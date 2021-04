INTERVISTË / Një reagim i drejtorit të “GFI Albania” për artikujt e botuar në DITA (dhe një shënim me disa shifra për koncesionet, kryeministrat dhe të majtën që nuk është)

DITA ka botuar sot reagimet e drejtorit ekzekutiv të GFI Albania, Vangjel Birbo lidhur me pyetjet e ngritura nga redaksia për koncesionin e markimit të karburanteve.

Birbo jep versionin e tij në mbrojtje të koncesionit.

Siç dihet, ky koncesion, një nga koncesionet e firmosur nga Berisha e Rama dekadën e fundit, është miratuar pak javë pasi Berisha të linte pushtetin.

Më herët GFI nuk e ka pranuar as këtë fakt, megjithëse VKM-ja ka një datë.

Më poshtë, përgjigjet e z.Birbo dhënë grupit të investigimit të gazetës e pas tij një shënim si përgjigje për të dhe qeveritë shqiptare që firmosin koncesionet:

DITA: Z.Birbo, DITA e ka quajtur GFI-në këto ditë një nga koncesionet rrjepës, të panevojshëm, në kundërshtim me interesin publik, të korruptuar. Për ne GFI Albania kryen një aktivitet me pasojë fundore rënduese për xhepat e qytetarëve të një prej vendeve më të varfra të Europës. Vende të tjerë markojnë karburantin e pataksuar kryesisht të përdorur për ngrohje dhe peshkim, në Shqipëri markohet karburanti i taksuar…

BIRBO: Së pari dëshirojmë t’ju vlerësojmë dhe përgëzojmë për standardin raportues në lidhje me kontaktimin paraprak të entit të investiguar dhe mundësinë që ky i fundit të japë feedback në lidhje me gjetjet e investigimit. Gjatë viteve të funksionimit të projektit tonë të markimit dhe monitorimit të karburanteve, në shtypin shqiptar janë thënë për fat të keq shumë të pavërteta dhe shpifje dashakeqe, por në asnjë rast nuk është kërkuar opinioni apo argumenti ynë.

Ju pretendoni se “… ky koncesion është rrjepës, i panevojshëm, në kundërshtim me interesin publik…”. Fakti është që projekti i markimit dhe monitorimit të karburanteve i shërben interesit më të lartë publik, është i domosdoshëm për një vend si Shqipëria dhe është jashtëzakonisht rentabël në kuptimin e kthimit nga investimi.

Kostoja e shërbimit të markimit dhe monitorimit në Shqipëri është 0.614 lekë për litër, ose e shprehur ndryshe është rreth 0.4% e çmimit final të shitjes dhe rreth 0.65% e barrës fiskale për litër.

Në këto kushte, do të mjaftonte një rritje prej vetëm 1% e sasive të deklaruara dhe zhdoganuara të karburanteve që kostoja të justifikohej. Natyrisht që rritja është shumë më e lartë, gati 20%.

DITA: Sipas dëshmive të mbledhura në hetimin tonë, që në veprimet tuaja të para është reflektuar përpjekja për mashtrim. Markeri i parë i ardhur në 2013 është deklaruar nga ju mbi 1 milion euro, kur ishte vetëm 13 mijë euro. Është kthyer mbrapsht në origjinë me kërkesë të Autoritetit Doganor…

BIRBO: Asnjëherë dhe në asnjë rast nuk ka patur as mashtrim dhe as kërkesë të Autoritetit Doganor për kthim malli në origjinë. Madje mund të themi se, nisur nga vetë natyra e punës, aktiviteti i GFI Albania është i kontrolluar dhe i monitoruar në detaje nga Autoriteti Kontraktues dhe Autoriteti Doganor. Për fat të keq, ju kanë keqinformuar, duke ju paraqitur gjoja një “mashtrim” që është në vetvete krejtësisht absurd.

DITA: Sipas dokumenteve te konsultuara në këtë hetim, rezulton se në 13 tetor 2013 ju i keni dërguar letër kryeministrit ku përmendni një shifër, metodologjia e llogaritjes të së cilës është e panjohur dhe nuk korrespondon me verifikimet e kërkuara më pas. U plotësua kërkesa juaj në letër për të përfshirë në koncesion solarin dhe naftën bruto? Në komunikimet për DITA gjatë hetimit ju nuk e pranoni, por ka të dhëna të provueshme, a keni ju 6 vite që paguheni për punë të pakryer me solarin dhe bruton?

BIRBO: Një pretendim i tillë është plotësisht absurd. Nafta bruto nuk është markuar asnjë ditë dhe për rrjedhojë nuk na është bërë asnjëherë pagesë për këtë shërbim. Ne vazhdojmë të negociojmë me Autoritetin Kontraktues që ky proces të fillojë sa më shpejt, ashtu siç përcakton kontrata koncesionare dhe ligji.

Për këtë arsye është shkëmbyer dhe vazhdon të shkëmbehet një korrespondencë e dendur me Autoritetin Kontraktues. Për më tepër, pagesa e shërbimit të markimit dhe monitorimit nuk kryhet nga Autoriteti por nga vetë subjektet që i detyron ligji. Është rrjedhimisht absurde në çdo kuptim të pretendohet se ne “po paguhemi për punë të pakryer”.

DITA: Nga disa dokumente që konsultuam, në disa kontrolle del se shmangia në RSD del +550 për qind çka tregon se subjektet kanë marker në duar. Dalja e lëngut markues apo markerit nga kontrolli juaj është vërtetuar nga ne, megjithë këmbënguljen tuaj që kjo është e pamundur…

BIRBO: Së pari duhet theksuar se nëse diçka e tillë është e vërtetë, kjo mund të vërtetohet vetëm nga ekspertimi përkatës teknik dhe as nga ju apo nga ndonjë subjekte në konflikt interesi. Siç kemi theksuar në shkresën tonë nr. 80/09, datë 24.09.2020, dërguar ju dhe për dijeni Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, mbajtja e paligjshme e lëndës që përdoret për markimin e karburanteve përbën një vepër penale, e cila potencialisht mund të facilitojë kontrabandën me mallrat e akcizës. Për këtë arsye, kemi kërkuar që ju të reagoni sa më shpejt dhe të vendosni në dispozicion të organit të prokurorisë të gjitha informacionet dhe provat që dispononi.

DITA: Edhe ne i jemi drejtuar gjithashtu Prokurorisë. Ju a i pranoni përplasjet e GFI me Departamentin e Akcizës, denoncimin e tyre kundër jush në 2008, shifrën rreth 350 milionë euro si kosto e llogaritur e taksapaguesve shqiptarë për këtë koncesion?

BIRBO: Së pari, GFI Albania ka patur dhe ka prej 7 vitesh një bashkëpunim mëse korrekt me Autoritetin Doganor dhe Departamentin e Akcizës. Në asnjë rast nuk ka patur mosmarrëveshje apo “përplasje”. Përkundrazi, Departamenti i Akcizës e ka vlerësuar edhe publikisht punën e GFI Albania dhe impaktin pozitiv të projektit. Së dyti, qarkullimi vjetor i GFI Albania nuk ka qenë asnjëherë më i lartë se 3 milionë euro në vit dhe kjo mund të verifikohet në regjistrin tregtar të QKB-së.

Por as kjo shifër nuk mund të konsiderohet kosto për konsumatorin, sepse projekti prodhon një kthim në formën e të hyrave shtesë në buxhet. “Kërcimi” deri tek shifra 350 milion euro është i pabesueshëm. Çdo koment tjetër është i tepërt. Në përfundim, duke ju respektuar si media serioze, ju ftojmë që të vlerësoni sqarimet tona të mësipërme.

(fundi i intervistës)

SHËNIM: Disa shifra si përgjigje për koncesionet, kryeministrat dhe të majtën që nuk është

Shqipëria është vendi i dytë në Evropë për nga pasuria natyrore për frymë. Kemi naftë, krom, bitum, dhe bakër. Sipas një vlerësimi të Bankës Botërore, kemi më shumë pasuri natyrore për frymë seç kanë grekët, turqit, italianët dhe gjermanët.

Po ta monetizonim pasurinë natyrore një familje me katër persona do të përfitonte rreth 54 mijë $. Me një fjalë, vetëm prej pasurisë natyrore nuk do kishte asnjë familje të pastrehë.

Por pasuria natyrore zë vetëm 24% të pasurisë kombëtare.

Shqipëria ka gjithashtu dalje në dy dete, ka 300 km vijë bregdetare, ishuj, tokë pjellore dhe klimë mesdhetare. Kemi rezervën ujore më të madhe në Evropë dhe kemi 300 ditë me diell, të cilat në kohën e energjisë së rinovueshme janë një pasuri e jashtëzakonshme. Kemi gjithashtu një nga popullsitë më të reja në Evropë, dhe një shoqëri me një ambicje të jashtëzakonshme për edukim avancim profesional. Për këtë mjafton të shohësh trendin emigrator dhe përqindjen e studentëve që shkojnë për të studiuar në shkollat më të mira në botë.

Mirëpo, në të njëjtën kohë, Shqipëria është një ndër vendet më të varfra në Evropë. Rrogat në Shqipëri janë më të ultat në rajon, duke mbetur pas edhe fqinjve si Maqedonia, që kanë një rrogë mesatare dy herë më të lartë se ne.

Pra (jo pa mllef) lind pyetja: “po si ka mun’si mo ‘lla”?

Ne jemi të varfër për shkak të politikanëve të korruptuar që na kanë qeverisur por edhe prej politikave të gabuara që janë ndjekur. Një prej tyre është privatizimi i pasurisë publike dhe lënia e saj nën administrimin e privatëve.

Megjithëse privatizimi i pronës publike mori hov në fillim të viteve 2000, kjo politikë filloi të ndiqej menjëherë pas rënies së diktaturës moniste, ku ndërmarrjet shtetërore, uzinat dhe fabrikat u shkatërruan fillimisht dhe më pas u privatizuan për një “copë bukë”.

Në Shqipëri debati publik i asaj kohe u thjeshtua në dogmën “shteti keq, privati mirë”. Ndërsa në vendet e tjera të ish-bllokut Lindor, privatizimi u legjitimua pak a shumë me argumentet e mëposhtme:

1. Shteti është i korruptuar dhe administratorët shtetërorë janë të paaftë. Prandaj, pasuria publike po u la në dorë të shtetit do keqadministrohet dhe në vend që të nxjerrë fitim, do kthehet në barrë për buxhetin e shtetit.

2. Shteti është i varfër dhe nuk ka mundësi që të bëjë investimet e nevojshme për të rritur rentabilitetin e këtyre ndërmarrjeve, ndërsa privati ka mundësi që të investojë.

3. Privatët përmes administrimit më efektiv të pasurisë publike i sjellin më shumë para buxhetit të shtetit (me taksa e tatime), dhe ndihmojnë shoqërinë, përmes punësimeve dhe investimeve në komunitet.

4. Shteti, duke u lehtësuar nga administrimi, por edhe duke mos qënë palë në treg, ka mundësi që të kontrollojë tregun duke luajtur rolin e arbitrit. Kështu, shteti do i ketë duart e lira të sigurojë që kompanitë private nuk i sjellin dëme shoqërisë.

Le t’i testojmë një e nga një këto katër pretendime :

Për sa i përket argumentit të parë, nuk ka dyshim që shteti shqiptar është i korruptuar. Në hartën e Transparency International Shqipëria është me ngjyrë të kuqe, duke u renditur mes vëndeve më të korruptuara në botë (vendi 104).

E megjithatë privatizimi nuk e zgjidhi këtë problem, pasi një shtet i korruptuar edhe privatizimin e bën të korruptuar, duke dëmtuar interesin publik. Një shembull ilustrues i kësaj mund të jetë privatizimi i rafinerisë së përpunimit të naftës, e cila u shit për 110 milion $, ndërkohë që vetëm rezerva nafte në depozitë kishte rreth 90 milion $.

Për më tepër, privatizimi nuk lejon ndëshkimin e politikanëve të korruptuar. Kur qeveria është e paaftë për të menaxhuar pronën publike, dhe administratorët shtetërorë janë të korruptuar, kjo qeveri duhet të paguajë pasojat duke humbur zgjedhjet, ndërsa nëpunësit e korruptuar duke shkuar në burg. Në këtë rast, pasuria e vjedhur konfiskohet dhe i rikthehet publikut. Ndërsa kur këta administratorë të paaftë dhe të korruptuar transferojnë pasurinë nga publiku tek privati, ata shpërblehen përmes korrupsionit. Jo vetëm kaq, por tashmë shteti angazhohet për të mbrojtur pronën e tyre “private”, që deri dje na përkiste të gjithëve.

Argumenti i dytë, se shteti nuk ka para për të bërë investime bëhet qesharak, kur shikon se kush i ka privatizuar këto pasuri. Në fakt, shteti ka gjithmonë më shumë mundësi të investojë se sa privatët. E para, sepse për shkak të ekonomisë së shkallës, shteti, duke patur monopolin, ka kosto më të ulta fikse, se sa dhjetra kompani që konkurojnë me njëra tjetrën. E dyta, shteti, duke qënë i përjetshëm, mund t’ia lejojë vetes të bëjë investime që e kanë rikthimin afatgjatë. Ndërsa privatit i duhet të mbijetojë në treg dhe të jetë sa më fleksibël duke iu përshtatur nevojave të momentit, prandaj e ka të vështirë të bëjë investime që e kanë rikthimin disa dekada më vonë. E treta, shteti, duke patur garanci më të mëdha ripagimi, jo vetëm që e ka më të lehtë për të marrë kredi se sa një privat, por përfiton edhe norma interesi shumë më të ulta.

Shikoni se çfarë ka ndodhur me privatizimin e minierave të kromit. Prej disa vitesh janë dhënë dhjetra liçenca shfrytëzimi të galerive nëpër miniera, duke e bërë proçesin shumë më pak rentabël seç ka qënë edhe para viteve ‘90. Këto kompani, për shkak të vështirësisë për të marrë kredi, kostove të mëdha fikse, dhe interesit afatshkurtër për CASH, nuk kanë bërë pothuajse asnjë investim thelbësor.

Në momentin që flasim, nëpër minierat e kromit ende shfrytëzohen investimet dhe zbulimet e bëra në vitet ’80 nga regjimi i shkuar. Prej dekadash nuk janë eksploruar burime të reja dhe ende punohet mbi hartat e dikurshme. Ndërkohë që mungesa e investimit për furra pjekjeje ka bërë që shumë prej tyre në vend që ferrokromit, i cili është më i kërkuar në treg dhe ka një çmim shumë më të lartë, arrijnë të eksportojnë vetëm krom të papërpunuar.

Argumenti i tretë, që kompanitë private duke qënë më efiçente kanë mundësi t’i sjellin përfitime shoqërisë ngjan më shumë me premtimet elektorale se sa me realitetin. E vërteta është se edhe nëse këta privatë janë më efiçentë, janë për veten e tyre dhe jo për publikun.

Në vende me korrupsion të lartë si Shqipëria, ato fshehin fitimin përmes një mijë e një manikacioneve, si rritja artificialisht e shpenzimeve apo regjistrimit nëpër streha fiskale jashtë vendit. Po të shohësh bilancet financiare të këtyre kampionëve tanë, do shohësh se në mos të gjithë, pjesa më e madhe e tyre, deklarojnë se punojnë për pasion, se fitime nuk nxjerrin. Duke të bërë të dyshosh nëse janë vërtet të paaftë apo të korruptuar, por që nuk të lënë pikë dyshimi se për publikun nuk janë hiç më mirë se sa shteti.

Shembulli më ilustruesi kësaj është privatizimi i rafinerisë së naftës, e cila përpara privatizimit deklaronte deri në 16 milion $ fitime. Pra derdhte në buxhetin e shtetit 16 million $ në vit. Po pas privatizimit ? Ka rreth 300 million $ detyrime të papaguara ndaj shtetit dhe 400 million $ borxhe ndaj bankave dhe privatëve. Ndërsa punëtorët, janë me ndihmë ekonomike sepse u bë kohë që janë hedhur në rrugë.

Argumenti i katërt mbi fuqizimin e shtetit si regullator në treg, duke kontrolluar privatin, është gjithashtu një fiasko. E vërteta është se privatizimi i pasurisë publike e dobëson edhe më tepër shtetin duke ia kufizuar mundësinë kontrolluese të tregut. Për këtë do mjaftonte të ndjekësh kronikën e zezë në zonat ku ka miniera për të parë se si sapo kaloi administrimi në duart e privatëve, u përfshinë në to grupet kriminale, dhe tashmë jo tatimorët por as policia nuk i

kontrollon dot më.

Le ta lëmë mënjanë këtë për një moment dhe të japim dy shembuj:

E para, aq e vështirë ka qënë për shtetin që të tatonte fitimet e konçesionarëve, sa u detyrua të kthehej tek strategjia e rentës minerare, që përdorej qindra vite më parë kur shteti nuk kishte as fuqi dhe as nerva të kontrollonte tregun. Pra shteti në vend që të tatojë vetëm fitimin e këtyre koncesionarëve, iu thotë “më jepni mua një të dhjetën e naftës apo kromit që nxirrni nga toka, dhe pastaj n’daç fitoni n’daç jo”. Gjë që, nëse ata vërtet do ishin duke punuar pa fitim, do i kishte çuar në faliment, por që nuk ka ndodhur sepse ata i ruan Zoti.

Shembulli i dytë është ansambli i vajtimit publik që jep shfaqje të herë pas hershmë në Elbasan. Të këputet shpirti kur i shikon me kryetar bashkie, me deputetë zone, me ministra dhe inspektoriate që i luten privatit të mos ndosë ajrin se po vret qytetarët. Mirëpo privati nuk dëgjon nga ai vesh, sepse i bie më lirë të blejë një politikan se sa një filtër ajri.

“Mirë mo, mirë, po çfarë do bëjmë?” është përgjigja e zakonshme që marr kur diskutoj për këto tema.

Nga sa parashtrova më sipër, vjen natyrshëm përgjigja se zgjidhja është t’ia rikthejmë pasurinë e përbashkët publikut. Burimet natyrore të Shqipërisë janë pronë e çdo shqiptari dhe duhet të mbeten pronë e çdo shqiptari.

Si fillim kontratat konçesionare të bëra si pasojë e korrupsionit apo që nuk kanë bërë investimet e parashikuara duhet të anullohen dhe pasuritë natyrore

të rikthehen nën administrimin e shtetit.

Së dyti, duhet krijuar një fond shtetëror prej administrimit të pasurisë natyrore, duke ndjekur modelin e Norvegjisë, e cila me të ardhurat e naftës ka krijuar fondin më të madh shtetëror në botë. Eshtë me rëndësi që publiku ta ndjejë në mënyrë direkte fitimin nga shfrytëzimi i pasurisë së përbashkët, prandaj në fund të vitit dividenti i këtij fondi duhet të shpërndahet për çdo shqiptar.

Është gjithashtu e rëndësishme, që punëtorët e këtyre sektorëve dhe banorët e zonave përreth të përfitojnë direkt nga shfrytëzimi i pasurisë natyrore. Është e tmerrshme që në zonat më të pasura në Shqipëri jetojnë familjet më të varfra në vend. Fatkeqësisht, deri më sot përgjegjësia sociale e konçesionarëve ka qënë pothuajse zero, duke mos ndërtuar as edhe një rrugë, kopsht apo shkollë për banorët përreth. Sikur mos mjaftonte kjo, madje i kanë shembur edhe shtëpitë apo shfrytëzuar fëmijët për punë të rënda fizike.

Për ata që friken nga ideja që pasuritë natyrore duhet të menaxhohen nga shteti, kujtojmë se privatizimet na kanë sjellë një kosto shumë të madhe sociale, duke nisur që nga rritja e pabarazisë, e cila sipas Forumit Ekonomik Botëror është gjithmonë e në rritje në Shqipëri. Është e papranueshme që 3 % e popullsisë kanë të depozituara në banka më tepër para se 97% tjetër.

Para se ta mbyll, le të tregojmë si do ishte menaxhimi i këtyre burimeve nga një shtet i drejtuar prej njerëzve të ndershëm dhe të aftë, duke të dhënë vetëm tre shifra:

E para, në Shqipëri nxirret deri në 1.4 milion ton naftë në vit, ndërkohë që nevojat e tregut tonë janë 500 mijë ton. Pra, nëse do e menaxhonte shteti, me kapacitetin përpunues që kemi, dhe cilësinë e naftës që nxjerrim, do kishim mundësi të mbulonim nevojat e tregut tonë, pa qënë nevoja për të importuar naftë nga jashtë.

E dyta, minierat shqiptare nxjerrin rreth 100 mijë ton krom çdo vit, për të cilin, nëse do ishin menaxhuar nga shteti duke bërë investimet e duhura, do të kishim futur në buxhetin e shtetit 60 million $.

E treta, vetëm në dekadën e fundit privatët kanë nxjerrë rreth 9 milion ton naftë nga rezervat tona nëntokësore. Nëse kjo do të ishte menaxhuar nga shteti, do kishim të paktën 660 milion $ më shumë në buxhetin e shtetit. Për t’i vënë këto 660 million $ në perspektivë, po të kujtoj se i gjithë fondi për ndihmën ekonomike është 26 herë më i vogël (25 million $).

Me fjalë të tjera, vetëm nga fitimet e kromit dhe naftës ne do kishim garantuar se 26 vitet e fundit (ose të ardhshme) në Shqipëri nuk do kishte më asnjë fëmijë të varfër. Por në fakt çfarë kemi bërë? Thjesht kemi shtuar palat në barkun e dhjamur të disa oligarkëve.

—–

