INTERVISTË / Të gjithë presidentët e Shqipërisë në këto 30 vitet e fundit: Nga Ramiz Alia, te Ilir Meta, si i kam njohur dje dhe si i vlerësoj sot

Nga Erjon Habilaj

Dita i kërkoi një opinion diplomatit dhe sociologut të njohur të politikës, Fatos Tarifa, për ata individë që kanë qenë në krye të shtetit shqiptar gjatë këtyre 30 viteve të tranzicionit demokratik. Edhe pse Prof. Tarifa nuk ka qenë asnjëherë në këto tri dekada i përfshirë në politikën e asnjërës prej partive të vendit, ai vetë, në asnjë rast nuk i ka mohuar simpatitë e tij politike për Partinë Socialiste. Pyetja jonë kërkonte prej tij të rrëfente shkurtimisht se kur dhe në ç’rrethana i ka njohur ai ata individë që kanë drejtuar Republikën e Shqipërisë në këta tridhjetë vite dhe cili është gjykimi dhe vlerësimi i tij për çdo njërin prej tyre. Më poshtë botojmë të plota përgjigjet e tij për secilin prej tyre.

Dita: Prof. Tarifa, si një figurë intelektuale publike e njohur, a mund të thoni për lexuesin e gazetës sonë, shkurt, mundësisht në vetëm dy fjali për secilin, se (a) në ç’rrethana dhe si i keni njohur ju personalisht ata individë që janë zgjedhur në postin e Kreut të Shtetit që nga viti 1991 e deri më sot dhe (b) cili është gjykimi dhe vlerësimi juaj për çdo njërin prej tyre sot?

Tarifa: Ju kërkoni që unë të shprehem për individë, të cilët kanë qenë në krye të kupolës së shtetit. Qoftë edhe vetëm ky fakt e bën këtë një detyrë shumë të vështirë, aq më tepër që, me përjashtim të Ramiz Alisë, të tjerët janë të gjithë mes nesh, disa madje ende aktivë në politikë. Më e vështirë bëhet kjo detyrë sidomos për ata individë, të cilët kanë qenë eprorë të mi gjatë sozhurnit tim diplomatik në Hagë dhe në Uashington. Dhe këtë më kërkoni ta bëj në dy ose tre fjali. Detyrë gati e pamundur, por do përpiqem. Diktumi aristotelian “E kam mik Platonin, por më shumë dua të vërtetën” ma lehtëson disi këtë detyrë. I përmend këtu në atë rend kronologjik që ata kanë mbajtur postin e Presidentit të Republikës.

Ramiz ALIA. I pari në radhë është i ndjeri Ramiz Alia. Me të nuk jam takuar asnjëherë dhe nuk e kam njohur nga afër. Ai ka qenë një figurë komplekse e mjaft kundërthënëse, të cilën, më mirë se kushdo mendoj se e ka përshkruar miku im, Prof. Isuf Kalo, në librin e tij Blloku. Unë nuk do i shtoja ose hiqja asgjë vlerësimeve të tij për atë figurë.

Sali BERISHA. Jam takuar me të vetëm dy herë, para se ai të zgjidhej president i vendit në vitin 1992. Një herë në Hotel Dajti, më 1989, në shoqërinë e Ismail Kadaresë, Mehmet Elezit dhe Remzi Lanit, dhe një herë në prag të zgjedhjeve parlamentare të vitit 1992, në zyrën e tij si kryetar i Partisë Demokratike, me ndërmjetësinë e ish-studentit tim Azem Hajdari, për të shoqëruar në një takim me të mikun tim gazetar nga Bostoni, Peter Lucas. Pas vitit 1992 nuk kam pasur rast që të ndeshem ballë për ballë me të, veçse një herë, në bordin e një avioni kur udhëtonim të dy për në Zurih.

Zotit Berisha iu dha shansi historik për t’u bërë shpresa e këtij vendi, pikërisht në kohën e shpresave e të mundësive të mëdha, por ky njeri u bë fatkeqësia kombëtare e tij, deri edhe duke rrezikuar interesin kombëtar. Fjalët e tij të fundit si president i Shqipërisë “Après mois, le déluge”, të huazuara nga Luigji XV si “testamenti” i tij politik, të thëna gazetarit Peter Lucas në kohën e krizës së madhe në pranverë të vitit 1997, dëshmojnë më së miri karakterin e tij si njeri dhe rolin e tij si president i vendit.

Rexhep MEIDANI. E kam njohur para vitit 1990, por nga afër jam njohur me të në vitin 1998, kur unë jetoja e punoja në Shtetet e Bashkuara dhe z. Meidani, në funksionin e Presidentit të Republikës, me propozimin e Ministrit të Jashtëm dhe me vendim të qeverisë socialiste në atë kohë, më dekretoi ambasador të Shqipërisë në Mbretërinë e Holandës dhe, përsëri më 2001, me propozim të një qeverie tjetër socialiste, më dekretoi ambasador në Shtetet e Bashkuara.

Z. Meidani i ktheu institucionit të Kreut të Shtetit një normalitet formal, kur Republika sapo kishte dalë nga një periudhë marrëzie kolektive totale më 1997, u rrezikua nga një coup d’etat më 1998 dhe u bë strehë e gjysmë milionë refugjatëve shqiptarë nga Kosova më 1999, rrethana këto, të cilat, si president, nuk i mundësuan të bënte më shume se sa të kujdesej për vendosjen e rendit e të normalitetit në një republikë në prag të rënies.

Fatos NANO. Presidenti i munguar. Ai dhe unë jemi njohur në fillim të viteve 1980. Në vitin 1998, në cilësinë e kryeministrit i vendit, z. Nano më emëroi ambasador të Shqipërisë në Mbretërine e Hollandës. Edhe pse e dëshiroi dhe e kërkoi me ngulm postin e Presidentit të vendit, nuk arriti ta marrë atë. Sidoqoftë, për shkak të cilësive të tij, mendoj se në krye të Shtetit Fatos Nano mund të kish qenë (në kohën e vet) një politikan më i mirë se sa në krye të qeverisë.

Alfred MOISIU. E kam njohur për herë të parë—dhe më vonë nga afër—qysh nga viti 2002, kur u zgjodh President i Republikës, ndërkohë që unë shërbeja si ambasador në Shtetet e Bashkuara. Z. Moisiu i dha postit dhe përgjegjësive të Kreut të Shtetit dinjitetin e merituar e të munguar, duke dhënë shembullin e një presidenti që qëndron mbi palët dhe, për këtë arsye, ishte dhe mbetet i respektuar nga të gjitha palët.

Bamir TOPI. Për shkak se e kam njohur familjarisht qysh nga koha e rinisë dhe ngaqë e çmoj dhe ruaj edhe sot e kësaj dite miqësinë me të, rezervoj të drejtën të mos shpreh një opinion për të si president i vendit dhe jam i bindur se z. Topi do ta mirëpresë këtë. Sidoqoftë, në krye të Shtetit, ai ka qenë shumë më konstrukiv e më dinjitoz se sa dy presidentët e tjerë demokratë, Berisha dhe Nishani dhe, pa dyshim, nuk ka të krahasuar me presidentin aktual.

Bujar NISHANI. E kam takuar vetëm një herë, në pranverën e vitit 2015 kur, si rektor i Universitetit të Nju Jorkut në Tiranë, u ftova prej tij në Presidencë për t’u konsultuar lidhur me projektin e ligjit të ri të arsimit të lartë, që u miratua në Kuvend në korrik të atij viti. Z. Nishani nuk u shqua për asgjë në krye të Shtetit, drejtoi pa imagjinatë dhe thuajse nuk mbahet mend që ka qenë president i këtij vendi, veç kur këtë e përmend ai vetë.

Ilir META. Për të parën herë e kam njohur në vitin 2000, kur ai, vetëm 31 vjeç, ishte kryeministër i vendit dhe unë, në atë kohë 46, ambasador në Hagë. Një vit më vonë, po si kryeministër, qeveria socialiste e drejtuar prej tij vendosi emërimin tim si ambasador në Washington.

Edhe pse aktualisht z. Meta e mban ende postin e Kreut të Shtetit dhe, për këtë arsye, mund të rezervohesha të shprehem, nuk mund të mos vë në dukje se ai e shndërroi Zyrën e Presidentit të Republikës në një seli të dytë dhe në një transhe lufte politike për partinë e tij, në një dispeçeri titujsh nderi e dekoratash, ndërsa figurës dhe autoritetit të Kreut të Shtetit i hoqi çdo dinjitet, duke e kompromentuar dhe dëmtuar rëndë interesin kombëtar (në emër të “interesit kombëtar”).

Së fundmi dëshiroj të vë në dukje se ka ardhur koha që Shqipëria të ketë një grua në postin e Presidentit të vendit dhe, me këtë rast, u sugjeroj anëtarëve të Parlamentit të ri, të dalë nga zgjedhjet e 25 prillit, që ta marrë në konsideratë këtë sugjerim kur të votojnë për presidentin e ri të Republikës.