me të gjitha format dhe presionet për të mos e nxjerrë emrin tim kandidat për drejtimin e PS Durrës. Unë gjithsesi jam ende besim plotë tek institucionalizmi i PS dhe demokracia e brendshme, ku ka bërë përherë diferencë me partitë e tjera të vendit.

-Ish-kryetari i bashkisë së Durrësit Vagjush Dako është edhe drejtuesi politik i qarkut. Cilat janë raportet me të dhe çfarë roli ka ai tashmë që nuk është më kryebashkiak?

Me Vangjush Dakon ne përfaqësojmë dy mendësi, dy breza krejt të ndryshëm. Partia sot ka nevojë për frymë liberale në drejtim dhe gjithëpërfshirje. Kjo është shumë larg mënyrës së tij të drejtimit. Nuk vazhdohet me mbyllje, ka arritur puna që po vritet edhe fjala. Kushdo që ka tentuar të thotë një të vërtetë apo kërkon së paku debat është larguar nga partia.

Vangjushi e ka shpalosur programin e tij, rezultatet dihen dhe shihen. Tani ka ardhur koha të hapë rrugë. Largimi i tij nga drejtimi i bashkisë tregon që çdo gjë e ka një fund. Aktiviteti politik e ka një cikël për cilindo nga ne sado keq të na vijë.

Nuk arrij akoma ta kuptoj dëshirën e tij për tu bërë pjesë e këtij procesi dhe për të emëruar përsëri marionetën e tij në krye të PS. Logjika na dërgon në idenë që i nevojitet ende pushteti politik. Pyetjen se përse i nevojitet do ta gjeni te çdo socialist dhe qytetar durrsak.

Çfarë do bëni nëse ju pengojnë kandidimin?

Unë jam shumë i vendosur. Kërkoj të drejtën time për të kandiduar. Jemi të gatshëm që me çdo kusht të mbrojmë vlerat që përfaqëson PS në Durrës bashkë me statutin dhe demokracinë e saj pavarësisht presioneve të ndryshme qofshin këto dhe me vende pune.

Kam hartuar një program të gjerë për drejtimin e partisë por meqë më dhatë rastin, më lejoni të tregoj disa nga pikat më kryesore:

Hapja e partise ku cdo anetar do jete i barabarte si ai i periferise me te larget me ate te qendes se qytetit.Lufta ndaj nepotizmit qe ka kllapuar strukturat tona do jete detyra kryesore e diteve te para. Prioritetit im kryesor do te jete familja ime politike dhe jo ajo biologjike.

Do hap garen per dy forumet kryesore te partise te cilat jane baza e funksionimit te saj. Drejtuesit tane flasin rendomte per barazi gjinore por kurre nuk arriten ta konkretizonin ne degen tone. Gjate 10 viteve te angazhimit tim në parti numri i grave aktive nuk e kalon numrin nje shifror dhe kjo eshte per te ardhur keq. Kur kerkohen emra te gjinise femerore per perfaqesuese te keshillave bashkiakë klika jone e dashur del dhe i kerkon ne treg te lire pasi nuk ka qenë ne gjendje te bejne minimumin per afrimin e frymes femerore prane nesh.

Kjo gje vlen dhe per forumin rinor ku vete e kam drejtuar me mungese totale mbeshtetje nga partia pasi na konsideronin te vegjel dhe pa vlere. Roli i të rinjve nuk do jetë vetem ne mbajten e pankartave dhe flamujve.

Asambleja bashke me kordinatoret lene për të dëshiruar nga mënyra e funksionimit. Kordinatoret caktohen ne zona ku nuk njohin as kryetaret e organizatave, nuk njohin banoret. Do marrë fund ky import eksport kordinatoresh te cilët ndërrojne zonat çdo 6 muaj.

Kryefjale e strukturave tona do te jete shtrirja e partise ne baze dhe heqja e ofiqeve donkishotase. Kryetarin e partise do ta kthejme ne nje figure qytetare, jo vetem një funksionar partiak.

*****

Intervistoi Erion Habilaj. Botuar sot në Dita. Shënimi hyrës është i kryeredaktorit