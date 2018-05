Investigim/ Buka prodhohet me grurë për kafshët. Mielli, me cilësinë më të ulët në Europë

Gruri me të cilin prodhohet buka në Shqipëri është grurë për kafshët, dhe kjo vjen si pasojë e importeve të pakontrolluara. Ndërsa mielli i përdorur ndaj prodhimeve të bukës rezulton se është me cilësinë më të ulët në Europë.

Në vitin 2014, vendimi i ish-ministrit Panariti për lejimin e importit të miellit me cilësi nën 12% hapi rrugën e abuzimit, duke lejuar që në vend të importohej edhe miell me nivel proteine më të ulët, duke u justifikuar se do të përdorej për biskota, ëmbëlsira, etj. Ndërkohë, mielli dhe gruri do të importohej kryesisht nga Serbia dhe Rusia. Në atë kohë, ministri këmbëngulte se analizat e këtyre importeve dilnin brenda normës, dhe se buka bëhej vetëm me miell, maja dhe ujë.

Ndërsa po të flitet për sot, thuajse të gjitha furrat e bukës prodhojnë edhe ëmbëlsira. Kjo e bën akoma më të vështirë gjurmueshmërinë e Inspektorëve të AKU-së, për të konstatuar nëse në furrat e bukës mielli me proteinë të ulët përdoret edhe për bukën.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit deklaron se për vitin 2017 janë importuar rreth 36 ton miell gjithsej. Rreth 40% e kësaj ngarkese 14 776 ton, është importuar nga Kosova, në vend të dytë është Serbia me 12 945 ton, e ndjekur nga Greqia, Mali i zi, Maqedonia, Bullgaria, Italia dhe në fund Austria me 9 ton.

Nga 36 ton janë importuar 308 ngarkesa me miell, proteina e të cilit është mbi 12%, me një sasi prej 9 554 ton. Rreth 4 fish më pak se sasia e miellit me proteinë nën 12% , e cila është 27 125 mijë ton. Përsa i përket ngarkesave me grurë janë importuar 393 të tilla me proteinë nën 12% me sasinë 8340.956 ton.

Në vendin tonë janë importuar rreth 215 802 ton grurë. Më shumë se 50% e kësaj sasie, rreth 147 594 ton është importuar nga Rusia, më pas vjen Serbia me 51 588 ton, e ndjekur nga Ukraina, Maqedonia, Kroacia, Italia, Greqia, Mali i Zi dhe e fundit Turqia me 47 ton.

“Fiks Fare” ka zbuluar se standardi i bukës që prodhohet në Shqipëri sot, për shkak të cilësisë së miellit, është më i ulëti në Evropë. Gruri me të cilin prodhohet buka në Shqipëri është grurë për kafshët, kjo për pasojë të importeve të pakontrolluara. Sot në Shqipëri tregun e mbizotëron mielli dhe gruri që vjen nga Serbia dhe Kosova, i cili ka cilësinë më të dobët të proteinës nën 12 %. Fiks Fare ka kryer analizat e miellit që është sot në tregun shqiptar, një pjesë e madhe e të cilit ka rezultuar me proteina nën nivelin e lejuar.

Fiks Fare analizoi 18 mostra, produkte mielli, ambalazhi 1 kg dhe 25 kg. Analizat e përqindjes së proteinës u kryen pranë ISUV. Nga këto analiza rezultuan se 6 produkte miell për bukë, ishin nën nivelin e proteinës 12% .

Produkte që kanë rezultuar nën normën e deklaruar në etiketë, dhe nën normën e proteinës më ligj janë 6:

Kodi Firma e produktit % Pro. në

etikete % Pro. në

analiza Lloj i miellit Origjina 4 Tradicional Serbi – 11.31% Për bukë Serbi 9 Ola Atlas 13% 11.15 Për bukë Shqipëri 13 Finesa Besnik.shpk Atlas 12.5% 10.92% Për bukë Kosovë 15 Sillosi Dellino 13% 10.92% Për bukë Kosovë 17 Premium 12% 10.66% Për bukë Serbi 18 Sillosi Sofra 12% 11.11% Për bukë Kosovë

Importi i Miellit 2017/ 36 679 ton/ Vendi i origjinës

KOSOVA 14 776 ton

SERBIA 12 945 ton

GREQIA 5007 ton

MALI I ZI 3 298 ton

MAQEDONIA 280 ton

BULLGARI 196 ton

ITALIA 165 ton

AUSTRIA 9 ton

Importi i Grurit/ Gjithësej 215 802 ton/ Vendi i Origjinës

RUSIA 147 594 ton

SERBIA 51 588 ton

UKRAINA 6 010 ton

MAQEDONIA 5 531 ton

KROACIA 1 428 ton

ITALIA 2 406 ton

GREQIA 784 ton

MALI I ZI 102 ton

TURQIA 47 ton

