INTERVISTË / Rasti Koliqi-Camaj dhe antikomunizmi si alibi e një veprimtarie agjenturore në luftën për pushtet që nuk u mbyll me ndryshimin e sistemit në 1990

Ish-oficeri i lartë i kundërzbulimit shqiptar gjatë regjimit komunist, Hasan Luçi, në këtë intervistë i rikthehet debatit për Ernest Koliqin dhe Martin Camajn, por jep detaje të reja se si rekrutoheshin shqiptarët e arratisur nga shërbimet e huaja.

Ai mendon se është i pajustifikueshëm petku antikomunist i veprimtarisë së tyre, duke patur parasysh informacionin që përpunonte në atë kohë, kundërzbulimi shqiptar.

Me zotin Luçi bisedoi gazetari Xhevdet Shehu

– Zoti Luçi, po i rikthehemi një teme që ju e njihni mirë, asaj të agjenturave të huaja kundër Shqipërisë, sidomos pas vitit 1944. Para disa ditësh kryeministri organizoi një konferencë shkencore për të lartësuar figurën e Martin Camajt, pas botimit të disa dokumenteve nga studiuesi Auron Tare. Si një oficer i lartë i kundërzbulimit shqiptar, çdo të thoshnit për këtë çështje?

– Ato që ka publikuar studiuesi Auron Tare janë fakte të dokumentuara, ato që thotë kryeministri janë opinione. Kryeministri flet për vlerat e Camajt si letrar e studiues dhe anashkalon ndoshta me qëllim thelbin e debatit, Qëndrime të tilla i hedhin më shumë benzinë zjarrit. Unë nuk e kam lexuar veprën e Martin Camajt dhe nuk jam kompetent të flas për të. Camaj ka qenë agjent i UDB-së. Kjo shihet qartë nga dokumentacioni i publikuar nga Tare, ndërsa shteti i asaj kohe e ka ditur këtë fakt, ndaj dhe Camaj ka qenë i padëshirueshëm.

– Mos është më mirë të heshtet për raste të tilla?

– Jo, unë nuk jam i mendimit që të heshtet. Sidoqoftë, si për Mitatin ashtu dhe për Koliqin e Camajn, nuk do ishim marrë aq shumë rreth 30 vjet pas ndyshimit të sistemit, sikur disa të mos kërkonin me kaq ngulm absurd ta kthenin historinë e këtij vendi përmbys. Veçanërisht sulmi i befasishëm dhe frontal kundër Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare dhe dëshmorëve të saj është shumë i ulët dhe i papranueshëm. Ndaj dhe pjesa më e shëndoshë e shoqërisë sonë, studiues, historianë e gazetarë u ngritën në mbrojtje të atyre që janë të vërteta historike, jo politike.

– Pse jeni aq i bindur në veprimtarinë antishqiptare të mërgatës politike në vite?

– Sepse janë faktet kokëforta që nuk të lënë të thuash të kundërtën për këtë mërgatë. Të bëjmë një sqarim të vogël. Mërgata politike shqiptare përjashta përbëhej nga tri kategori: së pari, shtetasit shqiptarë të arratisur së bashku me klikën e Ahmet Zogut dhe që gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare mbetën jashtë vendit si elementë kundër-revolucionarë; shtetasit shqiptarë te larguar nga atdheu para 29 nëntorit 1944 për shkak të aktivitetit të tyre kundër LANÇ-it, pjesë e Ballit Kombëtar, Legalitetit etj; shtetasit shqiptarë të arratisur nga Shqipëria pas 29 nëntorit 1944 si dhe ata që pas kësaj kohe janë dërguar jashtë me shërbime e arsye të tjera dhe kanë refuzuar të kthehen në atdhe. Nga informacionet që ne kemi përpunuar për këto grupime, ajo që rëndon më shumë pozitën e këtyre të arratisurve është njolla e turpit e tradhtisë kombëtare.

– Sidoqoftë nuk duhet harruar që nga këndvështrimi i tyre, ata kanë luftuar dhe kanë vepruar si antikomunistë…

E keqja është se ata kanë vepruar edhe si antikombëtarë. E lexuat letrën e Camajt për Gjon Sinishtën? Ju e botuat. Ai i fryn përçarjes fetare dhe asaj kombëtare, veri-jug. Ka prova të shumta që nën petkun e luftës kundër komunizmit, ata kanë kryer një veprimtari antikombëtare. Kjo është e pafalshme për ta; një njollë e turpshme që nuk ka për t’iu hequr asnjëherë.

Përmbysja e pushtetit popullor në Shqipëri e tentuar në çdo periudhë të zhvillimit të vendit, që nga Lufta e Dytë Botërore, ka shumë momente kompromisesh të rënda të këtyre personave në dëm të interesave kombëtare shqiptare.

– Kush paraqiste më shumë rrezikshmëri për shtetin komunist në ato vite, cila kategori e të arratisurve?

– Pyetje me vend. Kontingjenti me rrezikshmëri më të theksuar ishte ai i të arratisurve para e pas çlirimit. Ata qenë armiqtë politikë e ideologjikë; kishin lidhje e baza me elementë kundërshtarë të vjetër e të rinj, brenda Shqipërisë dhe në trojet shqiptare jashtë saj, të cilët i kanë shfrytëzuar, sipas nevojës e kohës.

Në shumë momente që ka kaluar Shqipëria socialiste është tentuar rigrupimi i këtyre forcave për të rifilluar luftën në një situatë më të përshtatshme. Shiko, ideja që frymëzonte veprimtarinë e tyre kundër socializmit në Shqipëri dhe komunizmit në tërësi ishte një gjë. Por bashkëpunimi me armiq historikë të Shqipërisë, për t’u ndihmuar prej tyre të merrnin pushtetin në Shqipëri është tërësisht tjetër.

Në përpjekjen për të fituar pozitat e humbura reaksioni shqiptar, si gjithnjë, është mbështetur tek i huaji si bazë kryesore e vetme e tij, duke vazhduar karakterin mercenar në tërësi, siç e patën organizatat e Zogut dhe Ballit gjatë LANÇ-it. I pafalshëm sidomos bashkëpunimi me shovinistët fqinjë, të cilët përsëri përgatisnin copëtimin e Shqipërisë, si gjatë LANÇ-it dhe pas çlirimit. Kjo ishte mërgata politike e asaj kohe.

– Mbase për kohën së cilës ju i referoheni keni të drejtë. Po më pas? Nuk keni menduar se duhet bërë ndonjë retifikim në qëndrimin ndaj këtyre të arratisurve? Ka patur vërtet kaq rrezik apo.edhe paranoja e Hoxhës, siç përflitet, ka ndikuar?

Nuk ishte fantazi e Enver Hoxhës, ky rrezik ka qenë real. Unë nuk kam ndryshuar mendim, nuk kam se si. Nuk ka patur teprime në profilizimin e personazheve të mërgatës.

Përmenda armiqtë e Shqipërisë më sipër jo se dua të dukem anakronik, përkundrazi. Është fakt që shovinistët fqinjë i nxitën arratisjet nga vendi në çdo kohë dhe armiqësinë e këtij reaksioni e amplifikuan duke e përdorur kundër Shqipërisë.

Kjo trashëgimi e së keqes nuk u mbyll në fund të viteve ’90, përkundrazi. Shiko skenën e sotme të politikës shqiptare. Ka pasur dhe ka politikanë edhe në nivelet më të larta të shtetit që kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë për interesat e agjenturave të huaja. Historia vazhdon në rrethana të tjera.

– Sipas jush, agjentët bëhen të tillë për bindje apo për përfitime vetiake, si para, prona etj?

– Janë të dyja. Por më shumë për përfitime vetiake dhe për këtë kanë shkelur edhe mbi dinjitetin. Për turpin e tyre. Në fakt grupimet e kësaj mërgate jashtë u bënë një mbulesë e shërbimeve sekrete të huaja. Ky reaksion shfrytëzohej e shtrydhej si limoni, duke u marrë me subvencion për gjysmën e kohës, kurse pjesën tjetër për të siguruar jetesën private.

Alen Dallesi, ish drejtor i CIA-s në vitet ’50 në rrëfimet e tij të botuara ka detaje lidhur me këtë.

Zakonisht në kasafortat e krerëve reaksionarë gjendeshin disa lloje kartëmonedhash. Por vlen të theksohet se një pjesë e këtij reaksioni u demoralizua me kalimin e kohës, një pjesë e kuptoi rrugën pa krye, të tjerë u lëkundën, disa nga dëshpërimi u hodhën edhe në akte vetëvrasëse.

Një pjesë e masës së këtij reaksioni refuzoi të merrte pjesë në veprimet armiqësore kundër atdheut të vet në shërbim të të huajve, por kjo u keqtrajtua nga ana politike dhe ekonomike, u la pa punë e në kampe në gjendje të vështirë, u survejua, u provokua, iu bënë presione e shantazhe, një pjesë u internuan në vende të shkreta si në kampet e ishujt italianë, grekë e jugosllavë apo gjetkë. Disa u arratisën ose u vranë në ikje e sipër nga këto qendra përqendrimi, ku vuanin dënimin për mosbindje.

Gjeopolitika siç dihet ndryshoi në vitet ’90 dhe një pjesë u kthyen në atdhe, kurse pjesa dërmuese mësuar në mërgim vazhdon të jetë atje.

– Në mbyllje të kësaj interviste, do të donim të na tregonit diçka nga përvoja juaj si oficer i lartë i Kundërzbulimit shqiptar për shumë vite…

– Si punonjës i shërbimit të zbulimit shqiptar në vitet 1955 – 1991, me kontakt të vazhdueshëm me mërgatën politike shqiptare sipas ligjeve zyrtare të shërbimit shtetëror, do botojë kujtimet e mia. Por mund të them se gjatë punës kam takuar edhe krerët e kësaj mërgate kryesisht jashtë. Kam gjetur ose jo gjuhë të përbashkët, shumica e tyre qenë penduar për rolin e kryer me të huajt, vetëm njëri më ka refuzuar takimin pa e përfolur; një tjetër pranoi takimin por u suall si rrugaç.

Enver Hoxha ka qenë në dijeni me hollësi për punën që bëhej dhe vetëm pas porosive të tij merreshin vendimet për trajtimin e çdo personi të goditur, të këshilluar apo të shpëtuar nga këto organe.

Gjendja, roli dhe veprimtaria e emigracionit politik shqiptar është pjesë e rëndësishme e historisë që duhet njohur. Në Shqipëri po rriten breza të rinjsh që nuk e dinë atë që është bërë në lëmin e mërgatës reaksionare shqiptare. Është një përvojë e vyer për edukimin në shkollat me karakter ushtarak.